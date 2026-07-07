«Отразили крупнейшую атаку»: ярославские власти напомнили, как получить компенсацию за ущерб от БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал атаку БПЛА в ночь на 6 июля крупнейшей. По данным Минобороны РФ, было сбито 72 дрона.
«Мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — прокомментировал глава региона.
При атаке пострадали двое мужчин. Их с осколочными ранениями госпитализировали в больницу имени Семашко.
В правительстве напомнили о компенсациях.
«В регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу в случае падения обломков от беспилотных летательных аппаратов. С порядком оказания материальной помощи можно ознакомиться на портале Правительства региона», — указано в сообщении губернатора.
Получить консультацию и оставить обращение можно по телефону горячей линии 112.
Размер выплат установлен указом губернатора.
Какие компенсации после атаки БПЛА
при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости);
при полной утрате имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей;
при повреждении жилого помещения — 100 тысяч рублей;
при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 тысяч рублей.