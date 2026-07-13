«Мы не доживем до 2030 года»: ярославские перевозчики — о подорожании и нехватке бензина

Узнали, как ярославские перевозчики справляются с проблемами с бензином Источник: Александр Куренной / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Пока ярославские автомобилисты штурмуют заправки с ночи, возникает вопрос: а как заправляется общественный транспорт?

Если у автовладельцев есть вариант временно отказаться от личного авто и пересесть на общественный транспорт, то у перевозчиков такой возможности нет. Автобусы должны выходить в рейсы по расписанию.

В настоящее время пассажирские перевозки на территории Ярославской области по муниципальным и межмуниципальным автобусным маршрутам осуществляют 23 транспортные компании.

Редакция 76.RU решила выяснить, сталкиваются ли ярославские перевозчики с трудностями при заправке и есть ли риск, что цены на проезд подорожают вслед за бензином.

Что говорят перевозчики

ООО «Первая пассажирская компания» (она же «ПитерАвто»)

Перевозчик обслуживает больше 20 маршрутов по Ярославлю и не меньше по межгороду. У этой компании вопрос с топливом не стоит.

«У нас весь транспорт на газу», — ответили 76.RU в компании.

ООО «Первая пассажирская компания» обслуживает 40 маршрутов в Ярославле и пригороде: № 2к, 4а, 6, 7, 11, 12, 19, 21б, 22с, 25, 27, 28, 29, 34, 41, 62, 64, 76, 79, 90, 92, 99, 110, 117, 121а, 129, 131, 138, 139, 139п, 139а, 140, 140к, 156, 157, 160, 162, 176, 183, 191.

Перевозчик сообщил, что весь транспорт в компании на газу Источник: Александр Куренной / 76.RU

ООО «ГирфТранс»

На газу работает и ООО «ГирфТранс», поэтому на проблемы перевозчик не жалуется. Хотя отметил, что цены растут.

«Стоимость повысилась, но на сегодняшний день некритично», — рассказал 76.RU основатель компании Хасьятулла Гирфанов.

Компания обслуживает маршруты № 2, 40с, 45, 55, 71С и 97С.

Перевозчик заметил, что цены на бензин выросли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ООО «СтарТранс»

А вот перевозчику «СтарТрас» бензин уже необходим, но проблем с его закупкой он не испытывает. Задержки рейсов из-за очередей на АЗС, по их словам, не было.

«У нас работает выделенка, поэтому проблем нет», — поделились в организации.

Компания обслуживает рейсы № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.

В компании не заметили проблем с бензином и ценами на него Источник: Александр Куренной / 76.RU

ООО «Транспорт Ярославии»

В компании ООО «Транспорт Ярославии» заявили, что рост цен на топливо не отразился на работе. Связано это с заключенным госконтрактом на перевозку пассажиров и багажа.

«Автобусы ежедневно заправляются на территории предприятия, а также на автозаправочных станциях региона. В настоящее время срывов рейсов по причине нехватки топлива нет», — рассказали в организации.

Кроме того, перевозчик подчеркнул, что с Министерством дорожного хозяйства и транспорта и ГКУ «Организатор перевозок» решаются вопросы оптимизации заправки транспорта.

Фирма обслуживает рейсы № 5а, 5б, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 32п, 41а, 41б, 41п, 42, 42п, 49, 53, 56, 66, 68, 78п, 85, 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099, 101, 104, 106, 118, 124, 135, 148, 153, 154, 154к, 178.

Автобусы компании заправляются ежедневно Источник: Александр Куренной / 76.RU

ООО «Ярославская транспортная компания — 2»

Трудности заметили в ООО «Ярославская транспортная компания — 2». Гендиректор Гурам Макалатия рассказал 76.RU, что на заправках в автобус разрешают залить только по 60 литров. Хотя на АЗС водитель может заезжать без очередей, однако приходится посещать как минимум две разные заправки.

«Запасы топлива есть. Дополнительно другие транспортные средства мы заправляем у себя на территории посредством мобильного ТЗП», — поделился Гурам Макалатия.

Проблемы есть и с ценами на бензин. Причем организация столкнулась с ними давно.

