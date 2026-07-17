НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

сев.

 753мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на выходные
Как обновят площадь Юности
Какие новостройки будут дорожать
Видели, как сбили БПЛА
Здесь был Пушкин
Смертельное ДТП с грузовиком
Ищут перевозчика на речной маршрут
Закрывается гипермаркет
Погиб и пострадали от БПЛА
Развлечения «Мы — одно целое»: как выглядят повзрослевшие сыновья Бритни Спирс и почему они прячут личную жизнь — фото

«Мы — одно целое»: как выглядят повзрослевшие сыновья Бритни Спирс и почему они прячут личную жизнь — фото

Звездные наследники делают первые шаги в модельном бизнесе

47
У Бритни Спирс двое сыновей | Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Бритни Спирс двое сыновей | Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Бритни Спирс двое сыновей

Источник:

britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сыновья Бритни Спирс, за которыми в детстве папарацци ходили по пятам, уже давно выросли. Сейчас Шон Престон и Джейден Джеймс Федерлайн уже строят первые отношения с девушками и пробуют работать моделями. Что известно о наследниках поп-королевы 2000-х?

Скрываются как могут

Шон Престон — старший сын Бритни Спирс. Сейчас парню уже 20 лет, но, когда он родился, парации буквально охотились за ним с мамой. Многие вспомнят случай, когда певица пыталась укрыться в кафе от толпы фотографов вместе с малышом и рыдала.

Проходу журналисты ни Шону, ни его младшему 19-летнему брату Джейдену не давали, поэтому сейчас мальчики ведут непубличный образ жизни. Оба брата ведут закрытые аккаунты в соцсетях — о крутых американских тусовках парней или их друзьях всем любопытствующим не узнать.

Бритни Спирс изредка делится фото со своими детьми | Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Бритни Спирс изредка делится фото со своими детьми | Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бритни Спирс изредка делится фото со своими детьми

Источник:

britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако желание выйти в свет нет-нет да и просыпается в молодых людях. Летом 2026 года оба брата участвовали в показе Vetements в рамках Парижской недели мужской моды. Интерес к этой индустрии у них правда есть. До этого мероприятия Джейден появился на красной дорожке круизного показа Dior в Лос-Анджелесе.

На светскую вечеринку он, кстати, пришел не один, а со своей девушкой Гарбиелой. Шон же пока тайны своей личной жизни не торопится открывать. В целом парни ведут обычную жизнь молодых людей. Определяются со своим призванием, учатся любить.

В подростковом возрасте Шон, например, играл на гитаре, писал треки, танцевал, увлекался американским футболом, скейтбордингом, компьютерными играми. Джейден занимался тем же, но еще и играл на фортепиано. Бритни однажды даже похвасталась в своих соцсетях музыкальным талантом сына и опубликовала видео, в котором он занимается за роялем.

Сыновья Спирс, будучи подростками, увлекались всем: от спорта до музыки

Источник:

britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Начали общаться с мамой

Отношения со звездной мамой парни тоже лишний раз не подсвечивают. С 2007 года они находились под опекой отца из-за проблем со здоровьем Бритни. Братья выросли очень дружными.

«Мы с Престоном — одно целое. Мы присматриваем друг за другом и следим, чтобы наше психическое здоровье было в порядке», — признавались они в одном из интервью.

Повзрослевшие сыновья Бритни Спирс стали лучше общаться с мамой

Источник:

britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако маму они тоже очень любят и постепенно сближаются. Шон и Джейден периодически появляются в соцсетях Бритни. Найти общий язык с ней им первое время было очень нелегко из-за откровенных фотографий и скандального поведения.

«Это продолжается уже много лет, и есть большая вероятность, что это никогда по-настоящему не прекратится, но я надеюсь, что, может быть, она остановится», — высказывался Джейден об образе матери.

Бритни Спирс зажигает на яхте со своими сыновьями

Источник:

britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шон больше сторонился Бритни, но отношения все-таки потеплели. В апреле 2026 года он даже взял фамилию матери в соцсетях. В аккаунтах певицы то и дело мелькают забавные ролики из особняка с сыновьями, кадры с их прогулок на яхте или просто селфи.

Сама Бритни очень часто признается в любви своим детям. Она называет сыновей «любовью всей своей жизни».

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Бритни Спирс Сыновья Селебрити
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем