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Город Атаки БПЛА «Отразили крупнейшую атаку»: ярославские власти напомнили, как получить компенсацию за ущерб от БПЛА

«Отразили крупнейшую атаку»: ярославские власти напомнили, как получить компенсацию за ущерб от БПЛА

Размер выплат установлен указом губернатора

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В правительстве Ярославской области рассказали о компенсациях в случае падения обломков БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ правительстве Ярославской области рассказали о компенсациях в случае падения обломков БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В правительстве Ярославской области рассказали о компенсациях в случае падения обломков БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал атаку БПЛА в ночь на 6 июля крупнейшей. По данным Минобороны РФ, было сбито 72 дрона.

«Мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — прокомментировал глава региона.

При атаке пострадали двое мужчин. Их с осколочными ранениями госпитализировали в больницу имени Семашко.

В правительстве напомнили о компенсациях.

«В регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу в случае падения обломков от беспилотных летательных аппаратов. С порядком оказания материальной помощи можно ознакомиться на портале Правительства региона», — указано в сообщении губернатора.

Получить консультацию и оставить обращение можно по телефону горячей линии 112.

Размер выплат установлен указом губернатора.

Какие компенсации после атаки БПЛА

  • при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости); 

  • при полной утрате имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей;

  • при повреждении жилого помещения — 100 тысяч рублей;

  • при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 тысяч рублей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Ущерб Компенсация Михаил Евраев
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Комментарии
16
Гость
34 минуты
Спасибо нашим военным, расчётам ПВО и всем, кто и сейчас на дежурстве и круглосуточно контролирует небо
Гость
49 минут
Компенсации смешные конечно, машины миллионы стоят, а тебе 300к максимум.
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Гость
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