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Что с бензином на М-8
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Авто Обзор По ту сторону нормальности. Смотрим, чем занимаются топовые автоконцерны, пока АВТОВАЗ допиливает «Ниву»

По ту сторону нормальности. Смотрим, чем занимаются топовые автоконцерны, пока АВТОВАЗ допиливает «Ниву»

Мы выбрали по одной яркой новинке от дюжины известных марок

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Поговорим о новинках BMW и не только | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.comПоговорим о новинках BMW и не только | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.com

Поговорим о новинках BMW и не только

Источник:

пресс-служба компании BMW / bmw.com

Наши читатели часто говорят, что мы пишем исключительно про китайские автомобили. Всё так: других иномарок, кроме серого импорта, в России не осталось. Но чтобы не терять связь с большим миром, посмотрим, чем занимаются топовые автобренды — от BMW до Toyota. Из всего многообразия премьер выбрали по одной яркой модели, вышедшей в последние год-два. Вот чем занимаются «нормальные» марки, пока россияне скупают Chery/Tenet вприкуску с «Нивами» полувековой давности. В конце обзора есть опрос: можете проголосовать за самые интересные для вас машины.

Начнем с баварцев, которые на днях явили миру новый BMW X5 G65 с дизайном в стиле Neue Klasse, которые до этого получили электромобили iX3 и i3. В отличие от них, X5 построен на классической платформе CLAR, которую адаптировали сразу под пять типов силовых установок. Для модели предлагаются бензиновые двигатели и дизели, плюс она может быть параллельным подзаряжаемым гибридом, чистым электромобилем (батарея&nbsp;— на 141 кВт*ч) и даже водородомобилем. Счастливы и фанаты марки, и «зеленые» | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.comНачнем с баварцев, которые на днях явили миру новый BMW X5 G65 с дизайном в стиле Neue Klasse, которые до этого получили электромобили iX3 и i3. В отличие от них, X5 построен на классической платформе CLAR, которую адаптировали сразу под пять типов силовых установок. Для модели предлагаются бензиновые двигатели и дизели, плюс она может быть параллельным подзаряжаемым гибридом, чистым электромобилем (батарея&nbsp;— на 141 кВт*ч) и даже водородомобилем. Счастливы и фанаты марки, и «зеленые» | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.com

Начнем с баварцев, которые на днях явили миру новый BMW X5 G65 с дизайном в стиле Neue Klasse, которые до этого получили электромобили iX3 и i3. В отличие от них, X5 построен на классической платформе CLAR, которую адаптировали сразу под пять типов силовых установок. Для модели предлагаются бензиновые двигатели и дизели, плюс она может быть параллельным подзаряжаемым гибридом, чистым электромобилем (батарея — на 141 кВт*ч) и даже водородомобилем. Счастливы и фанаты марки, и «зеленые»

Источник:

пресс-служба компании BMW / bmw.com

Интерьер X5 также унифицирован с младшими моделями: затейливый руль, панорамный экран по нижней части лобового стекла, обилие мониторов. Кто там ругал китайцев за увлечение экранчиками? | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.comИнтерьер X5 также унифицирован с младшими моделями: затейливый руль, панорамный экран по нижней части лобового стекла, обилие мониторов. Кто там ругал китайцев за увлечение экранчиками? | Источник: пресс-служба компании BMW / bmw.com

Интерьер X5 также унифицирован с младшими моделями: затейливый руль, панорамный экран по нижней части лобового стекла, обилие мониторов. Кто там ругал китайцев за увлечение экранчиками?

Источник:

пресс-служба компании BMW / bmw.com

Audi A6 e-tron&nbsp;— линейка электромобилей длиной почти 5 метров, лишенная кузова седан: в ассортименте только лифтбэки и универсалы. В основе специализированная платформа PPE, поэтому унификации с бензиновыми и дизельными версиями «шестерки» нет. Автомобиль предлагается в моно- и полноприводной версиях, предельная мощность&nbsp;— 503&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 95 кВт*ч. С помощью таких моделей в Audi надеются отбить нашествие китайских конкурентов вроде BYD Han. В Германии Audi A6 e-tron стоит 75–100 тысяч евро, BYD Han лишь едва дешевле | Источник: пресс-служба компании Audi/ audi.comAudi A6 e-tron&nbsp;— линейка электромобилей длиной почти 5 метров, лишенная кузова седан: в ассортименте только лифтбэки и универсалы. В основе специализированная платформа PPE, поэтому унификации с бензиновыми и дизельными версиями «шестерки» нет. Автомобиль предлагается в моно- и полноприводной версиях, предельная мощность&nbsp;— 503&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 95 кВт*ч. С помощью таких моделей в Audi надеются отбить нашествие китайских конкурентов вроде BYD Han. В Германии Audi A6 e-tron стоит 75–100 тысяч евро, BYD Han лишь едва дешевле | Источник: пресс-служба компании Audi/ audi.com

