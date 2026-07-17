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Город Подробности Выпуклые клумбы, необычные лавки и коровы: площади Юности в Ярославле проведут геопластику — фото

Выпуклые клумбы, необычные лавки и коровы: площади Юности в Ярославле проведут геопластику — фото

Разглядываем, как она преобразится

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Из площади Юности сделают яркое место, поделенное на несколько зон | Источник: Михаил Евраев / Max Из площади Юности сделают яркое место, поделенное на несколько зон | Источник: Михаил Евраев / Max

Из площади Юности сделают яркое место, поделенное на несколько зон

Источник:

Михаил Евраев / Max

Власти объявили закупку на ещё один этап работ на площади Юности в Ярославле. Дополнительно 27, 112 млн рублей выделят на геопластику и озеленение.

Геопластика — это создание рельефа на участке с помощью искусственных холмов, насыпей, углублений и других конструкций.

«Работы финансируются за счет средств федерального бюджета на 2026 год, в том числе субсидии, выделенные из бюджета Ярославской области, и средства бюджета города Ярославль», — указано в документации.

Что сделают

Лавочки-кольца и выпуклые клумбы&nbsp;— это не просто картинка, а реальный план благоустройства площади | Источник: ГосзакупкиЛавочки-кольца и выпуклые клумбы&nbsp;— это не просто картинка, а реальный план благоустройства площади | Источник: Госзакупки

Лавочки-кольца и выпуклые клумбы — это не просто картинка, а реальный план благоустройства площади

Источник:

Госзакупки

«Начались работы по благоустройству площади Юности. Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами. После завершения работ площадь Юности станет современным общественным пространством с безопасной инфраструктурой для отдыха семей с детьми», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Закупки по масштабному преображению площади Юности уже начались:

  • ранее нашли подрядчика на поставку шестиметровой фигуры «Птицы Говоруна» и необычной закрытой детской горки — 30,068 млн рублей.

  • отдельно объявляли закупку на установку шестиметрового трехглавого дракона с телеэкраном в руках, спил существующих деревьев, прокладку кабелей и коммуникаций под землей, укладку тротуарной плитки, установку видеонаблюдения и подсветки — 71 млн рублей.

  • Ещё одна закупка касается поставки 6 качелей и 7 мини-каруселей для детской площадки — 6,14 млн рублей.

Итого общая стоимость благоустройства подойдет к 130 млн рублей.

Лавочки со столиками под навесами и лавки-кольца также предусмотрены текущей закупкой | Источник: Михаил Евраев / MaxЛавочки со столиками под навесами и лавки-кольца также предусмотрены текущей закупкой | Источник: Михаил Евраев / Max

Лавочки со столиками под навесами и лавки-кольца также предусмотрены текущей закупкой

Источник:

Михаил Евраев / Max

В новой закупке подрядчику предстоит заняться капремонтом существующего фонтана, вырубить кусты и выкорчевать пни, заняться озеленением (созданием выпуклых клумб), расставить множество малых форм — лавочки, освещение, дополнительных украшений; убрать провода под землю, поставить красивые люки, высадить газон, уложить гранитную плитку. А ещё дать гарантию на все конструктивные элементы в 3 года.

Эту горку и качели поставят другие подрядчики по предыдущим закупкам. А лавочки&nbsp;— по последней | Источник: Михаил Евраев / MaxЭту горку и качели поставят другие подрядчики по предыдущим закупкам. А лавочки&nbsp;— по последней | Источник: Михаил Евраев / Max

Эту горку и качели поставят другие подрядчики по предыдущим закупкам. А лавочки — по последней

Источник:

Михаил Евраев / Max

Работы будут идти чуть больше 300 дней с даты заключения контракта с перерывом на два зимних месяца.

Рядом с домиком «Птица-Говорун» расставят подсолнухи-зеркала и смешных коров (справа сзади) | Источник: Михаил Евраев / Max Рядом с домиком «Птица-Говорун» расставят подсолнухи-зеркала и смешных коров (справа сзади) | Источник: Михаил Евраев / Max

Рядом с домиком «Птица-Говорун» расставят подсолнухи-зеркала и смешных коров (справа сзади)

Источник:

Михаил Евраев / Max

Это финальная визуализация проекта | Источник: Михаил Евраев / Max Это финальная визуализация проекта | Источник: Михаил Евраев / Max

Это финальная визуализация проекта

Источник:

Михаил Евраев / Max

Также установят открытые скамейки и отдельные элементы на детскую площадку | Источник: ГосзакупкиТакже установят открытые скамейки и отдельные элементы на детскую площадку | Источник: Госзакупки
И такие украшения | Источник: ГосзакупкиИ такие украшения | Источник: Госзакупки

Помимо изображенных на картинках лавочек по площади расставят парклеты — это места отдыха на постаменте вокруг клумб. Подобные должны появиться, например, в пешеходном центре на улице Нахимсона.

Как вам?

Вау, ждем!
Не идеально, но лучше, чем сейчас
Даже не знаю, я не в восторге
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Комментарии
8
Гость
1 минута
Столько пространств появляется сегодня, что есть что выбрать, куда сходить и что посмотреть!
Гость
1 минута
Класс! Будет красиво. Площадь реально преобразится, уже интересно посмотреть на результат. Прямо ждемс)
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Гость
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