«Согласно НМЦК, по которым мы заключили наши контракты в 2023 году, цена за топливо составляет 55 рублей за один литр дизеля. Мы уже давно живем в другой парадигме, где такие цены и остались в 2023 году. Наша компания работает в минус с 2023 года. Прибыли с момента начала исполнения контрактов мы получили 0 рублей. Выручка есть — аж 300+ миллионов ежегодно, только мы не заработали. Дорожает всё быстрее, чем индексация контрактов, равная 4% ежегодно. Поэтому компания несет существенные убытки от месяца к месяцу, от квартала к кварталу, от года к году, но сделать мы как перевозчики с этим ничего не можем, потому что связаны 44-м Федеральным законом. Если откажемся от исполнения взятых на себя обязательств, то окажемся в списке недобросовестных поставщиков», — объяснил проблему гендиректор.

НМЦК — начальная (максимальная) цена контракта. Это стоимость товаров, услуг, которую указывают при заключении госконтрактов. По сути, лимит цены, выше которой подрядчику не заплатят.

В компании пожаловались на невыгодную работу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Про повышение стоимости проезда Гурам Макалатия точно сказать не может. Как он объяснил: «Это не наша вотчина». Здесь всё решается по Федеральному закону № 44.

«Все наши жертвы направлены на благо сохранения системы пассажирских перевозок жителей города Ярославля, и если власти нас услышат, то мы готовы будем вступить в диалог, прозрачно показать все расходы нашей деятельности и просить финансовой помощи в это сложное для нашей страны время», — высказался Гурам Макалатия.

Потому что такими темпами мы не доживем до 2030 года, и одним днем будет не на что заплатить за топливо и заработную плату ярославцам. Гурам Макалатия генеральный директор ООО «Ярославская транспортная компания — 2»

ООО «Ярославская транспортная компания — 2» обслуживает рейсы № 1, 21т, 59, 65, 67, 70, 77, 119, 157к.

«Есть небольшие сложности»

В ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» (единый региональный оператор транспорта в регионе) рассказали, что проблемы с топливом на данный момент удается решать. Поэтому автобусы вовремя выходят на рейсы.

«Есть небольшие сложности с доставкой бензина в отдаленные территории, потому что у Ярославского АТП есть филиалы, например в Данилове, Угличе. Поэтому есть небольшие сложности, но всё решается», — рассказали в учреждении.

В ГКУ «Организатор перевозок» также заметили рост цен на топливо Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работают в штатном режиме

Редакция 76.RU направила запрос в Минтранс Ярославской области. Там сообщили, что все транспортные предприятия работают в штатном режиме.

«Автобусы ежедневно заправляются на территориях предприятий, а также на автозаправочных станциях региона. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“ продолжают ежедневно отслеживать ситуацию с топливом, а также координируют взаимодействие транспортных компаний с руководителями АЗС», — рассказали власти.

Вырастут ли цены на проезд

В региональном «Организаторе перевозок» отметили: имеется небольшой резерв топлива. Но отрицать не стали, что цены на топливо выросли. Тем не менее госкомпания, контролирующая рынок перевозок, считает, что выручка от этого не теряется.

«Возможно, цены контракта будут пересмотрены с учетом цен на топливо. Потому что в контракте 56 рублей заложено, а сейчас-то уже не 56», — рассказали в «Организаторе перевозок».

Несмотря на возможный перерасчет цен в контракте, стоимость проезда останется прежней. Повышение цен из-за ситуации с бензином пока не планируется. Информацию 76.RU подтвердили в областном Минтрансе.

«Всё, что пассажиры платят, идет в бюджет области. А по контрактам выплачивается только цена за транспортную работу. Транспортная работа состоит же, например, из стоимости топлива, оплаты водителю и обслуживания автобуса. То есть неважно, сколько человек перевезли: одного или 15. На нас это никак не отражается», — объяснили в ГКУ «Организатор перевозок».

Проезд по городу в Ярославле стоит 42 рубля Источник: Артем Бауман / 76.RU

Несмотря на это, пересмотр контрактов сейчас — важный шаг. Вероятно, на это придется пойти властям, если перевозчики не смогут выполнять свои функции и обеспечивать работу транспорта на маршрутах.

«Конечно, там не прописано, что будет расти топливо такими темпами. Это невозможно было предсказать на этапе заключения контракта. Но все перевозчики озвучили эту историю Министерству дорожного хозяйства, там ищут выход сейчас. На оплате стоимости проезда проблема не отразится, это две разные вещи», — заключили в учреждении.

Напомним, напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдается около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рублей. По состоянию на начало июля ярославцы продолжают попадать в очереди на АЗС и натыкаться на отсутствие отдельных видов топлива на заправках.