Audi A6 e-tron — линейка электромобилей длиной почти 5 метров, лишенная кузова седан: в ассортименте только лифтбэки и универсалы. В основе специализированная платформа PPE, поэтому унификации с бензиновыми и дизельными версиями «шестерки» нет. Автомобиль предлагается в моно- и полноприводной версиях, предельная мощность — 503 л. с., емкость батареи — 95 кВт*ч. С помощью таких моделей в Audi надеются отбить нашествие китайских конкурентов вроде BYD Han. В Германии Audi A6 e-tron стоит 75–100 тысяч евро, BYD Han лишь едва дешевле

Источник:

пресс-служба компании Audi/ audi.com

В отличие от баварцев, Audi сохраняет более-менее привычный дизайн интерьеров, хотя без экранов и камер тоже не обошлось | Источник: пресс-служба компании Audi/ audi.comВ отличие от баварцев, Audi сохраняет более-менее привычный дизайн интерьеров, хотя без экранов и камер тоже не обошлось | Источник: пресс-служба компании Audi/ audi.com

В отличие от баварцев, Audi сохраняет более-менее привычный дизайн интерьеров, хотя без экранов и камер тоже не обошлось

Источник:

пресс-служба компании Audi/ audi.com

Mercedes-Benz CLA примерил лавры «бэби-бенца»&nbsp;— самой компактной и доступной модели марки. А-класс отправлен на покой. Плохая новость для петролхедов&nbsp;— CLA больше нельзя купить в чисто бензиновой модификации. На выбор только электромобили с батареями 58-85 кВт*ч, либо «параллельные» гибриды, которые получили 1,5-литровый ДВС семейства FAME, разработанный совместно с китайской Geely. Чайнофобы, крепитесь, но собирают новый «мерсовский» мотор тоже в Китае | Источник: Mercedes-Benz AG Mercedes-Benz CLA примерил лавры «бэби-бенца»&nbsp;— самой компактной и доступной модели марки. А-класс отправлен на покой. Плохая новость для петролхедов&nbsp;— CLA больше нельзя купить в чисто бензиновой модификации. На выбор только электромобили с батареями 58-85 кВт*ч, либо «параллельные» гибриды, которые получили 1,5-литровый ДВС семейства FAME, разработанный совместно с китайской Geely. Чайнофобы, крепитесь, но собирают новый «мерсовский» мотор тоже в Китае | Источник: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz CLA примерил лавры «бэби-бенца» — самой компактной и доступной модели марки. А-класс отправлен на покой. Плохая новость для петролхедов — CLA больше нельзя купить в чисто бензиновой модификации. На выбор только электромобили с батареями 58-85 кВт*ч, либо «параллельные» гибриды, которые получили 1,5-литровый ДВС семейства FAME, разработанный совместно с китайской Geely. Чайнофобы, крепитесь, но собирают новый «мерсовский» мотор тоже в Китае

Источник:

Mercedes-Benz AG

Дизайн версии AMG. В отличие от китайских марок, европейские не шлепают их по одному лекалу | Источник: Mercedes-Benz AG Дизайн версии AMG. В отличие от китайских марок, европейские не шлепают их по одному лекалу | Источник: Mercedes-Benz AG

Дизайн версии AMG. В отличие от китайских марок, европейские не шлепают их по одному лекалу

Источник:

