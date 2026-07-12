НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

вос.

 745мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Что с бензином в регионе
Защита дома во время атак БПЛА
Какие новостройки будут дорожать
Отдых в Северной Осетии
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Очереди у АЗС
Что с бензином на М-8
Репортаж из двора, где была резня
Страна и мир В аэропортах России массово задерживаются самолеты. Виной всему погода и беспилотники

В аэропортах России массово задерживаются самолеты. Виной всему погода и беспилотники

Пассажиры в разных городах вынуждены ждать вылета

65
Часть авиагаваней работают в ограниченном режиме | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧасть авиагаваней работают в ограниченном режиме | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Часть авиагаваней работают в ограниченном режиме

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В аэропортах произошли массовые задержки рейсов из-за штормов и ограничений на использование воздушного пространства. В авиагаванях Москвы, Пулково и Сочи опаздывают и отменяются десятки рейсов. Рассказываем, что известно к этому часу.

Как сообщает Росавиация, на момент публикации аэропорт Внуково работает в ограниченном режиме — отправляет и принимает рейсы по согласованию. Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают в обычном формате. Добавим, что в Москвой области за сутки сбили около 300 беспилотников.

По данным Минтранса, в столичных авиагаванях более чем на два часа задерживается вылет 47 рейсов. Еще 32 самолета совершили посадку на запасных аэродромах. Ожидающим пассажирам раздают коврики и матрасы, также для них работают питьевые фонтанчики, кулеры с водой, открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.

В Санкт-Петербурге из-за ночного шторма сбилось расписание полетов. В Пулково на вылет задерживаются 23 рейса, 10 отмены. Некоторым пассажирам приходится ждать посадки уже девять часов. Также отменился прилет 13 самолетов.

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Аэропорт города принимает и отправляет рейсы по согласованию с 19:55 мск. Там задерживаются на вылет семь бортов, на прилет — 15.

Проблемы наблюдаются как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Среди них Новокузнецк, Сургут, Волгоград, Самара, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Махачкала, Омск, Кемерово, Казань, Красноярск, Белград.

Прочитайте нашу инструкцию о том, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Рейс Аэропорт Ограничение Задержка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Рекомендуем