НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 745мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Что с бензином в регионе
Защита дома во время атак БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Отдых в Северной Осетии
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Очереди у АЗС
Что с бензином на М-8
Репортаж из двора, где была резня
Город Трассу М-8 завалило деревьями: показываем последствия грозы и ветра в Ярославской области

Трассу М-8 завалило деревьями: показываем последствия грозы и ветра в Ярославской области

В РСЧС предупредили, что непогода продлится и дальше

508
В Ярославской области деревья упали на трассу М-8 | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comВ Ярославской области деревья упали на трассу М-8 | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В Ярославской области деревья упали на трассу М-8

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

12 июля в Ярославской области разбушевалась гроза. В региональной столице ливень хлынул стеной в районе половины четвертого вечера. Вместе с этим в городе усилился ветер. Сразу в нескольких районах повалило деревья.

«Московский проспект, 163.Страдают машины в ярославских дворах», — написали в группе «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

Береза упала на машину | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comБереза упала на машину | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Береза упала на машину

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Поваленные деревья ярославцы сняли и на улицах 2-ой Бутырской и Ямской.

После дождя образовались огромные лужи | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comПосле дождя образовались огромные лужи | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

После дождя образовались огромные лужи

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

У коммунальщиков добавилось работы | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comУ коммунальщиков добавилось работы | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

У коммунальщиков добавилось работы

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

На улице Салтыкова-Щедрина в центре дерево вырвало с корнем | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comНа улице Салтыкова-Щедрина в центре дерево вырвало с корнем | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

На улице Салтыкова-Щедрина в центре дерево вырвало с корнем

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В Дзержинском районе упавшее дерево перекрыло проезжую часть.

«Кто едет в Тутаев, езжайте по Ленинградке», — предупредила ярославна.

Здесь машинам не проехать | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comЗдесь машинам не проехать | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Здесь машинам не проехать

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В районе Переславля-Залесского на трассе М-8 образовалась пробка. Все дело в том, что там повалило деревья. Судя по видео, снятому очевидцами, одно из них угодило на проезжавший мимо автомобиль.

Ситуацию о последствиях грозы и ветра в регионе прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона рассказал, что упавшие деревья в районе Переславля заблокировали движение по трассе М-8 в обе стороны, но сейчас оно восстановлено.

«Главы муниципальных образований фиксируют обращения жителей о том, что с домов сорвало кровлю. Ведется работа по восстановлению крыш», — рассказал глава региона.

Деревья повалило на трассу М-8

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

А Большой Октябрьской, 81 упавшее дерево перегородило тротуар.

Дерево перегородило тротуар | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comДерево перегородило тротуар | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Дерево перегородило тротуар

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Заволжском районе на пересечении улиц Красноборской и Ляпидевского сломанное дерево тоже упало на тротуар. Обойти его довольно проблематично.

Ствол дерева сломан | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comСтвол дерева сломан | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Ствол дерева сломан

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Пешеходам приходится обходить этот участок | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comПешеходам приходится обходить этот участок | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Пешеходам приходится обходить этот участок

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы сообщают, что упавшее дерево на Большой Норской, 48 повредило провода, из-за чего в некоторых домах нет света.

«И светофоры не работают по Тутаевскому шоссе», — рассказали подписчики группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Тем временем в «Ярэнерго» рассказали, что энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения после непогоды.

«В зоне особого внимания Рыбинский, Переславль-Залесский, Ростовский, Гаврилов-Ямский и Ярославский округа. К устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах привлечены 48 бригад „Ярэнерго“: 163 специалиста, 56 единиц спецтехники», — рассказали в компании.

Энергетики чинят оборванные провода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comЭнергетики чинят оборванные провода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Энергетики чинят оборванные провода

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Восстанавливать электричество будут до тех пор, пока не вернут его во все дома.

«В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт», — уточнили в «Ярэнерго».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно: по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно). Или через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».

В РСЧС Ярославской области предупредили, что гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду сохранится местами по Ярославской области и Ярославлю с 18:00 12 июля до 21:00 13 июля.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в ведомстве.

Напомним, 9 июля из-за удара молнии в Ярославской области загорелся частный дом.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ветер Гроза РСЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
10 минут
Половина машин на фото стоят там, где их по определению быть не должно, вне проезжей части и на газоне.
Гость
11 минут
Стихия, дождь и ветер не подчиняются правилам дорожного движения. Нарушают, а наказать некого.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Рекомендуем