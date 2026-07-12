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«Полный коллапс»: в Ярославской области выстраиваются очереди на заправках. Онлайн-трансляция

Автомобилисты показали, что происходит на АЗС в регионе

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В Ярославской области выстраиваются очереди на АЗС | Источник: читатель 76.RUВ Ярославской области выстраиваются очереди на АЗС | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области выстраиваются очереди на АЗС

Источник:

читатель 76.RU

Ситуация с бензином в Ярославской области остается сложной. Автомобилисты выстраиваются в огромные очереди, чтобы заправиться. При этом не всегда топлива хватает на всех. Люди создают тематические чаты, чтобы делиться информацией о наличии бензина на АЗС.

В онлайн-трансляции рассказываем о ситуации с топливом в регионе.

Алина Сардекова

Очередь на Магистральной улице

Источник:

читатель 76.RU

Читательница 76.RU поделилась видео с очередью из автомобилей на Магистральной улице, которая собралась вечером 11 июля. Из-за того, что растянулась вереница машин, некоторые выезжали на встречную полосу.

В очередь выстроились десятки машин

Источник:

читатель 76.RU

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Алина Сардекова

Автомобилисты обсуждают, где есть топливо. В чате «АВТОЯР ЧАТ | ДТП/ДПС» во «Вконтакте» водители рассказывают о ситуации на АЗС в регионе 12 июля.

«Карачиха, "Роснефть", слили бензовоз. Всё есть, очередь около 50 машин», — написала Наталья Игнатьева.

«"Газпром" на Московском проспекте — 92, 95, ДТ. Очередь на час примерно», — написал Антон Шитенков.

«Голузиново, "Газпромнефть": есть 92, 95, ДТ. Очередь небольшая, только что бензовоз был», — рассказала Елена Шабанова.

«Окружная, "Газпром", "двойняшки" в Брагино — ДТ, в Кресты — 92, 95, ДТ. Очередь — 20 машин», — написал Антон Шитенков.

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Алина Сардекова

Вечером 11 июля огромные очереди из машин собрались и на Магистральной улице в Ярославле.

«Полный коллапс на "Газпроме" на Магистральной. На перекрестке едут прямо по встречке, как хотят. В конце очереди машины стоят заглушенные», — рассказывала читательница 76.RU.

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Алина Сардекова

Ситуация в Ярославской области еще не самая тяжелая: в соседней Вологодской АЗС буквально высохли, из-за чего автомобилисты едут заправляться в наш регион.

Мы публиковали рассказ северян о том, как они проехали через пустые станции Архангельской и Вологодской областей, дотянув на припасенных 10 литрах бензина в канистре до Ярославля.

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Алина Сардекова

Как узнать, где есть бензин

Немного облегчить жизнь ярославским автомобилистам помогут онлайн-карты заправок. Собрали несколько вариантов сервисов.

«Сбер АЗС»

«Сбер» вместе с «2ГИС» запустили сервис с картой заправок, на которой можно проверить, где есть топливо. Найти сервис можно в приложении банка в разделе «Для жизни», откуда его можно установить на телефон отдельно. Также сервис доступен на сайте через браузер.

Как описали сервис разработчики: на карте отражаются АЗС, «где с высокой вероятностью доступно топливо». Также указывается, какие ограничения действуют (например, продажа по 30 литров).

«Яндекс. Заправки»

Это отдельное приложение от компании, в котором отображается, пожалуй, всё, что нужно водителю. А главное — появился раздел на главном экране «Топливо на АЗС». В нем можно узнать, на каких заправках есть бензин, сколько минут назад там заправлялись в последний раз, сколько стоит один литр имеющегося в наличии топлива. Есть возможность сразу включить сортировку по наличию определенной марки АИ, а также построить маршрут до АЗС. Однако здесь не узнать, какие ограничения есть на станции.

Кроме того, сервис отображает данные только по тем АЗС, которые подключены к нему.

