«Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым»: звездные пары с большой разницей в возрасте

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Марина Федункив обрела свое счастье только после 50. До этого актриса натерпелась немало. Ее предыдущие партнеры ломали ей ноги, изменяли и унижали. Федункив уже думала, что никогда не встретит достойного мужчину, пока на свадьбе друзей не познакомилась с итальянцем Стефано Маджи. Новый знакомый, несмотря на разницу в возрасте и менталитете, взял быка за рога. Он начал активно ухаживать за Федункив, а спустя несколько месяцев сделал ей предложение. — Я говорю: «Ты с ума сошел? 14 лет разница, говорю. Ты сдурел, что ли? У меня вот в пяти шагах деменция», — ответила на это актриса.

По словам Федункив, у них с супругом много общего, в том числе и чувство юмора Источник: marina_phedunkiv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Федункив была уверена: молодому, обеспеченному итальянцу из хорошей семьи она не пара. Актриса признается, что родители Стефано оказались также не в восторге от выбора сына. — Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас, — рассказывала в одном из интервью Федункив. Через два года отношений пара всё же сыграла свадьбу. О своем счастье они захотели рассказать всем и поучаствовали в специальном выпуске шоу «Четыре свадьбы» (16+).

Актриса живет с мужем на две страны — Италию и Россию Источник: marina_phedunkiv / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)