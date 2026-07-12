«Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым»: звездные пары с большой разницей в возрасте

Существует миф, что партнеров помладше предпочитают исключительно мужчины, но как бы не так. Всё больше известных женщин доказывают: возраст — не помеха для любви, если рядом «тот самый». И притом любви совсем не мимолетной, а той, что продержалась 10, 20, а то и 40 лет. Собрали самые яркие звездные пары, в которых женщина старше своего избранника и ничуть об этом не жалеет.
- Марина Федункив и Стефано Маджи
- Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
- Надежда Бабкина и Евгений Гор
- Татьяна Буланова и Валерий Руднев
- Сергей Маковецкий и Елена Демченко
Марина Федункив и Стефано Маджи
Марина Федункив обрела свое счастье только после 50. До этого актриса натерпелась немало. Ее предыдущие партнеры ломали ей ноги, изменяли и унижали. Федункив уже думала, что никогда не встретит достойного мужчину, пока на свадьбе друзей не познакомилась с итальянцем Стефано Маджи.
Новый знакомый, несмотря на разницу в возрасте и менталитете, взял быка за рога. Он начал активно ухаживать за Федункив, а спустя несколько месяцев сделал ей предложение.
— Я говорю: «Ты с ума сошел? 14 лет разница, говорю. Ты сдурел, что ли? У меня вот в пяти шагах деменция», — ответила на это актриса.
Федункив была уверена: молодому, обеспеченному итальянцу из хорошей семьи она не пара. Актриса признается, что родители Стефано оказались также не в восторге от выбора сына.
— Наверняка мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но получила то, что имеет сейчас, — рассказывала в одном из интервью Федункив.
Через два года отношений пара всё же сыграла свадьбу. О своем счастье они захотели рассказать всем и поучаствовали в специальном выпуске шоу «Четыре свадьбы» (16+).
Как признается актриса, в браке она стала совсем другим человеком. Муж во всем ее поддерживает и несет полную ответственность за их семью. А Федункив лишь остается наслаждаться жизнью.
— После свадьбы я разрешила себе расслабиться — решила: «Ты мужчина, ты и рули». Сначала было сложно мне, не ему, ведь я всю жизнь тащила всё на себе, привыкла командовать, привыкла, чтобы последнее слово за мной было. Старалась себя отучить от этого, и когда начало получаться, мне так понравилось! — уверяет Марина.
В 53 года актриса впервые стала мамой и не может нарадоваться этому событию. Теперь в ее планах завести еще одного ребенка.
— Я думаю, можно прибегнуть к суррогатному материнству. Я хочу быть мамой двух мальчиков. Рядом с таким мужчиной, как мой муж, можно рожать десятерых. Потому что я знаю, что он надежный, — поделилась актриса.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Считается, что три раза на счастье, но Лера Кудрявцева в такие приметы не очень верила. В 2013 году она познакомилась с хоккеистом Игорем Макаровым, который стал ее третьим супругом. Ведущая не скрывала, что во время встречи с парнем, который на 15 лет младше нее, она и не думала, что их отношения зайдут так далеко.
— Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым. И что-то затянуло, — рассказала ведущая.
После свадьбы Валерия наслаждалась семейной жизнью. Ради мужа она переехала из Москвы в Санкт-Петербург и регулярно появлялась на мероприятиях в компании супруга. В 2018 году у пары родилась дочка.
Чем дольше длились отношения, тем чаще Кудрявцева жаловалась на своего благоверного, а в 2025 году объявила, что у мужа проблемы с алкоголем, которые он не хочет решать.
— Я устала спасать и жалеть… Хочу биться головой о стену, — написала в своем блоге Кудрявцева.
Валерия объявила, что уходит от мужа. Но со временем передумала и попробовала спасти ситуацию. Макаров лег в рехаб и пообещал, что исправится. Сдержит ли он свое обещание — покажет только время. Но в июне 2026 года пара отпраздновала 13 лет совместной жизни и выложила совместны фотографии, показав, что между ними всё как прежде.
Надежда Бабкина и Евгений Гор
В отношения Надежды Бабкиной и Евгения Гора мало кто верил в 2003 году. Певице на тот момент уже было 53 года, а ее партнеру всего 23. Подозревали, что начинающий певец, который встретил Бабкину на музыкальном конкурсе, лишь пытается пробиться за счет ее имени. Но всем пересудам назло пара вместе уже 23 года.
Гор несколько раз делал предложение Бабкиной, но народница наотрез отказалась. После предательства в предыдущем браке она стала с трудом доверять мужчинам и больше не хочет ставить себя на второе место. Мало того, формат отношений певица выбрала тоже нестандартный — гостевой брак.
— Мы договорились так, что мы не лезем друг к другу в наше пространство и в нашу деятельность, — объясняла Бабкина.
Единственный сын Надежды — Данил — поддержал маму в выборе спутника жизни. Он рассудил, что если Евгений делает Бабкину счастливой, то и какая разница, сколько ему лет.
