«Полный коллапс»: в Ярославской области выстраиваются очереди на заправках. Онлайн-трансляция

Немного облегчить жизнь ярославским автомобилистам помогут онлайн-карты заправок. Собрали несколько вариантов сервисов.

«Сбер АЗС»

«Сбер» вместе с «2ГИС» запустили сервис с картой заправок, на которой можно проверить, где есть топливо. Найти сервис можно в приложении банка в разделе «Для жизни», откуда его можно установить на телефон отдельно. Также сервис доступен на сайте через браузер.

Как описали сервис разработчики: на карте отражаются АЗС, «где с высокой вероятностью доступно топливо». Также указывается, какие ограничения действуют (например, продажа по 30 литров).

«Яндекс. Заправки»

Это отдельное приложение от компании, в котором отображается, пожалуй, всё, что нужно водителю. А главное — появился раздел на главном экране «Топливо на АЗС». В нем можно узнать, на каких заправках есть бензин, сколько минут назад там заправлялись в последний раз, сколько стоит один литр имеющегося в наличии топлива. Есть возможность сразу включить сортировку по наличию определенной марки АИ, а также построить маршрут до АЗС. Однако здесь не узнать, какие ограничения есть на станции.

Кроме того, сервис отображает данные только по тем АЗС, которые подключены к нему.

«Топливо Т-Банк»

Т-Банк тоже запустил свой сервис по проверке АЗС на наличие топлива. Найти его можно либо в приложении банка по запросу «бензин», либо по ссылке, которая открывается в браузере. В этом сервисе отображается процент вероятности наличия бензина на конкретной АЗС, время, прошедшее с момента последней покупки топлива на этой заправке, и маршрут. Также водитель может сам отметить, есть ли на АЗС популярные марки бензина в данный момент.

АЗС-локатор RUSSIABASE

Открытый сервис сразу на карте отображает наличие бензина на АЗС, а также в деталях указывает стоимость и ограничения при продаже. Работает через браузер.

Авточаты и сообщества

В Ярославле сильные сообщества автомобилистов. Одно из старейших — «Дороги Ярославля» — существует уже больше десяти лет. Сейчас автомобилисты общаются в Telegram, сообщая друг другу обстановку — в том числе на АЗС.

Есть чаты на несколько тысяч участников и во «Вконтакте», например «АВТОЯР ЧАТ», где общение перемежается с полезной информацией.