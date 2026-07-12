Вы реальный фанат турдизи или только «Великолепный век» знаете? Сложный тест для любителей сериалов

За каких-то пару лет турецкие сериалы захватили сердца российских зрителей. Новые выпуски ждут с нетерпением, активно обсуждают в соцсетях, а улочки Стамбула и турецкие актеры стали популярными и узнаваемыми в России. А вы тоже не можете отлипнуть от экрана, когда выходит очередная серия? Вот сейчас мы и проверим, кто тут истинный фанат турецких сериалов.