«Регион подвергается атаке»: из-за угрозы БПЛА перекрыли въезд в Ярославль

Въезд в Ярославль со стороны Москвы перекрыли из-за опасности БПЛА. Как сообщил вечером 10 июля губернатор Михаил Евраев, меры требуются для обеспечения безопасности.
Движение транспорта временно приостановлено на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.
Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — прокомментировал губернатор.
Около десяти вечера в Ярославской области сработали сирены. Это четвертая опасность БПЛА с начала недели.
Что делать при атаке — читайте в этом материале. Главное правило: сохранять спокойствие.
Напомним, следить за угрозой БПЛА можно:
Обновление на 22:47 10 июля.
Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Жителей призвали ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».