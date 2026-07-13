У родителей остается меньше времени на запись детей в первый класс: когда крайний срок

Первый этап приема продлился с 1 апреля по 30 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

6 июля начался второй этап приёмной компании в первые классы. Родителям необходимо успеть подать заявления до 5 сентября, рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

«Документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней», — отметили в ведомстве.

Все документы можно подать лично в учебное заведение или направить по почте с уведомлением о вручении. Также записать ребенка в школу можно на портале Госуслуг или на интегрированном с ним другом региональном портале. Родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете и по указанному почтовому или электронному адресу, пишут РИА Новости.

Уточняется, что зачисление в школу не по месту регистрации возможно только при наличии свободных мест. Какие документы необходимы для записи в первый класс:

паспорт родителя (законного представителя);

свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство);

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (постоянная или временная регистрация).