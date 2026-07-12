«Могут сделать замечание»: ярославна честно рассказала об особенностях отдыха в Северной Осетии

Ярославна рассказала об отдыхе на Кавказе Источник: Анна Камко

Иногда, чтобы замедлиться и отдохнуть, нужна особая атмосфера. Величественные горы Кавказа для этого подойдут как ничто другое. Отвлечься от городской суеты и рабочих дедлайнов отправилась эксперт по сертификации Анна Камко.

Ярославна рассказала корреспонденту 76.RU об особенностях отдыха в регионе, который завораживает видами и манит ценами. В этом материале — плюсы и минусы путешествия на Кавказ.

Как добиралась

На Кавказ Анна отправилась впервые. Осетию выбрала, вдохновившись рассказами друга.

— Желание поехать именно в Осетию возникло пару лет назад после того, как хороший знакомый, уроженец этой республики, с большой любовью и гордостью рассказал о своем крае, — объяснила ярославна.

Как и многие, безумно люблю горы. Они дарят ощущение покоя, замедления времени, обновления. Анна Камко туристка

В путешествие туристка отправилась не одна, а в компании шести подруг из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска и Ярославля. Всего они пробыли в Осетии пять дней, с 11 по 15 июня.

Добирались на Кавказ девушки самолетом, каждая из своей точки страны. Анна отправлялась из Москвы, полет до Владикавказа занял около трех часов.

— Я не очень люблю летать, переживала за возможные отмены или задержки рейсов, сейчас нужно быть готовым к этому. Рассматривала, в том числе, ж/д сообщение, но так дорога от Москвы или Санкт-Петербурга заняла бы 36 часов, — рассказала путешественница.

Состояние улиц и погода

Останавливались девушки в отеле в самом центре Владикавказа. По словам Анны, стоимость номеров за сутки колебалась около 6 тысяч.

С погодой туристкам повезло: температура воздуха в Осетии была комфортной, примерно +20… +23 градуса. Однако бывали и сильные дожди.

Погода в горах быстро меняется. Почти все локации встретили нас солнцем. Анна Камко туристка

Улицы в столице Северной Осетии, как рассказывает Анна, достаточно чистые и уютные. Тишину, неспешность и ощущение безопасности, по ее мнению, можно назвать особенностью Осетии. Правда, один нюанс всё же нашелся.

— Дороги и тротуары в городе показались мне разбитыми. Знаю, что активно ведутся работы по модернизации инфраструктуры, в том числе транспортной. Но пока так, — поделилась она мнением с корреспондентом 76.RU.

Пользоваться общественным транспортом девушкам не пришлось, отель находился в центре Владикавказа. В горы туристки выбирались на машине, в сопровождении гида.

Менталитет осетинцев

Существующая культурная разница между жителями Кавказа и центральных регионов — ни для кого не секрет. Во время отдыха Анна также отметила некоторые особенности в поведении осетинцев. Несмотря на дружелюбие и отзывчивость, общество, по мнению ярославны, более сдержанное, традиционное и патриархальное.

— Замечу, что туристам не стоит надевать слишком открытую одежду, а также курить на улице, особенно женщинам — могут подойти и сделать замечание, — отметила Анна.

Еще одной необычной привычкой у местных ярославна выделила отношение к пунктуальности. Здесь это понятие, как она объясняет, размыто.

Там никто никуда не спешит. К этому быстро привыкаешь и, договариваясь о встрече, уже на следующий день приходишь чуть позже, а оказывается, что вовремя! Похожее отношение ко времени и ритму жизни я встречала в Италии и Испании. И мне это очень нравится! Анна Камко туристка

Что успели посмотреть

На фотографии — красота, а теперь представьте, как в реальности! Источник: Анна Камко

За пять дней путешествия туристки успели насладиться красотами кавказской природы, а также посетить несколько достопримечательностей.

Сперва они с подругами прогулялись по главной пешеходной улице Владикавказа — проспекту Мира. Сопровождающий девушек гид заверил, что это визитная карточка города.

— По улице ездит трамвайчик, и открывается завораживающий вид на горы. К сожалению, погода не располагала, полностью горы мне не удалось увидеть. Придется приехать за этим видом «с открытки» еще раз, — рассказала Анна.

Почти каждое здание на проспекте Мира — памятник архитектуры. Там жили и работали многие известные и выдающиеся личности Источник: Анна Камко

Дошли туристки и до площади Свободы, где расположены основные административные здания Владикавказа. Как рассказывает Анна, когда-то на этом месте был парадный въезд в город-крепость.

— Была удивлена, что на этой площади растет дуб «Терешковой», который наша знаменитая космическая землячка Валентина Терешкова высадила в начале 60-х, — поделилась туристка.