Mercedes-Benz AG

Volkswagen переживает кризис, в том числе, из-за неудач его электромобилей в Китае. Концерн стремится перезагрузить свою EV-программу. Судьбоносная модель&nbsp;— ID.Polo, электрический хетч на новой платформе MEB+. Двигатель переехал вперед, а задняя подвеска теперь проще, полузависимая. Цель&nbsp;— уложиться в цену до 25 тысяч евро | Источник: пресс-служба VolkswagenVolkswagen переживает кризис, в том числе, из-за неудач его электромобилей в Китае. Концерн стремится перезагрузить свою EV-программу. Судьбоносная модель&nbsp;— ID.Polo, электрический хетч на новой платформе MEB+. Двигатель переехал вперед, а задняя подвеска теперь проще, полузависимая. Цель&nbsp;— уложиться в цену до 25 тысяч евро | Источник: пресс-служба Volkswagen

Volkswagen переживает кризис, в том числе, из-за неудач его электромобилей в Китае. Концерн стремится перезагрузить свою EV-программу. Судьбоносная модель — ID.Polo, электрический хетч на новой платформе MEB+. Двигатель переехал вперед, а задняя подвеска теперь проще, полузависимая. Цель — уложиться в цену до 25 тысяч евро

Источник:

пресс-служба Volkswagen

Интерьер нового «полика» визуально чистый и по-своему старомодный: даже физические кнопки оставили. За счет таких мелочей VW надеется отбиться от китайских супостатов вроде BYD Dolphin, но это непросто с учетом разницы в цене: последний в младшей версии Surf (в Китае&nbsp;— Seagull) стоит от 20 тысяч евро | Источник: пресс-служба VolkswagenИнтерьер нового «полика» визуально чистый и по-своему старомодный: даже физические кнопки оставили. За счет таких мелочей VW надеется отбиться от китайских супостатов вроде BYD Dolphin, но это непросто с учетом разницы в цене: последний в младшей версии Surf (в Китае&nbsp;— Seagull) стоит от 20 тысяч евро | Источник: пресс-служба Volkswagen

Интерьер нового «полика» визуально чистый и по-своему старомодный: даже физические кнопки оставили. За счет таких мелочей VW надеется отбиться от китайских супостатов вроде BYD Dolphin, но это непросто с учетом разницы в цене: последний в младшей версии Surf (в Китае — Seagull) стоит от 20 тысяч евро

Источник:

пресс-служба Volkswagen

Opel Frontera когда-то был рамным внедорожником на базе Isuzu Rodeo, но возрожденная модель&nbsp;— это кроссовер, хотя и тоже копирующий другую модель, Citroen C-Crosser (обе марки входят в концерн Stellantis). По современной моде он бывает электромобилем или гибридом, правда, «мягким» (то есть помощь электромотора незначительная). Обращают внимание стальные диски, но не удивляйтесь: в базовой версии нет и магнитолы. Как шутили раньше, каждая машина со временем превращается в Opel. Даже Citroen | Источник: пресс-служба компании OpelOpel Frontera когда-то был рамным внедорожником на базе Isuzu Rodeo, но возрожденная модель&nbsp;— это кроссовер, хотя и тоже копирующий другую модель, Citroen C-Crosser (обе марки входят в концерн Stellantis). По современной моде он бывает электромобилем или гибридом, правда, «мягким» (то есть помощь электромотора незначительная). Обращают внимание стальные диски, но не удивляйтесь: в базовой версии нет и магнитолы. Как шутили раньше, каждая машина со временем превращается в Opel. Даже Citroen | Источник: пресс-служба компании Opel

Opel Frontera когда-то был рамным внедорожником на базе Isuzu Rodeo, но возрожденная модель — это кроссовер, хотя и тоже копирующий другую модель, Citroen C-Crosser (обе марки входят в концерн Stellantis). По современной моде он бывает электромобилем или гибридом, правда, «мягким» (то есть помощь электромотора незначительная). Обращают внимание стальные диски, но не удивляйтесь: в базовой версии нет и магнитолы. Как шутили раньше, каждая машина со временем превращается в Opel. Даже Citroen

Источник:

пресс-служба компании Opel

Интерьер «Фронтеры» сочится немецкой скупостью, не сказать старомодностью. Зато компактный (длина менее 4,4 метра) кроссовер предлагается даже в трехрядном исполнении. Цена составляет 24–30 тысяч евро | Источник: пресс-служба компании OpelИнтерьер «Фронтеры» сочится немецкой скупостью, не сказать старомодностью. Зато компактный (длина менее 4,4 метра) кроссовер предлагается даже в трехрядном исполнении. Цена составляет 24–30 тысяч евро | Источник: пресс-служба компании Opel

