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Дороги и транспорт «Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы

«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы

Где не проехать из-за ограничений

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В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Днем 3 июля в Ярославле перекрыли для движения дорогу на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Об этом в 15:59 сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он объяснил, что это связано с беспилотной опасностью.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — обратился к жителям глава региона.

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Губернатор рассказал, что работа подразделений Министерства обороны и силовиков по обеспечению безопасности продолжается.

Жителям региона нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Днем 3 июля жители Ярославля услышали сирену. Одновременно с этим власти сообщили о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Ранее в ярославском аэропорту ввели ограничения на полеты.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность Перекрытие Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
5
Гость
9 минут
Прислали смс о беспилотной опасности в Костромской области. Зачем?
Гость
18 минут
Для чего в Ярославле Мегафон присылает смс-ки о беспилотной опасности в Костромской области? Ярославль находится в Ярославской области.
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Гость
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