Дерево в Северной Осетии первая женщина-космонавт Валентина Терешкова посадила во время визита в 1966 году. В те годы, с 1954-го по 1990-е, Владикавказ имел другое название — Орджоникидзе, в честь революционного деятеля Серго Орджоникидзе.

Анна также отметила, что Владикавказ, как и Ярославль, — театральный город. Часто в столицу Осетии приезжают с постановками Академический русский театр им. Е. Вахтангова, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. В. Тхапсаева, филиал Мариинского театра и другие.

Последние три дня отдыха путешественницы провели в горах. Маршрут был длинным: успели полюбоваться и ледниками, и завораживающими долинами, узнать об осетинской истории, наполненной трагическими событиями.

Туристки останавливались в Святилище Уастырджи — это священное место, создано в честь покровителя мужчин и воинов Источник: Анна Камко

На подножие ледника с названием Цей туристки поднимались на канатной дороге на высоту 2,5 тысячи метров. За 150 лет ледник достаточно отступил, ученые связывают это с глобальным потеплением.

Ледник Цей, вершина еле заметна Источник: Анна Камко

На фото Мидаграбинское озеро, по-другому его называют озером Мияги. Такое название появилось из-за съемок клипа исполнителей Miyagi & Эндшпиль на песню Silhouette (18+) в 2022 году в Мидаграбинском ущелье Источник: Анна Камко

Еще одной необычной локацией туристок стал «Город мертвых», по-другому его еще называют Даргавский склеповый могильник. Он представляет собой средневековый некрополь, состоящий из наземных и полуподземных склепов, всего их около 95. Внутри покоятся останки примерно десяти тысяч человек.

Несмотря на трагическую историю, место считается туристическим. Сейчас «Город мертвых» — это охраняемый объект культурного наследия федерального значения. Комплекс открыт для посещения, однако после заката, по осетинской традиции, вход на территорию запрещен.

Средневековые строения на фоне гор выглядят таинственно Источник: Анна Камко

Также туристки побывали в печально известном Кармадонском ущелье, где в 2002 году трагически погиб 30-летний актер Сергей Бодров, а также другие его друзья-артисты Источник: Анна Камко

Каньон Асхинта Источник: Анна Камко

Красота природы — в простоте Источник: Анна Камко Необычные фото девушкам удалось сделать в Дигорском ущелье Источник: Анна Камко

— Это мое первое и лишь небольшое знакомство с Осетией. Каких-то особенных развлечений для туристов здесь, скорее, нет. Но буквально в прошлом году в 100 километрах от Владикавказа открылся новый центр притяжения для любителей горнолыжных склонов и хайкинга — горный курорт Мамисон, — добавила Анна.

Гастрономические сокровища Осетии

Говоря о кухне Кавказа, на ум сразу приходят их знаменитые осетинские пироги. По словам ярославны, там это не просто еда, а часть культуры, традиций Осетии. Местные называют пироги гастрономическим сокровищем края.

— Советую попробовать со свекольной ботвой, а также сладкий «балджин» — пирог с вишневой начинкой, — поделилась Анна.

Помимо пирогов, ярославна также выделяет осетинский сыр, в Осетии его называют «ирон цихт». Также туристка успела попробовать блюдо с названием «лывжа» — традиционный густой суп из говядины с картофелем и приправами.

— Для меня стало открытием, что в республике существуют несколько крупных форелевых хозяйств. Многие рестораны, кафе предлагают своим гостям блюда из местной и очень вкусной форели, — отметила путешественница.

Плюсы и минусы отдыха в Осетии

Канатная дорога на вершину Цейского ледника Источник: Анна Камко

Путешествие в Северную Осетию, по словам Анны, оставило у нее лишь приятные впечатления. Однако нашлись несколько нюансов, о которых стоит знать перед планированием поездки.

Во-первых, как отметила ярославна, в туристических местах объективно не хватает базовых удобств (например, туалетов). Дороги тоже не в лучшем состоянии, иногда до красивых точек пройти было сложно.

Во-вторых, стоит учитывать, что в горах проблемы со связью, она нестабильна. Также в небольших населенных пунктах нет терминалов для безналичной оплаты, поэтому лучше иметь при себе наличные деньги.

Несмотря на особенности кавказского региона, ярославна с удовольствием вернулась бы туда еще.

Мне не хватило времени максимально проникнуться уникальной атмосферой Владикавказа. Поэтому я уже мечтаю о следующей поездке. Анна Камко туристка

На всё путешествие Анна потратила около 100 тысяч рублей. В сумму вошли перелет, проживание, экскурсионная программа и развлечения.

Всем желаю такой же теплой первой или очередной встречи с прекрасной и теперь уже мною любимой Северной Осетией! Анна Камко туристка

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