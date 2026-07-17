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Происшествия Два грузовика столкнулись под Ярославлем: сообщается о пострадавшем

Два грузовика столкнулись под Ярославлем: сообщается о пострадавшем

Что известно о ДТП

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Под Ярославлем столкнулись два грузовика | Источник: МЧС России по Ярославской областиПод Ярославлем столкнулись два грузовика | Источник: МЧС России по Ярославской области

Под Ярославлем столкнулись два грузовика

Источник:

МЧС России по Ярославской области

Два грузовика столкнулись под Ярославлем в районе поселка Нагорный на Костромском шоссе. ДТП произошло в 12:51 16 июля.

По информации полиции и МЧС, дорогу не поделили большегрузы «Ивеко» и «Донгфенг».

«По предварительной информации, пострадал водитель „Ивеко“, его увезли в больницу», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, вечером 16 июля на трассе М-8 в под Переславлем-Залесским в Ярославской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась в селе Ивановское. Под колеса грузовика «Мерседес-Бенц AXOR», за рулем которого находился 51-летний водитель, попал 29-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

А 14 июля в Ярославле автобус № 44 сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе. С места аварии ее доставили в больницу, но спасли пострадавшую не удалось, девушка умерла. Момент смертельной аварии попал на видео.

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