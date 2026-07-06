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Еда Оказывается, безусловно съедобных грибов всего три. Вы знаете какие?

Оказывается, безусловно съедобных грибов всего три. Вы знаете какие?

Разбираемся, что это за грибы такие и что делать со всеми остальными

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Оказывается, безусловно съедобных грибов всего три. Вы знаете какие? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОказывается, безусловно съедобных грибов всего три. Вы знаете какие? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Разгар грибного сезона не за горами, и совсем скоро люди начнут ведрами выносить лисички, подберезовики и прочие грибы из ближайших и далеких лесов. Но знаете ли вы, что среди всех грибов есть всего три безусловно съедобных? Рассказываем, какие именно виды попадают в эту категорию и что делать с остальными, чтобы не отравиться.

Какие грибы относят к безусловно съедобным

Грибники со стажем знают, что грибы делятся не только на те, которые можно и нельзя есть. Среди них есть еще и безусловно съедобные виды, которые можно готовить сразу после сбора, без предварительной обработки. Роспотребнадзор относит в эту категорию всего три гриба:

  • белый гриб;

  • груздь настоящий;

  • рыжик обыкновенный.

Десятки других грибов, которые мы собираем и едим, относятся уже к условно съедобным. Волнушки, сморчки, подберезовики, опята — все они в сыром виде ничем не лучше мухомора или поганки, ведь могут отправить вас в больницу, если их не обработать должным образом. Но для начала их нужно еще и собрать — и уже на этом этапе легко ошибиться, если не помнить главные правила.

Как правильно собирать грибы

Отправляясь в лес за грибами, нужно помнить, что они отлично впитывают все вредные вещества вокруг себя. Поэтому лучше не собирать даже самые красивые опята в черте города, неподалеку от трасс и рядом с заводами и предприятиями. По данным Роспотребнадзора, часто именно сбор грибов в опасных местах заканчивается отравлением.

Отойдя от трассы поглубже в лес, можно начинать искать заветные шляпки под листвой. Ни в коем случае не собирайте грибы, которые кажутся вам незнакомыми — отправляйте в корзину только те, в которых уверены.

Каждый гриб нужно срезать ножом. Бытует мнение, что отрезанная ножка плохо влияет на грибницу, но это не так — и срезанная ножка, и целый гриб всё равно сгниет, и это никак не влияет на урожайность. А по срезу на ножке сразу можно увидеть, есть ли внутри черви. Видите паразитов — смело выкидывайте гриб. Также в корзину лучше не складывать перезревшие или поврежденные виды.

Все, что вы собрали, необходимо обработать в тот же день. Грибы очень быстро портятся, и если оставить обработку на следующее утро, велик шанс закончить ужин в карете скорой помощи.

Как правильно обрабатывать грибы

Для начала еще раз переберите грибы, отмойте их от земли и листвы, а также рассортируйте по виду. Если вам попались маслята или сыроежки — снимите с них пленку на шляпке.

Затем собранные грибы необходимо отварить. Роспотребнадзор рекомендует отправлять в кипяток абсолютно все грибы хотя бы на 10 минут. После этого полученный отвар нужно слить, а вареные грибы еще раз промыть.

Дайте обсохнуть отваренным и промытым грибам, после чего приступайте к готовке или положите их в пакет и отправьте в морозилку.

Но помните, что некоторые грибы требуют особого подхода. Например, если вы собирали грузди, то их нужно еще и вымачивать — от 12 часов до нескольких дней. Если этого не сделать, то грибы будут горчить.

Что делать, если отравился грибами

Отравления грибами случаются не только из-за ядовитых грибов: в больницу обращаются также и те, кто не обработал должным образом условно съедобные виды или неправильно приготовил их уже после обработки.

Если вы почувствовали себя плохо после порции грибов, нужно сразу же принять экстренные меры: вызвать рвоту и промыть желудок солевым раствором — одна чайная ложка соли на литр воды. После этого нужно принять активированный уголь — из расчета одна таблетка на 10 килограмм веса.

Даже после всего этого необходимо обратиться к врачу как можно быстрее. Если вовремя принять меры, то уже на следующий день симптомы отправления пройдут.

Ранее мы также публиковали семь самых вкусных и полезных грибов.

Собираете ли вы грибы в лесу?

Конечно, каждый год хожу по грибы
Изредка хожу по грибы, но скорее для развлечения
Не хожу по грибы, покупаю их в магазинах
Не люблю грибы, поэтому не хожу за ними в лес

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Грибник Еда Опасность Отравление Грибы Тихая охота Грибы
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Комментарии
11
Гость
21 июля 2025, 06:40
С шляпки конечно
Гость
14 июля 2025, 15:16
В итальянских ресторанах подают карпаччо из абсолютно свежих белых грибов(порчинни). Пробовал, остался жив.
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Гость
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