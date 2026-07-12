«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили

На своей белой «Ауди» Дмитрий объехал три страны за месяц Источник: dimonddv_444 / Instagram.com*

Самый удобный способ добраться на отдых в Турцию — на самолете. Однако есть смельчаки, которые едут в другие страны на машине. Один из них — предприниматель Дмитрий Дурягин из Екатеринбурга. В начале лета он с 14-летней дочкой сел в свою белую «Ауди» и помчался в Анталью через Кавказ.

В авторской колонке для E1.RU бизнесмен рассказал, какие красоты успел посмотреть в необычном автомобильном туре и с какими трудностями столкнулся. Далее — от первого лица.

Дмитрий Дурягин

Не сравнить с Россией

В этом году 1 июня мы с дочкой отправились в автопутешествие мечты — в Турцию, в Анталью. Раньше мы всегда летали туда на самолете, но на этот раз решили попробовать добраться на машине. Проехали всю Россию, через Махачкалу, Дагестан, Чечню, Владикавказ.

Сначала хотели заехать на Эльбрус, но из-за погоды не смогли и сразу погнали в Грузию. Прошли границу через Верхний Ларс, это одно из самых волшебных мест в путешествии. Понравилась военно-грузинская дорога: куда ни взглянешь — везде красиво! Так мы добрались до Тбилиси, там провели три дня, посмотрели город. Затем отправились в Батуми, где жили два дня, купались и гуляли на берегу Черного моря.

Отпуск начался на Кавказе Источник: dimonddv_444 / Instagram.com*

Со стороны Грузии мы заехали в Турцию, и мне сразу понравились их дороги. Здесь везде три полосы в каждую сторону и всё хорошо освещается. Дорога идет вдоль побережья Черного моря и тянется на 500 километров. Всё вокруг очень красиво, в каждом населенном пункте есть беседки. Современная Турция не идет ни в какое сравнение с Грузией и Россией. Это просто потрясающе, до слез.

Это видео снято неподалеку от границы Грузии и России Источник: dimonddv_444 / Instagram.com*

На границе, кстати, всё прошло гладко. Страховку на автомобиль и медицинскую страховку оформили быстро. На границе простой и спокойный досмотр. Мы не знали английского, турецкого и грузинского языков, но это не стало проблемой.

Особенно мне запомнилась Каппадокия, где запускают воздушные шары. Мы провели там два дня, в основном ради этого. Только поначалу были проблемы с отелем — не могли ничего найти. Уже собирались ночевать в палатке, но всё-таки сумели найти апартаменты.

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Затем мы поехали в Анталью на Средиземное море. Уехали оттуда, потому что началась сильная жара и температура поднялась до +38 °С. К тому же дочке нужно было в лагерь, а путевка была уже оплачена в Екатеринбурге. Из Турции я не мог отправить ее на самолете, так как там невозможно быстро сделать разрешение и доверенность, только через консульство.

Поэтому через 10 дней отдыха в Анталье мы вернулись в Россию, чтобы отправить дочку домой. Я посадил ее на самолет в Минеральных Водах, а сам остался здесь, чтобы дальше любоваться красотами Кавказа, но уже со стороны Кисловодска и Ессентуков. Съездил на Эльбрус с одной стороны, собираюсь поехать с другой.

«Лучше не знать, сколько мы тратим»

Когда я отправлял дочь из Минеральных Вод в Екатеринбург, планировал отдохнуть еще десять дней в Батуми, вернувшись в Грузию. Однако после того как мне выписали штрафы на 45 тысяч рублей с грузинских камер, решил, что лучше уж прокачусь по России.

Конечно, не обошлось без приключений. Машина ломалась, взрывались колеса на трассе, выходила из строя турбина. Сейчас мы начали замечать небольшие проблемы с топливом. Бензина много где нет, люди стоят в очередях. Соляра и дизель есть везде, но отгружают где-то 20, где-то 30 литров. У меня машина дизельная, поэтому пока едем. Стараемся на каждую заправку заезжать и по 20 литров заливать. Не отчаиваемся.

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Если говорить о расходах, то лучше не знать, сколько мы тратим в день. Если округлить, то выходит около 25–30 тысяч рублей в сутки: жилье, еда, развлечения, топливо и мелкие расходы. Думаю, вы сможете подсчитать, сколько я уже потратил за 30 дней. Но полученные воспоминания бесценны и останутся со мной на всю жизнь.

Сейчас я нахожусь в Сочи, у меня здесь много друзей. Каждый день слышны сирены, из-за дефицита топлива и общей обстановки туристов намного меньше. Я бываю тут по два раза в год и заметил, как сильно всё поменялось. В гостинице, где я снимаю номер, цены стали в три раза ниже. Хотя бы это радует.

Уже проехал 13 000 километров, и это еще не всё. Потом Геленджик и все города побережья. В Краснодар к родственникам хочу заехать, там, говорят, в парке Галицкого что-то новенькое открыли. И, возможно, с близкими уедем в Ялту еще на месяц.

Рискнули бы поехать в Турцию на машине? Да, звучит интересно Нет, лучше на самолете