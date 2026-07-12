Вы сами отдадите телефон: как обманывают мошенники без звонков и запугиваний

Аферисты давят на жалость Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали необычную схему обмана. Злоумышленники просят прохожих одолжить телефон для звонка, а затем используют устройство для хищения данных и доступа к аккаунтам. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

Как пояснил сенатор, такая просьба часто не вызывает подозрений. Незнакомец может сказать, что у него разрядился телефон или он потерял устройство и теперь не может связаться с родными, начальником или таксистом. Многие готовы помочь и дать свой смартфон. Именно на человеческом доверии и строится обман.

Современный телефон — это не просто средство связи, а ключ к огромному объему личных данных, напомнил Шейкин. В нем хранятся доступы к банковским приложениям, мессенджерам, почте, «Госуслугам», личным кабинетам, приходят коды подтверждения. Если передать мошеннику разблокированный смартфон даже ненадолго, он сможет:

посмотреть номер телефона;

проверить сообщения;

зайти в нужные приложения;

изменить настройки связи;

настроить переадресацию вызовов и СМС на свой номер.

«Особенно опасно, если после этого коды подтверждения, звонки от банков или сервисные сообщения начинают уходить не владельцу телефона, а мошеннику. Тогда человек может не сразу понять, что потерял контроль над важным каналом связи», — предостерег Шейкин в беседе с ТАСС.

При этом схема выглядит не как типичное мошенничество — никто не требует денег, не угрожает и не притворяется сотрудником банка. Всё строится на обычной просьбе.

Это не значит, что нельзя помогать людям, подчеркнул Шейкин. Однако делать это нужно с осторожностью. Если человеку действительно нужно срочно позвонить, лучше самостоятельно набрать нужный номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук.

Ни в коем случае не стоит передавать разблокированное устройство, позволять незнакомцу открывать мессенджеры, заходить в настройки или отправлять сообщения. Если ситуация кажется подозрительной, можно предложить обратиться за помощью к сотруднику охраны или полиции.

После любого сомнительного контакта с чужим человеком стоит проверить: