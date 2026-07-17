«Дом подпрыгивает»: жители села под Ярославлем рассказали, как пережили налет БПЛА

Как ярославцы переживали атаку БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 16 июля Ярославская область переживала налет украинских беспилотников. Жители слышали сирены, власти призывали соблюдать осторожность. Позднее стало известно, что в небе над регионом сбили 54 беспилотника. Во время атаки на город погиб один мужчина, еще четверо получили ранения.

Жители одного из сел под Ярославлем рассказали, как переживали утреннюю атаку.

«Мы из окна видели»

Днем 16 июля в селе было пустынно. Частные дома здесь современные, многие с кирпичной отделкой. Их жители к полудню успели уехать на работу. Лишь немногие занимались чем-то на своих участках.

Надежду мы застали, когда она собирала вишню у своего дома. Услышав вопрос о произошедшем утром, она буднично пожала плечами:

«Бог миловал. Мы из окна видели, как он [беспилотник] в поле упал. Мы не спали. Сначала слышали взрыв, испугались. Муж выглянул в окно, и там жахнуло. Я выглянула, а там уже только дым. Потом приехали пожарные. Мы уже успокоились и пошли пить чай. А так летают [здесь] постоянно же, но в окно мы в первый раз увидели», — рассказала она.

По словам жителей села, пожарные приехали спустя 10 минут после того, как люди услышали грохот Источник: Александр Куренной / 76.RU

Услышав характерные звуки на улице, семья не стала прятаться.

«Подвала у нас нет. Раньше мы спускались на первый этаж, теперь не спускаемся. Ну а что сделаешь? Это было где-то в семь утра. Раньше каждый [раз] фиксировали время, сейчас уже не фиксируем», — рассказала Надежда.

«Дети боятся больше всего»

Житель соседнего дома тоже рассказал, что видел пролетающий мимо беспилотник.

«Мы-то уже привыкли, сначала слышим их звуки, жужжание, а потом, получается, после этого жужжания, обязательно очереди противовоздушной обороны и грохот. Где-то там упало», — махнул мужчина рукой в сторону поля.

Некоторые жители села не прячутся во время атак Источник: Александр Куренной / 76.RU

У него происходящее тоже не вызвало страха, как и у его соседки Надежды.

«Поворачиваешься на другой бок и ложишься спать. Дети боятся больше всего. Они больше начинают кипеж создавать», — рассказал житель дома.

При этом супруга мужчины рассказывала, что некоторые жители поселка уезжают ночевать в другие места, а кто-то, якобы, решил и вовсе продать дом.

«Прячемся в гардеробной»

Марина вместе с мужем Алексеем живут в доме неподалеку. Они стараются проявлять осторожность, когда в регионе объявляют беспилотную опасность.

«Мы прячемся в гардеробной. Это единственное место в нашем доме без окон. Страшно, конечно», — рассказала Марина.

По ее словам, в последнее время такие ситуации стали происходить реже. Раньше семья уезжала на выходные в Ярославль в целях безопасности.

«Потом было затишье в июне, сейчас опять начали», — вздохнула женщина.

Днем в поселке было довольно пустынно — люди разъехались по делам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Муж Марины рассказал, что он, как и их соседи, видел, как падал беспилотник.

«Я сразу вышел из дома, открыл ворота и пошел туда. Но какого-то горения не видел, видел, что дым пошел. Я стоял у окна, пил кофе, потом увидел, как он [беспилотник] взрывается. Накинул куртку и с голым торсом пошел туда. Проверить на всякий случай, не нужна ли кому-то помощь. Минут через 10 приехала пожарная машина», — рассказал Алексей.

На тот момент, по словам мужчины, страх уже прошел.

«Страшно, это когда на крышу тебе упадет. Вот тогда страшно, мне кажется. Тогда трындец», — рассказал он.

Некоторые уезжают из села на выходные Источник: Александр Куренной / 76.RU

Алексей рассказал, что семья беспокоилась во время предыдущих вражеских атак в регионе.

«Первый раз, когда было совсем страшно, это когда больше 70 беспилотников сбили. И до этого еще один раз был, прям пипец. Прямо колошматило», — рассказал Алексей. — «У нас окна не дрожат, но дом подпрыгивает. Весь ходуном ходит, да. Подпрыгиваешь прямо».

Пока семья не приняла решение о том, будет ли переезжать из села. Но планы по расширению, которые обсуждались раньше, пришлось отложить.

Мы хотели до этого еще там землю купить, еще дом построить, а теперь не хотим Алексей Житель села под Ярославлем