Интерьер «Фронтеры» сочится немецкой скупостью, не сказать старомодностью. Зато компактный (длина менее 4,4 метра) кроссовер предлагается даже в трехрядном исполнении. Цена составляет 24–30 тысяч евро

Источник:

пресс-служба компании Opel

Renault 5 E-Tech&nbsp;— это реинкарнация одноименного городского хетча из 1970-х. Он сразу стал сенсацией, заняв первое место в списке самых продаваемых компактных электромобилей Европы. Интересно, что в основе платформа CMF-B EV, так что хетч является дальним родственником Lada Iskra | Источник: пресс-служба компании RenaultRenault 5 E-Tech&nbsp;— это реинкарнация одноименного городского хетча из 1970-х. Он сразу стал сенсацией, заняв первое место в списке самых продаваемых компактных электромобилей Европы. Интересно, что в основе платформа CMF-B EV, так что хетч является дальним родственником Lada Iskra | Источник: пресс-служба компании Renault

Renault 5 E-Tech — это реинкарнация одноименного городского хетча из 1970-х. Он сразу стал сенсацией, заняв первое место в списке самых продаваемых компактных электромобилей Европы. Интересно, что в основе платформа CMF-B EV, так что хетч является дальним родственником Lada Iskra

Источник:

пресс-служба компании Renault

Хорош и интерьер: при наличии большого экрана он выглядит классическим и «теплым» на фоне обезличенных китайских салонов | Источник: пресс-служба компании RenaultХорош и интерьер: при наличии большого экрана он выглядит классическим и «теплым» на фоне обезличенных китайских салонов | Источник: пресс-служба компании Renault

Хорош и интерьер: при наличии большого экрана он выглядит классическим и «теплым» на фоне обезличенных китайских салонов

Источник:

пресс-служба компании Renault

В последние годы Renault была известна в России больше продукцией румынского филиала Dacia (модели Logan, Sandero, Duster). И Dacia продолжает развиваться, например, недавно показала стильный кросс-универсал Striker. Если бы не развод с АВТОВАЗом, так могла выглядеть модель С-класса, которой планировали заменить Lada Vesta | Источник: пресс-служба компании DaciaВ последние годы Renault была известна в России больше продукцией румынского филиала Dacia (модели Logan, Sandero, Duster). И Dacia продолжает развиваться, например, недавно показала стильный кросс-универсал Striker. Если бы не развод с АВТОВАЗом, так могла выглядеть модель С-класса, которой планировали заменить Lada Vesta | Источник: пресс-служба компании Dacia

В последние годы Renault была известна в России больше продукцией румынского филиала Dacia (модели Logan, Sandero, Duster). И Dacia продолжает развиваться, например, недавно показала стильный кросс-универсал Striker. Если бы не развод с АВТОВАЗом, так могла выглядеть модель С-класса, которой планировали заменить Lada Vesta

Источник:

пресс-служба компании Dacia

Еще одно возрожденное имя&nbsp;— Ford Capri. В 1960-х так называлось купе, сейчас&nbsp;это электрический купе-кроссовер. Он интересен скорее своим генезисом, отражающим сложную генеалогию современного автопрома: по сути, это редизайн европейского Ford Explorer, который построен на фольксвагеновской электроплатформе MEB, то есть является близким родственником Volkswagen ID.5. Собирают машину на немецком заводе Ford в Кельне, откуда когда-то поставляли в России некоторые версии Ford Focus | Источник: пресс-служба компании FordЕще одно возрожденное имя&nbsp;— Ford Capri. В 1960-х так называлось купе, сейчас&nbsp;это электрический купе-кроссовер. Он интересен скорее своим генезисом, отражающим сложную генеалогию современного автопрома: по сути, это редизайн европейского Ford Explorer, который построен на фольксвагеновской электроплатформе MEB, то есть является близким родственником Volkswagen ID.5. Собирают машину на немецком заводе Ford в Кельне, откуда когда-то поставляли в России некоторые версии Ford Focus | Источник: пресс-служба компании Ford

