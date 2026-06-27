Цена взлетела за сутки: ярославцы показали, что творится с бензином на частных АЗС

Обстановка на частных АЗС остается напряженной Источник: Владимир Козлов

Жители Ярославской области продолжают пристально следить за ситуацией на заправках. А она пока остается напряженной.

Вечером в пятницу, 26 июня, стояли сухими заправки на Мышкинском проезде в Ярославле: частная «Анита», партнеры «Газпром нефти» — «Опти». Один вид бензина был у «Лукойла».

По соседству, на Магистральной, 1А, бензин был у «Газпромнефти». Однако отпускали с ограничением до 30 литров в «одни руки».

— Минут 20 мы простояли в очереди. В целом, все быстро двигаются, нет каких-то конфликтов и проблем. Как будто все на водопой приехали, — поделилась читательница 76.RU

Взвинтили цену за сутки

Жалоба пришла из рабочего поселка Некрасовское под Ярославлем. В нем действует одна частная АЗС «Союз». Днем 26 июня стоимость литра АИ-92 здесь составляла 97,9 рубля.

— Это единственная[АЗС] в Некрасовском. Люди заправляются в Ярославле или Костроме. Или обсыхай на обочине, или покупай бензин по кабальным ценам. Селяне так не проживут. Нужно срочно принимать меры, призывать власти к действию, — высказался читатель 76.RU Владимир.

Какого же было удивление автомобилиста, когда вечером того же дня он увидел стоимость на АИ-92 на этой заправке в 110 рублей за литр.

— Около 22 часов уже 110 целковых было. Ужас, — с такой подписью прислал он фото в редакцию.

Цена бензина на частной заправке удручает водителей Источник: Владимир Козлов

В Ярославе частники, у кого есть топливо, тоже взвинтили цены. Мы нашли топливо по 129 рублей за литр в АЗС на Ленинградском проспекте. Там операторы пояснили, что цена обоснована дорогой закупкой.

Что происходит с бензином

Основной причиной и власти, и эксперты называют ажиотажный спрос. По данным правительства Ярославской области, в последние дни спрос на бензин вырос в три-четыре раза. Из-за этого бензоколонки просто не успевают наполнять.

«Одновременно поставщики перестраивают логистику, чтобы ускорить поставки на АЗС», — объяснил глава региона Михаил Евраев.

Власти проводят переговоры с топливными компаниями, чтобы помочь небольшим АЗС получать бензин и дизель.

При этом эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает фактор снизившихся объемов производства бензина.

«Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились», — объяснял Игорь Юшков.