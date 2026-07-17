Выпуклые клумбы, необычные лавки и коровы: площади Юности в Ярославле проведут геопластику — фото

Из площади Юности сделают яркое место, поделенное на несколько зон Источник: Михаил Евраев / Max

Власти объявили закупку на ещё один этап работ на площади Юности в Ярославле. Дополнительно 27, 112 млн рублей выделят на геопластику и озеленение.

Геопластика — это создание рельефа на участке с помощью искусственных холмов, насыпей, углублений и других конструкций.

«Работы финансируются за счет средств федерального бюджета на 2026 год, в том числе субсидии, выделенные из бюджета Ярославской области, и средства бюджета города Ярославль», — указано в документации.

Что сделают

Лавочки-кольца и выпуклые клумбы — это не просто картинка, а реальный план благоустройства площади Источник: Госзакупки

«Начались работы по благоустройству площади Юности. Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами. После завершения работ площадь Юности станет современным общественным пространством с безопасной инфраструктурой для отдыха семей с детьми», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Закупки по масштабному преображению площади Юности уже начались:

ранее нашли подрядчика на поставку шестиметровой фигуры «Птицы Говоруна» и необычной закрытой детской горки — 30,068 млн рублей.

отдельно объявляли закупку на установку шестиметрового трехглавого дракона с телеэкраном в руках, спил существующих деревьев, прокладку кабелей и коммуникаций под землей, укладку тротуарной плитки, установку видеонаблюдения и подсветки — 71 млн рублей.

Ещё одна закупка касается поставки 6 качелей и 7 мини-каруселей для детской площадки — 6,14 млн рублей.

Итого общая стоимость благоустройства подойдет к 130 млн рублей.

Лавочки со столиками под навесами и лавки-кольца также предусмотрены текущей закупкой Источник: Михаил Евраев / Max

В новой закупке подрядчику предстоит заняться капремонтом существующего фонтана, вырубить кусты и выкорчевать пни, заняться озеленением (созданием выпуклых клумб), расставить множество малых форм — лавочки, освещение, дополнительных украшений; убрать провода под землю, поставить красивые люки, высадить газон, уложить гранитную плитку. А ещё дать гарантию на все конструктивные элементы в 3 года.

Эту горку и качели поставят другие подрядчики по предыдущим закупкам. А лавочки — по последней Источник: Михаил Евраев / Max

Работы будут идти чуть больше 300 дней с даты заключения контракта с перерывом на два зимних месяца.

Рядом с домиком «Птица-Говорун» расставят подсолнухи-зеркала и смешных коров (справа сзади) Источник: Михаил Евраев / Max

Это финальная визуализация проекта Источник: Михаил Евраев / Max

Помимо изображенных на картинках лавочек по площади расставят парклеты — это места отдыха на постаменте вокруг клумб. Подобные должны появиться, например, в пешеходном центре на улице Нахимсона.