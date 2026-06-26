«Ускорить поставки на АЗС»: кто в Ярославской области займется решением проблем с топливом

Пробка на АЗС в деревне Голузиново Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В Ярославской области создали региональный штаб, чтобы не допускать перебоев с топливом на заправках. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Такие меры власти приняли, поскольку проблемы с бензином продолжают волновать ярославцев. Острее всего нехватку замечают на частных АЗС. Поэтому особое внимание, по словам губернатора, уделяют Любимскому, Первомайскому и Некоузскому округам.

«Совместно с топливными компаниями приняли решение оперативно помочь небольшим АЗС, которые закупают топливо у крупных поставщиков. Они смогут заключить договоры с новыми поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу», — рассказал Михаил Евраев.

Также глава региона отметил, что в последние дни спрос на бензин на АЗС вырос в три-четыре раза. По его мнению, это связано с ажиотажем, а не с реальным увеличением потребления топлива.

«Одновременно поставщики перестраивают логистику, чтобы ускорить поставки на АЗС», — дополнил Михаил Евраев.

Ранее в Рыбинске создали рабочую группу для мониторинга ситуации с топливом на заправках.

Напомним, в Ярославле с середины июня обсуждают проблемы с бензином. На одних заправках ввели запрет на отпуск топлива в канистрах, а на других цена за литр выросла до 129 рублей. Власти же просят не создавать искусственный ажиотаж и говорят, что поставки топлива на АЗС регулярные.