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Происшествия Подробности Пострадавшую в пожаре 5-летнюю девочку из Ярославля отправили в Нижний Новгород

Пострадавшую в пожаре 5-летнюю девочку из Ярославля отправили в Нижний Новгород

Во время ЧП ожоги получила вся ее семья

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Пострадавшую в пожаре девочку из Ярославля перевезли в Нижний Новгород | Источник: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи / Vk.comПострадавшую в пожаре девочку из Ярославля перевезли в Нижний Новгород | Источник: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи / Vk.com

Пострадавшую в пожаре девочку из Ярославля перевезли в Нижний Новгород

Источник:

ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи / Vk.com

Пострадавшую во время пожара в Заволжском районе Ярославля 5-летнюю девочку доставили на вертолете санавиации в Нижний Новгород. Само ЧП произошло 5 июля. После оказания ребенку помощи в Ярославской областной детской больнице было принято решение об ее транспортировке в Нижегородский ожоговый центр.

«Ребенок получил травму несколько дней назад в результате пожара в доме по месту проживания. Вместе с ней в том жутком происшествии пострадала вся семья. Несмотря на достаточный опыт специалистов региона в лечении таких пациентов, учитывая тяжесть общего состояния пострадавшей и наличие ожога роговицы, было принято решение о продолжении лечения в Федеральном центре», — рассказали в ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи».

Санитарно-авиационную эвакуацию 10 июля организовал Центр медицины катастроф. Специалисты привлекали врача анестезиолога-реаниматолога Областной детской больницы.

«Время в полете до Нижнего Новгорода составило чуть менее двух часов, что значительно быстрее, чем эвакуация автомобилем. По прилете, маленькую пациентку уже ожидала бригада Нижегородского ТЦМК, которая оперативно доставила ребенка в ожоговый центр», — рассказали на «Станции скорой медицинской помощи».

Пожар в частном доме произошел ранним утром 5 июля. На место выезжали семь пожарных машин и 21 спасатель. Огонь тушили практически три часа.

Во время пожара пострадали две женщины 49 и 30 лет, а также трое детей — две 5-летние девочки и 3-летний мальчик, находившиеся в доме. Обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели МЧС России.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Пострадавший ребенок Девочка Санавиация
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Комментарии
5
Гость
29 минут
Да правильно , в Ярославле нет врачей и больниц тоже модернизация больниц куда то делась
Гость
36 минут
Вроде мы тоже областной центр, а значит не имеем такого оборудования , как в ожоговом центре Н.Новгода.
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Гость
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