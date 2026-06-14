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Город Атака БПЛА на Ярославль Где узнать про режим беспилотной опасности: список ресурсов для ярославцев

Где узнать про режим беспилотной опасности: список ресурсов для ярославцев

Рассказываем, как быть в курсе происходящего

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Опубликован список ресурсов, где узнавать про беспилотную опасность в Ярославской области | Источник: Максим Бутусов / E1.RUОпубликован список ресурсов, где узнавать про беспилотную опасность в Ярославской области | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Опубликован список ресурсов, где узнавать про беспилотную опасность в Ярославской области

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Утром 14 июня в Ярославской области дважды работали сирены, которые сигнализировали покинуть открытые участки и укрыться в помещениях. С 4 утра в регионе действует угроза беспилотной опасности.

Рассказываем, где можно отслеживать информацию об угрозе БПЛА самостоятельно, чтобы быть в курсе происходящего.

Об угрозе БПЛА сообщает губернатор Михаил Евраев в соцсетях и MAX-канал «РСЧС Ярославская область».

«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — ранее рассказывали в правительстве Ярославской области.

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Где еще оперативно предупреждают о прилете беспилотников:

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

  • канал 76.RU в MAX и Telegram.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Беспилотная опасность Угроза атаки БПЛА
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Комментарии
27
Гость
7 мая, 08:10
Фразеологизм «врёт как сивый мерин» означает нагло, беззастенчиво лгать.
Гость
7 мая, 07:39
зачем узнавать бегать - конец здесь это избавление от нищеты и налогов
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Гость
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