Морга нет, но погост станет больше: в Ярославской области расширят кладбище

В Ярославской области расширят кладбище Источник: Дмитрий Коновалов / Vk.com

В Брейтовском округе Ярославской области расширят кладбище в Носовской роще. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Коновалов на своей странице во «Вконтакте».

«Проблема нехватки места на брейтовском кладбище возникла несколько лет назад. Этой зимой я обратился в областное Министерство лесного хозяйства и природопользования, мы провели несколько совещаний, переоформили большой объем документации и к действующей территории кладбища присоединили несколько гектар земли», — сообщил он.

Сейчас рабочие расчищают три гектара от леса и кустарника. Вторым этапом планируется раскорчевать участок.

«Новая территория кладбища уже через месяц будет чистой и ухоженной. Распределим территорию на сектора чтобы не было хаоса из оградок и стихийных захоронений. Чуть позже возьмемся за порядок и на самом кладбище. Везде должен быть порядок!» — рассказал Дмитрий Коновалов.

Ранее жители Брейтовского округа жаловались на отсутствие морга. О проблеме они сообщали губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, объяснив, что из-за сложившегося положения родственникам умерших приходится возить тела за две сотни километров из Брейтово в Рыбинск. Но в Минздраве строить морг отказались, объяснив это нецелесообразностью.