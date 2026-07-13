Снизятся или пойдут вверх? Что дальше будет с ценами на бензин в России — прогнозы

Эксперты дали прогнозы, что будет со стоимостью горючего Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ситуация на топливном рынке в России остается нестабильной — бензин продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют статистические данные, да и сами водители замечают, что приходится платить больше, чтобы заправить свои автомобили. Что будет с ценами дальше и ждать ли их снижения, наши коллеги из 72.RU спросили у экспертов.

Бензин по 140 рублей

Цены на бензин в регионах заметно различаются. На отдельных заправках стоимость АИ-95 достигает 140 рублей, а дизеля — 150 рублей за литр. Найти топливо дешевле можно в крупных федеральных сетях, но водителям приходится отстаивать огромные очереди, чтобы залить бак. В ряде областей, например Тюменской, ситуация с горючим остается напряженной. Ранее глава региона призвал автомобилистов не создавать лишний ажиотаж.

Что будет с ценами?

Вопрос уже не в том, будет ли топливо дорожать, а в том, когда этот рост остановится или хотя бы замедлится, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

«Я думаю, что импорт поможет закрыть самые острые дефициты, но быстрого снижения цен на АЗС я всё равно пока не жду», — говорит эксперт.

Как предполагает Чернов, импорт может временно сбить ажиотаж, пополнить отдельные самые дефицитные регионы и как минимум замедлить рост цен. Но сам по себе он не выглядит достаточным, чтобы полностью нивелировать весь дефицит и быстро вернуть цены назад.

По его словам, для устойчивого разворота цен нужно, чтобы восстановилась внутренняя переработка, завершился ремонт всех НПЗ, а запасы топлива в стране начали уверенно расти.

Чернов прогнозирует, что в июле - августе бензин скорее перестанет дорожать такими высокими темпами. Но заметного снижения средних цен по стране ждать, на его взгляд, рановато.

«Локально откаты возможны там, где был ажиотажный скачок цен и перебои с поставками. Но для автомобилистов в целом более реалистичный сценарий сейчас — не резкое удешевление топлива, а сначала постепенное замедление роста цен и их стабилизация, но уже на более высоком уровне. И лишь после восполнения запасов можно ожидать постепенного снижения стоимости бензина и дизеля в стране», — пояснил аналитик.

Чернов предполагает, что после ремонта всех НПЗ, нормализации производства и восполнения запасов дизель наверняка первым начнет падать в цене. Бензин потянется вслед за ним, но немного позже.

В беседе с журналистом 72.RU экономист Константин Селянин рассуждает о нескольких сценариях.

Первый — отпустить цены и не контролировать их. Но тогда бензин сильно подорожает, что приведет к высокой инфляции, ударит по кошельку населения и снизит его потребление — зато из-за падения спроса на горючее в стране исчезнет дефицит.

«Последствия у него были бы неприятные — социальные и политические. Но с точки зрения экономики это был бы правильный шаг. Такой выход из ситуации более эффективный, чем делать вид, что проблема невелика», — поясняет собеседник.

Второй — продолжать контролировать цены с помощью механизма демпфера. В этом случае бензин подорожает меньше, а компенсировать издержки придется из бюджета, что приведет к дополнительным заимствованиям, росту долговой нагрузки и ухудшению макроэкономической ситуации.

«Судя по всему, государство именно в этом направлении собирается идти. Это означает, что дыра в бюджете будет разрастаться», — предполагает эксперт.