«Топливо Т-Банк»

Т-Банк тоже запустил свой сервис по проверке АЗС на наличие топлива. Найти его можно либо в приложении банка по запросу «бензин», либо по ссылке, которая открывается в браузере. В этом сервисе отображается процент вероятности наличия бензина на конкретной АЗС, время, прошедшее с момента последней покупки топлива на этой заправке, и маршрут. Также водитель может сам отметить, есть ли на АЗС популярные марки бензина в данный момент.

АЗС-локатор RUSSIABASE

Открытый сервис сразу на карте отображает наличие бензина на АЗС, а также в деталях указывает стоимость и ограничения при продаже. Работает через браузер.

Авточаты и сообщества

В Ярославле сильные сообщества автомобилистов. Одно из старейших — «Дороги Ярославля» — существует уже больше десяти лет. Сейчас автомобилисты общаются в Telegram, сообщая друг другу обстановку — в том числе на АЗС.

Есть чаты на несколько тысяч участников и во «Вконтакте», например «АВТОЯР ЧАТ», где общение перемежается с полезной информацией.

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Алина Сардекова

Очереди не только в городе

В субботу, 11 июля, водители массово сообщают об очередях на ярославских заправках. Причем очереди выстраиваются не только в городе, но и на трассе М-8.

В редакцию прислали видео с разных АЗС. Не везде, отстояв очередь, автомобилистам удавалось заправиться. Подобное произошло около 16 часов у заправки «Роснефть» на улице Большая Норская на окраине Дзержинского района. Туда сегодня скопилась очередь в полкилометра.

Обстановка на АЗС Ярославля и области

Источник:

Читатели 76.RU

Вереницы машин стояли у «Газпромнефти», что расположена у трассы М-8 на въезде в Ярославль. Аналогичная очередь была на АЗС этой сети в районе поворота на деревню Жабино на границе с Ростовским округом.

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Алина Сардекова

Автомобилисты выстраиваются в очереди на заправках с ночи. В группе «Дороги Ярославля» водители рассказывали, как провели ночь на 11 июля.

«Блин, время 5:19 утра, я в очереди на "Газпромнефть" в Крестах. Машин 40», — писал пользователь под ником Mean Machine.

По его словам, он простоял час, что сегодня автомобилисты называют удачей. На этой АЗС (Московский проспект, на выезде из города) бензин всё так же продают по 30 литров на машину. Зато он в наличии любой: АИ-92, АИ-95 и дизель.

Напряженной выдалась ночь у АЗС «Татнефть» в Кузнечихе — у пересечения со Складской улицей.

Подробнее о том, что рассказали водители, можно прочитать здесь.

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Алина Сардекова

Заявление губернатора

Губернатор Михаил Евраев 10 июля рассказал о ситуации с топливом в Ярославской области. По его словам, за бензином в регион начали приезжать из соседних областей.

«Сложная ситуация с топливом сохраняется в регионе. Сегодня есть два основных фактора, которые создают дополнительную нагрузку на автозаправочные станции области. Во-первых, в соседних регионах топлива практически нет, и жители этих регионов приезжают заправляться именно к нам. Во-вторых, сейчас летний сезон, Ярославскую область посещает большое количество людей, многие следуют через регион транзитом. Всё это существенно увеличивает спрос на бензин», — прокомментировал он ситуацию.

<p><span>Михаил Евраев</span></p><p><span>Михаил Евраев</span></p>

Ярославский нефтеперерабатывающий завод входит в крупный федеральный холдинг. И распределение произведенного топлива определяется не здесь, а исключительно на федеральном уровне.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

По словам Михаила Евраева, ситуацию осложняет и тот факт, что Ярославская область предоставляет топливо регионам, где проблема еще более ощутима.

«Мы ежедневно на связи с федеральным оперативным штабом и стараемся максимально возможные объемы направлять к нам, в Ярославскую область. Но мы часть страны, и то, что по многим другим регионам ситуация значительно хуже нашей, сказывается и на нас тоже», — прокомментировал глава региона.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
АЗС Бензин Заправка Очередь
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Комментарии
93
Гость
8 минут
Получается народ с канистрами был прав?
Гость
12 минут
Власти подтверждают, что запасы топлива достаточны, и паника только мешает нормализации ситуации
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Гость
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