«Мы — одно целое»: как выглядят повзрослевшие сыновья Бритни Спирс и почему они прячут личную жизнь — фото

У Бритни Спирс двое сыновей Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сыновья Бритни Спирс, за которыми в детстве папарацци ходили по пятам, уже давно выросли. Сейчас Шон Престон и Джейден Джеймс Федерлайн уже строят первые отношения с девушками и пробуют работать моделями. Что известно о наследниках поп-королевы 2000-х?

Скрываются как могут

Шон Престон — старший сын Бритни Спирс. Сейчас парню уже 20 лет, но, когда он родился, парации буквально охотились за ним с мамой. Многие вспомнят случай, когда певица пыталась укрыться в кафе от толпы фотографов вместе с малышом и рыдала.

Проходу журналисты ни Шону, ни его младшему 19-летнему брату Джейдену не давали, поэтому сейчас мальчики ведут непубличный образ жизни. Оба брата ведут закрытые аккаунты в соцсетях — о крутых американских тусовках парней или их друзьях всем любопытствующим не узнать.

Бритни Спирс изредка делится фото со своими детьми Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако желание выйти в свет нет-нет да и просыпается в молодых людях. Летом 2026 года оба брата участвовали в показе Vetements в рамках Парижской недели мужской моды. Интерес к этой индустрии у них правда есть. До этого мероприятия Джейден появился на красной дорожке круизного показа Dior в Лос-Анджелесе.

На светскую вечеринку он, кстати, пришел не один, а со своей девушкой Гарбиелой. Шон же пока тайны своей личной жизни не торопится открывать. В целом парни ведут обычную жизнь молодых людей. Определяются со своим призванием, учатся любить.

В подростковом возрасте Шон, например, играл на гитаре, писал треки, танцевал, увлекался американским футболом, скейтбордингом, компьютерными играми. Джейден занимался тем же, но еще и играл на фортепиано. Бритни однажды даже похвасталась в своих соцсетях музыкальным талантом сына и опубликовала видео, в котором он занимается за роялем.

Сыновья Спирс, будучи подростками, увлекались всем: от спорта до музыки Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Начали общаться с мамой

Отношения со звездной мамой парни тоже лишний раз не подсвечивают. С 2007 года они находились под опекой отца из-за проблем со здоровьем Бритни. Братья выросли очень дружными.

«Мы с Престоном — одно целое. Мы присматриваем друг за другом и следим, чтобы наше психическое здоровье было в порядке», — признавались они в одном из интервью.

Повзрослевшие сыновья Бритни Спирс стали лучше общаться с мамой Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако маму они тоже очень любят и постепенно сближаются. Шон и Джейден периодически появляются в соцсетях Бритни. Найти общий язык с ней им первое время было очень нелегко из-за откровенных фотографий и скандального поведения.

«Это продолжается уже много лет, и есть большая вероятность, что это никогда по-настоящему не прекратится, но я надеюсь, что, может быть, она остановится», — высказывался Джейден об образе матери.

Бритни Спирс зажигает на яхте со своими сыновьями Источник: britneyspears / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шон больше сторонился Бритни, но отношения все-таки потеплели. В апреле 2026 года он даже взял фамилию матери в соцсетях. В аккаунтах певицы то и дело мелькают забавные ролики из особняка с сыновьями, кадры с их прогулок на яхте или просто селфи.