«Регион подвергается вражеской атаке»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Днем 3 июля в Ярославле перекрыли для движения дорогу на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Об этом в 15:59 сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он объяснил, что это связано с беспилотной опасностью.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — обратился к жителям глава региона.

Губернатор рассказал, что работа подразделений Министерства обороны и силовиков по обеспечению безопасности продолжается.

Жителям региона нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Днем 3 июля жители Ярославля услышали сирену. Одновременно с этим власти сообщили о том, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.