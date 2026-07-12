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«Сломленный парень, у которого расшатались винтики». Как американец устроил часовое шоу в небе, не умея управлять самолетом

История о том, как обычный сотрудник аэропорта решил не возвращаться на землю

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Как американец выполнял виражи в небе — в нашем видео

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Американец Ричард Рассел не был пилотом и никогда не проходил летную подготовку. Он работал техником в аэропорту Сиэтла и занимался обслуживанием техники на земле. Несмотря на всё это, 10 августа 2018 года он угнал пассажирский самолет. У Ричарда, вероятно, был лишь опыт игры в симуляторы и теоретическое знание работы приборов, полученное тайком на работе.

Во время полета Рассел поддерживал связь с диспетчером. Его речь звучала спокойно, местами даже иронично. Он обсуждал маневры, интересовался возможностями самолета и говорил о том, что видит вокруг. Ричард выполнял сложные виражи, которые обычно требуют серьезной подготовки. В небе его сопровождали военные истребители, однако прямого вмешательства не произошло. Рассел не предпринимал попыток посадки, несмотря на предложения помощи с земли.

Спустя примерно час самолет разбился на лесистом острове. На борту находился только Ричард Рассел. Этот случай вызвал широкий резонанс и поставил вопросы о безопасности аэропортов, а также о психологическом состоянии людей, работающих в авиации.

Подробности смотрите в коротком видео выше.

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Самолет Угон самолета Авиапроисшествие США
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