Трассу М-8 завалило деревьями: показываем последствия грозы и ветра в Ярославской области

12 июля в Ярославской области разбушевалась гроза. В региональной столице ливень хлынул стеной в районе половины четвертого вечера. Вместе с этим в городе усилился ветер. Сразу в нескольких районах повалило деревья.
«Московский проспект, 163.Страдают машины в ярославских дворах», — написали в группе «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».
Поваленные деревья ярославцы сняли и на улицах 2-ой Бутырской и Ямской.
В Дзержинском районе упавшее дерево перекрыло проезжую часть.
«Кто едет в Тутаев, езжайте по Ленинградке», — предупредила ярославна.
В районе Переславля-Залесского на трассе М-8 образовалась пробка. Все дело в том, что там повалило деревья. Судя по видео, снятому очевидцами, одно из них угодило на проезжавший мимо автомобиль.
Ситуацию о последствиях грозы и ветра в регионе прокомментировал губернатор Михаил Евраев.
Глава региона рассказал, что упавшие деревья в районе Переславля заблокировали движение по трассе М-8 в обе стороны, но сейчас оно восстановлено.
«Главы муниципальных образований фиксируют обращения жителей о том, что с домов сорвало кровлю. Ведется работа по восстановлению крыш», — рассказал глава региона.
А Большой Октябрьской, 81 упавшее дерево перегородило тротуар.
В Заволжском районе на пересечении улиц Красноборской и Ляпидевского сломанное дерево тоже упало на тротуар. Обойти его довольно проблематично.
Ярославцы сообщают, что упавшее дерево на Большой Норской, 48 повредило провода, из-за чего в некоторых домах нет света.
«И светофоры не работают по Тутаевскому шоссе», — рассказали подписчики группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
Тем временем в «Ярэнерго» рассказали, что энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения после непогоды.
«В зоне особого внимания Рыбинский, Переславль-Залесский, Ростовский, Гаврилов-Ямский и Ярославский округа. К устранению локальных технологических нарушений на энергообъектах привлечены 48 бригад „Ярэнерго“: 163 специалиста, 56 единиц спецтехники», — рассказали в компании.
Восстанавливать электричество будут до тех пор, пока не вернут его во все дома.
«В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт», — уточнили в «Ярэнерго».
Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно: по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно). Или через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».
В РСЧС Ярославской области предупредили, что гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду сохранится местами по Ярославской области и Ярославлю с 18:00 12 июля до 21:00 13 июля.
«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в ведомстве.
Напомним, 9 июля из-за удара молнии в Ярославской области загорелся частный дом.