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Вы реальный фанат турдизи или только «Великолепный век» знаете? Сложный тест для любителей сериалов

Тест для истинных фанатов турецких мыльных опер

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В Турции снимают сериалы и про Россию | Источник: кадр из сериала «Курт Сеит и Александра» (16+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2014 г.В Турции снимают сериалы и про Россию | Источник: кадр из сериала «Курт Сеит и Александра» (16+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2014 г.

В Турции снимают сериалы и про Россию

Источник:

кадр из сериала «Курт Сеит и Александра» (16+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2014 г.

За каких-то пару лет турецкие сериалы захватили сердца российских зрителей. Новые выпуски ждут с нетерпением, активно обсуждают в соцсетях, а улочки Стамбула и турецкие актеры стали популярными и узнаваемыми в России. А вы тоже не можете отлипнуть от экрана, когда выходит очередная серия? Вот сейчас мы и проверим, кто тут истинный фанат турецких сериалов.

ТестПройден 5 раз
1 / 10

Из какого сериала этот фрагмент?

  • «Черная любовь»

  • «Правосудие»

  • «Клюквенный шербет»

  • «Любовь для начинающих»

2 / 10

А это кадр из какого сериала?

  • «Чукур»

  • «Далекий город»

  • «Розы и грехи»

  • «Это море переполнится»

3 / 10

А этот особняк откуда — узнаете с первого взгляда?

  • «Клюквенный шербет»

  • «Стамбульская невеста»

  • «Вдребезги»

  • «Дочери Гюнеш»

4 / 10

Откуда этот момент?

  • «Шахмаран»

  • «Зимородок»

  • «Учитель»

  • «Госпожа Фазилет и ее дочери»

5 / 10

Сможете без ошибки назвать сериал?

Источник:

кадр из сериала

  • «Без вины виноватая»

  • «Запретная любовь»

  • «Дар»

  • «Запомни, любимый»

6 / 10

Откуда этот кадр?

  • «Курт Сеит и Александра»

  • «Мечтатели»

  • «Маленькие тайны»

  • «Стамбульская невеста»

7 / 10

Этот сериал узнают только истинные фанаты туркдизи. Вы среди них?

  • «Любовь и ненависть»

  • «Жизнь продолжается»

  • «Опасные улицы»

  • «Обиженные цветы»

8 / 10

Легко ли вам будет угадать сериал?

  • «Мечта Эшрефа»

  • «Долина волков»

  • «Ворон»

  • «Мошенники»

9 / 10

А здесь скриншот из какого популярного молодежного сериала из Турции?

  • «Плохая семерка»

  • «Любовь для начинающих»

  • «Маленькие тайны»

  • «Учитель»

10 / 10

Узнаете каст сериала?

  • «Бесценное время»

  • «Мать»

  • «Женщина»

  • «Черно-белая любовь»

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Кадр Съемка Стамбул Сериал
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