Где узнать про режим беспилотной опасности: список ресурсов для ярославцев

Опубликован список ресурсов, где узнавать про беспилотную опасность в Ярославской области Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Утром 14 июня в Ярославской области дважды работали сирены, которые сигнализировали покинуть открытые участки и укрыться в помещениях. С 4 утра в регионе действует угроза беспилотной опасности.

Рассказываем, где можно отслеживать информацию об угрозе БПЛА самостоятельно, чтобы быть в курсе происходящего.

Об угрозе БПЛА сообщает губернатор Михаил Евраев в соцсетях и MAX-канал «РСЧС Ярославская область».

«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — ранее рассказывали в правительстве Ярославской области.

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Где еще оперативно предупреждают о прилете беспилотников: