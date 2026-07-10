«Регион подвергается атаке»: из-за угрозы БПЛА перекрыли въезд в Ярославль

Въезд в Ярославль со стороны Москвы закрыт из-за опасности БПЛА Источник: Александра Мамонтов / 76.RU

Въезд в Ярославль со стороны Москвы перекрыли из-за опасности БПЛА. Как сообщил вечером 10 июля губернатор Михаил Евраев, меры требуются для обеспечения безопасности.

Движение транспорта временно приостановлено на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — прокомментировал губернатор.

Около десяти вечера в Ярославской области сработали сирены. Это четвертая опасность БПЛА с начала недели.

Что делать при атаке — читайте в этом материале. Главное правило: сохранять спокойствие.

Напомним, следить за угрозой БПЛА можно:

в соцсетях губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);

Max-канале РСЧС по Ярославской области;

каналах 76.RU в MAX и Telegram;

мобильном приложении «МЧС России»;

по федеральным каналам и радиостанциям. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение.

Обновление на 22:47 10 июля.