— Вы знаете, он однажды мне сказал: «Надька, ты меня губишь, но ты же меня и спасаешь». Что я такого с ним делаю, спросите? Откуда ж я знаю? Но он говорит: «Сложнее человека я в жизни не встречал», — призналась Бабкина.
Так как пара может месяцами не появляться вместе и не публиковать общие фотографии, поклонники часто подозревают о расставании. Однако каждый раз Бабкина заявляет, что между ними всё так же, как раньше.
— Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 23 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться, — отвечает на пересуды певица.
Бабкина также шутит, что, несмотря на разницу в возрасте, в свои 76 лет она выглядит и ощущает себя моложе кавалера.
— Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой, — шутит Бабкина.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев
Татьяна Буланова и Валерий Руднев встретились 2019 году. Подруга певицы Анна Семенович пригласила ее в ресторан, пообещав познакомить с завидным женихом. Буланова лишь посмеялась, увидев перед собой мужчину на 19 лет младше себя.
— Я сразу решила всё сказать! И про возраст, и про двоих детей, — вспоминала артистка в интервью.
Валерий оказался не из пугливых и заявил, что возраст его не волнует, да и с детьми от предыдущих двух браков Булановой он найдет общий язык.
— Я понимал, что тебе не 30, потому что был маленький, а ты уже пела… Но я думал, не больше 43–44, — вспоминает слова Валерия Буланова.
До Руднева у Татьяны были долгие союзы с Николаем Тагриным и Владиславом Радимовым, но именно в третьем браке она впервые заговорила о том, что чувствует себя как за каменной стеной.
— Это человек — за меня. У меня не было из предыдущих двух мужей ни одного такого, который бы действительно за меня вступился. По морде кому-нибудь дал, например, — признавалась певица.
Татьяна почувствовала сильную перемену и в быту. С первым мужем у певицы был раздельный бюджет, а второй и вовсе не спешил становиться добытчиком. С Валерием всё иначе.
— Я, допустим, иду к косметологу или куда. Он мне просто дает деньги. Это даже не обсуждается, — делилась звезда на YouTube-шоу Марии Лебедевой.
Свадьба состоялась в июне 2023 года. Ради любимого Татьяна даже решилась на то, чего не делала раньше, взяла двойную фамилию Буланова-Руднева. Весь брак супруги живут на два города: она в Петербурге, он — в Москве. Но, по словам певицы, расстояние никак не портит отношения, а только подогревает любовь.
Буланова не исключает, что может снова стать мамой, если муж захочет иметь детей.
— Что касается перспективы прибавления в нашем семействе, сейчас существует немало способов родить, всё решаемо. Если же Валера решит, что надо, я буду тоже за, — поделилась своими мыслями Буланова.
Сергей Маковецкий и Елена Демченко
Актер Сергей Маковецкий встретил свою будущую супругу совершенно случайно на Одесской киностудии. 42-летняя Елена Демченко работала редактором, на тот момент она уже была в разводе и одна воспитывала сына, о чем ей не забывали напомнить коллеги.
— Мы стояли с Говорухиным (режиссер Станислав Говорухин. — Прим. ред.) и другими режиссерами, и они надо мной шутили: мол, старая корова, никому не нужна, трех рублей за тебя никто не даст. А я им: сами такие, вот будет пробегать первый попавшийся мальчик — захочу, он на мне женится, — вспоминала Елена.
Этим кем-то оказался 24-летний Сергей Маковецкий. Елена спросила у него, женится ли он на ней, и тот не задумываясь сказал «да». После этого пара стала регулярно видеться и в шутку называть друг друга мужем и женой.
Через полгода после встречи они поженилась. Елена вместе с мужем поехала из Одессы в Москву, где им пришлось несладко. Супруги жили в общежитии, где с трудом находилось место для них и сына Елены от первого брака — Дениса. О том, чтобы заводить еще одного ребенка, Сергей не хотел и думать.
— Ну куда? В эту комнату? Я же все же мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка, — признавался Сергей.
После того как трудности с деньгами закончились, проблем меньше не становилось. Одно время Маковецкий пристрастился к выпивке и начал терять связь с реальностью. Демченко подумывала развестись с мужем, но тот вовремя взялся за голову и полностью отказался от алкоголя.
Маковецкого также несколько раз хотели увести из семьи поклонницы. Актера заваливали цветами и предлагали переехать за границу, но тот не повелся ни на какие уговоры и остался верен своей супруге.
— Я и персонажи — это разные вещи, со мной может справиться только моя Елена, — с нежностью говорит о жене актер.
Брак Маковецкого и Демченко держится уже больше 40 лет. Но источник рассказал изданию 78.RU, что последние годы супруга актера стала терять память. Иногда она не узнает Сергея или путает с первым мужем. При этом Маковецкий продолжает быть верным своей любви и заботится о жене во что бы то ни стало.