«С тех пор я немного подрос»: как Месси купал младенца Ямаля, а через 19 лет они встретятся в финале ЧМ

Ямаль и Месси — история, которая 20 лет назад объединила юную звезду и легенду Источник: Городские медиа

В 2026 году на чемпионате мира произойдет событие, которое еще пару лет назад казалось невозможным. 39-летний Лионель Месси и 19-летний Ламин Ямаль — главные звезды Аргентины и Испании — встретятся в финале мундиаля. Но футбольная судьба связала их задолго до этого.

в 2007 году 20-летний Месси еще только становился суперзвездой. А Ламин Ямаль был полугодовалым младенцем, который даже не умел сидеть. Их свела вместе благотворительная фотосессия для календаря «Барселоны» и Diario Sport. Футболисты фотографировались с малышами, а вырученные деньги отправляли в детские фонды.

Месси достался именно Ямаль. Фотограф Жоан Монтфорт вспоминает: «Лео был очень застенчивым, старался правильно держать ребенка. Сначала неловко, но потом всё получилось». Малыша купали в пластиковой ванночке, а рядом стояла мама Ламина — без нее ребенок точно бы расплакался.

Тогда никто не придал этому значения. Календарь вышел, все разошлись. И только спустя 17 лет отец Ямаля выложил то самое фото с подписью: «Начало двух легенд».