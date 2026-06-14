Где узнать про режим беспилотной опасности: список ресурсов для ярославцев

Утром 14 июня в Ярославской области дважды работали сирены, которые сигнализировали покинуть открытые участки и укрыться в помещениях. С 4 утра в регионе действует угроза беспилотной опасности.
Рассказываем, где можно отслеживать информацию об угрозе БПЛА самостоятельно, чтобы быть в курсе происходящего.
Об угрозе БПЛА сообщает губернатор Михаил Евраев в соцсетях и MAX-канал «РСЧС Ярославская область».
«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — ранее рассказывали в правительстве Ярославской области.
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Где еще оперативно предупреждают о прилете беспилотников:
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.
Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).