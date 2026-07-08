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Город Что с бензином «Бензовоз стоит на разгрузке»: ярославцы выстроились в очередь за топливом

«Бензовоз стоит на разгрузке»: ярославцы выстроились в очередь за топливом

На каких АЗС есть бензин

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Где заправиться в Ярославле | Источник: Алина Сардекова / 76.RUГде заправиться в Ярославле | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Где заправиться в Ярославле

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Утром 8 июля на заправке «Роснефть» по адресу проспект Фрунзе, 1, выстроилась большая очередь из машин. Вереница тянулась от ТЦ «Спутник» до самой АЗС. Кадрами с места поделилась читательница 76.RU Алина.

«В наличии весь бензин, кроме дизеля», — рассказала ярославна.

Машины столпились у АЗС | Источник: Алина Сардекова / 76.RUМашины столпились у АЗС | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Машины столпились у АЗС

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Очередь растянулась на несколько метров | Источник: Алина Сардекова / 76.RUОчередь растянулась на несколько метров | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Очередь растянулась на несколько метров

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Наличие бензина продолжают активно обсуждать в соцсетях водители. В телеграм-чате «Дороги Ярославля» пользователи также сообщают, что залить на Фрунзе можно любое топливо, кроме дизеля. А вот на АЗС «Роснефть» по обеим сторонам улицы Дачной колонки стоят пустые.

— Очередь есть, — пишет пользователь с ником Т А.

— А зачем очередь на пустые? — интересуется Никита.

— Тоже думаю. Бензовоз стоит на разгрузке.

Напомним, в первых числах июня редакция 76.RU проводила рейд по заправкам на Мышкинском проезде Ярославля. Тогда ситуация была более-менее спокойной, но операторы АЗС отмечали проблемы с логистикой. К середине месяца обстановка на заправках стала напряженной: частные АЗС стояли пустые либо взвинчивали цены до 129 рублей за литр, сетевые были в очередях. Власти заявляли, что потребление топлива в июне выросло в 3–4 раза, указывая, что ажиотаж создает дефицит. По состоянию на начало июля обстановка на ярославских АЗС всё еще не вернулась в привычное русло.

Эксперты выделяют несколько причин происходящего:

С 1 апреля по 31 июля в РФ действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита в сезон высокого спроса.

В России действует открытый сервис, на котором можно посмотреть наличие топлива на АЗС онлайн.

Приходилось ли вам в последнюю неделю стоять в очередях на АЗС в Ярославской области

Да, но быстро проехал(а)
Да, очень долго
Не заправлялся(лась)
Свой ответ напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Бензин АЗС Очередь
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Комментарии
60
Гость
1 минута
Было бы смешно, если бы не было так грустно... На днях в Омске бомбили НПЗ. Крупнейший в стране. Если верить сообщениям в сети, потерял 38 % мощности. А пока встанет вообще. Так что в целом по стране ситуация будет ещё хуже. Видимо, и у нас...
Гость
1 минута
Проблема от части кроется еще в том, что на частных АЗС бензина нет. Из-за этого все вынуждено толкутся на заправка крупных игроков рынка. Распределяли бы.
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Гость
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