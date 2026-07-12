Вы реальный фанат турдизи или только «Великолепный век» знаете? Сложный тест для любителей сериалов

За каких-то пару лет турецкие сериалы захватили сердца российских зрителей. Новые выпуски ждут с нетерпением, активно обсуждают в соцсетях, а улочки Стамбула и турецкие актеры стали популярными и узнаваемыми в России. А вы тоже не можете отлипнуть от экрана, когда выходит очередная серия? Вот сейчас мы и проверим, кто тут истинный фанат турецких сериалов.
Из какого сериала этот фрагмент?
«Черная любовь»
«Правосудие»
«Клюквенный шербет»
«Любовь для начинающих»
А это кадр из какого сериала?
«Чукур»
«Далекий город»
«Розы и грехи»
«Это море переполнится»
А этот особняк откуда — узнаете с первого взгляда?
«Клюквенный шербет»
«Стамбульская невеста»
«Вдребезги»
«Дочери Гюнеш»
Откуда этот момент?
«Шахмаран»
«Зимородок»
«Учитель»
«Госпожа Фазилет и ее дочери»
Сможете без ошибки назвать сериал?
«Без вины виноватая»
«Запретная любовь»
«Дар»
«Запомни, любимый»
Откуда этот кадр?
«Курт Сеит и Александра»
«Мечтатели»
«Маленькие тайны»
«Стамбульская невеста»
Этот сериал узнают только истинные фанаты туркдизи. Вы среди них?
«Любовь и ненависть»
«Жизнь продолжается»
«Опасные улицы»
«Обиженные цветы»
Легко ли вам будет угадать сериал?
«Мечта Эшрефа»
«Долина волков»
«Ворон»
«Мошенники»
А здесь скриншот из какого популярного молодежного сериала из Турции?
«Плохая семерка»
«Любовь для начинающих»
«Маленькие тайны»
«Учитель»
Узнаете каст сериала?
«Бесценное время»
«Мать»
«Женщина»
«Черно-белая любовь»