В аэропортах России массово задерживаются самолеты. Виной всему погода и беспилотники

Часть авиагаваней работают в ограниченном режиме Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В аэропортах произошли массовые задержки рейсов из-за штормов и ограничений на использование воздушного пространства. В авиагаванях Москвы, Пулково и Сочи опаздывают и отменяются десятки рейсов. Рассказываем, что известно к этому часу.

Как сообщает Росавиация, на момент публикации аэропорт Внуково работает в ограниченном режиме — отправляет и принимает рейсы по согласованию. Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают в обычном формате. Добавим, что в Москвой области за сутки сбили около 300 беспилотников.

По данным Минтранса, в столичных авиагаванях более чем на два часа задерживается вылет 47 рейсов. Еще 32 самолета совершили посадку на запасных аэродромах. Ожидающим пассажирам раздают коврики и матрасы, также для них работают питьевые фонтанчики, кулеры с водой, открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.

В Санкт-Петербурге из-за ночного шторма сбилось расписание полетов. В Пулково на вылет задерживаются 23 рейса, 10 отмены. Некоторым пассажирам приходится ждать посадки уже девять часов. Также отменился прилет 13 самолетов.

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Аэропорт города принимает и отправляет рейсы по согласованию с 19:55 мск. Там задерживаются на вылет семь бортов, на прилет — 15.

Проблемы наблюдаются как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Среди них Новокузнецк, Сургут, Волгоград, Самара, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Махачкала, Омск, Кемерово, Казань, Красноярск, Белград.