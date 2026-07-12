Трассу М-8 завалило деревьями: показываем последствия грозы и ветра в Ярославской области

В Ярославской области деревья упали на трассу М-8 Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

12 июля в Ярославской области разбушевалась гроза. В региональной столице ливень хлынул стеной в районе половины четвертого вечера. Вместе с этим в городе усилился ветер. Сразу в нескольких районах повалило деревья.

«Московский проспект, 163.Страдают машины в ярославских дворах», — написали в группе «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

Береза упала на машину Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Поваленные деревья ярославцы сняли и на улицах 2-ой Бутырской и Ямской.

После дождя образовались огромные лужи Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

У коммунальщиков добавилось работы Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

На улице Салтыкова-Щедрина в центре дерево вырвало с корнем Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В Дзержинском районе упавшее дерево перекрыло проезжую часть.

«Кто едет в Тутаев, езжайте по Ленинградке», — предупредила ярославна.

Здесь машинам не проехать Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

В районе Переславля-Залесского на трассе М-8 образовалась пробка. Все дело в том, что там повалило деревья. Судя по видео, снятому очевидцами, одно из них угодило на проезжавший мимо автомобиль.

Ситуацию о последствиях грозы и ветра в регионе прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона рассказал, что упавшие деревья в районе Переславля заблокировали движение по трассе М-8 в обе стороны, но сейчас оно восстановлено.

«Главы муниципальных образований фиксируют обращения жителей о том, что с домов сорвало кровлю. Ведется работа по восстановлению крыш», — рассказал глава региона.

Деревья повалило на трассу М-8 Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

А Большой Октябрьской, 81 упавшее дерево перегородило тротуар.

Дерево перегородило тротуар Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Заволжском районе на пересечении улиц Красноборской и Ляпидевского сломанное дерево тоже упало на тротуар. Обойти его довольно проблематично.

Ствол дерева сломан Источник: Жесть Ярославль / Vk.com Пешеходам приходится обходить этот участок Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы сообщают, что упавшее дерево на Большой Норской, 48 повредило провода, из-за чего в некоторых домах нет света.

«И светофоры не работают по Тутаевскому шоссе», — рассказали подписчики группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Тем временем в «Ярэнерго» рассказали, что энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения после непогоды.

«В зоне особого внимания Рыбинский, Переславль-Залесский, Ростовский, Гаврилов-Ямский и Ярославский округа. К устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах привлечены 48 бригад „Ярэнерго“: 163 специалиста, 56 единиц спецтехники», — рассказали в компании.

Энергетики чинят оборванные провода Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Восстанавливать электричество будут до тех пор, пока не вернут его во все дома.

«В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт», — уточнили в «Ярэнерго».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно: по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно). Или через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».

В РСЧС Ярославской области предупредили, что гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду сохранится местами по Ярославской области и Ярославлю с 18:00 12 июля до 21:00 13 июля.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в ведомстве.