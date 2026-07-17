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Город Морга нет, но погост станет больше: в Ярославской области расширят кладбище

Морга нет, но погост станет больше: в Ярославской области расширят кладбище

Публикуем заявление главы округа

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В Ярославской области расширят кладбище | Источник: Дмитрий Коновалов / Vk.comВ Ярославской области расширят кладбище | Источник: Дмитрий Коновалов / Vk.com

В Ярославской области расширят кладбище

Источник:

Дмитрий Коновалов / Vk.com

В Брейтовском округе Ярославской области расширят кладбище в Носовской роще. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Коновалов на своей странице во «Вконтакте».

«Проблема нехватки места на брейтовском кладбище возникла несколько лет назад. Этой зимой я обратился в областное Министерство лесного хозяйства и природопользования, мы провели несколько совещаний, переоформили большой объем документации и к действующей территории кладбища присоединили несколько гектар земли», — сообщил он.

Сейчас рабочие расчищают три гектара от леса и кустарника. Вторым этапом планируется раскорчевать участок.

«Новая территория кладбища уже через месяц будет чистой и ухоженной. Распределим территорию на сектора чтобы не было хаоса из оградок и стихийных захоронений. Чуть позже возьмемся за порядок и на самом кладбище. Везде должен быть порядок!» — рассказал Дмитрий Коновалов.

Ранее жители Брейтовского округа жаловались на отсутствие морга. О проблеме они сообщали губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, объяснив, что из-за сложившегося положения родственникам умерших приходится возить тела за две сотни километров из Брейтово в Рыбинск. Но в Минздраве строить морг отказались, объяснив это нецелесообразностью.

Тогда в дело вмешалась прокуратура. В 2024 году правоохранители подали на чиновников в суд. Они потребовали, чтобы власти и местная ЦРБ организовали морг на территории села Брейтово. Однако, закон оказался на стороне окружной администрации, и иск был отклонен.

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Комментарии
30
Гость
7 минут
Погосты в РФ, это наиважнейшая скрепа страны. Можно даже дарить друг другу на юбилей место последнего пристанища. И подарочные сертификаты на ритуалку вполне будут в духе времени... Кхе-кхе
Гость
1 час
Да, порядок должен везде быть, глава округа прав. И места упокоения тоже нужно содержать должным образом
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Гость
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