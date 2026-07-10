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Город Атаки БПЛА «Регион подвергается атаке»: из-за угрозы БПЛА перекрыли въезд в Ярославль

«Регион подвергается атаке»: из-за угрозы БПЛА перекрыли въезд в Ярославль

Ранее в городе прозвучала сирена

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Въезд в Ярославль со стороны Москвы закрыт из-за опасности БПЛА | Источник: Александра Мамонтов / 76.RUВъезд в Ярославль со стороны Москвы закрыт из-за опасности БПЛА | Источник: Александра Мамонтов / 76.RU

Въезд в Ярославль со стороны Москвы закрыт из-за опасности БПЛА

Источник:

Александра Мамонтов / 76.RU

Въезд в Ярославль со стороны Москвы перекрыли из-за опасности БПЛА. Как сообщил вечером 10 июля губернатор Михаил Евраев, меры требуются для обеспечения безопасности.

Движение транспорта временно приостановлено на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.
Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — прокомментировал губернатор.

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Около десяти вечера в Ярославской области сработали сирены. Это четвертая опасность БПЛА с начала недели.

Что делать при атаке — читайте в этом материале. Главное правило: сохранять спокойствие.

Напомним, следить за угрозой БПЛА можно:

  • в соцсетях губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);

  • Max-канале РСЧС по Ярославской области;

  • каналах 76.RU в MAX и Telegram;

  • мобильном приложении «МЧС России»;

  • по федеральным каналам и радиостанциям. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение.

Обновление на 22:47 10 июля.

Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Жителей призвали ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака БПЛА Перекрытие Московский проспект
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Комментарии
18
Гость
50 минут
И соскучиться уже не дают по себе. Летают как у себя дома.
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Лионель Месси: «Бог всё решает» «Ой, что ни вечер, то футбол. Ой, нам снова не до сна. Хоть в Америке, хоть и далеко, но смотреть футбол мы будем всё равно… Полная луна, но не спит фанат — в каждый дом приходит чемпионат». Да, именно так, как поётся в этой песне из рекламного ролика, сейчас живут футбольные болельщики.
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