Еще одно возрожденное имя — Ford Capri. В 1960-х так называлось купе, сейчас это электрический купе-кроссовер. Он интересен скорее своим генезисом, отражающим сложную генеалогию современного автопрома: по сути, это редизайн европейского Ford Explorer, который построен на фольксвагеновской электроплатформе MEB, то есть является близким родственником Volkswagen ID.5. Собирают машину на немецком заводе Ford в Кельне, откуда когда-то поставляли в России некоторые версии Ford Focus

Источник:

пресс-служба компании Ford

Интерьер Ford Capri имеет компоновку, любимую чайнабрендами: с огромным экраном на центральной консоли | Источник: пресс-служба компании FordИнтерьер Ford Capri имеет компоновку, любимую чайнабрендами: с огромным экраном на центральной консоли | Источник: пресс-служба компании Ford

Интерьер Ford Capri имеет компоновку, любимую чайнабрендами: с огромным экраном на центральной консоли

Источник:

пресс-служба компании Ford

Toyota остается верной себе: скучновато, зато надежно. Новая Camry XV80 является эволюцией предыдущей модели и отличается на уровне гаджетов, электроники и прочих довесков. На некоторых рынках (например, в США) ее предлагают только в гибридных версиях, причем полноприводные версии имеют отдельный электромотор для задних колес. Для консервативных стран оставлен 2-литровый мотор в паре с вариатором или 2,5-литровый с 8-ступенчатой гидромеханикой. Могла бы получить питерскую прописку, но, увы | Источник: пресс-служба компании ToyotaToyota остается верной себе: скучновато, зато надежно. Новая Camry XV80 является эволюцией предыдущей модели и отличается на уровне гаджетов, электроники и прочих довесков. На некоторых рынках (например, в США) ее предлагают только в гибридных версиях, причем полноприводные версии имеют отдельный электромотор для задних колес. Для консервативных стран оставлен 2-литровый мотор в паре с вариатором или 2,5-литровый с 8-ступенчатой гидромеханикой. Могла бы получить питерскую прописку, но, увы | Источник: пресс-служба компании Toyota

Toyota остается верной себе: скучновато, зато надежно. Новая Camry XV80 является эволюцией предыдущей модели и отличается на уровне гаджетов, электроники и прочих довесков. На некоторых рынках (например, в США) ее предлагают только в гибридных версиях, причем полноприводные версии имеют отдельный электромотор для задних колес. Для консервативных стран оставлен 2-литровый мотор в паре с вариатором или 2,5-литровый с 8-ступенчатой гидромеханикой. Могла бы получить питерскую прописку, но, увы

Источник:

пресс-служба компании Toyota

От тойотовских салонов сводит скулы, но фанаты ценят ее за клиническую консервативность основной линейки. У марки есть и более яркие модели, скажем, купе GR86 | Источник: пресс-служба компании ToyotaОт тойотовских салонов сводит скулы, но фанаты ценят ее за клиническую консервативность основной линейки. У марки есть и более яркие модели, скажем, купе GR86 | Источник: пресс-служба компании Toyota

От тойотовских салонов сводит скулы, но фанаты ценят ее за клиническую консервативность основной линейки. У марки есть и более яркие модели, скажем, купе GR86

Источник:

пресс-служба компании Toyota

Nissan Leaf наряду с моделями Tesla стал одним из первопроходцев элекромобилизации, а в России остается самой распространенной «электричкой». Сейчас вышло третье поколение модели, и прогресс особенно заметен, если сравнить с первым Leaf: емкость батареи выросла с 24 кВт*ч до 75 кВт*ч, цена упала с $32&nbsp;780 до $29&nbsp;990. А если учесть инфляцию за 15 лет, новый Leaf в полтора раза дешевле первой генерации | Источник: пресс-служба компании NissanNissan Leaf наряду с моделями Tesla стал одним из первопроходцев элекромобилизации, а в России остается самой распространенной «электричкой». Сейчас вышло третье поколение модели, и прогресс особенно заметен, если сравнить с первым Leaf: емкость батареи выросла с 24 кВт*ч до 75 кВт*ч, цена упала с $32&nbsp;780 до $29&nbsp;990. А если учесть инфляцию за 15 лет, новый Leaf в полтора раза дешевле первой генерации | Источник: пресс-служба компании Nissan

Nissan Leaf наряду с моделями Tesla стал одним из первопроходцев элекромобилизации, а в России остается самой распространенной «электричкой». Сейчас вышло третье поколение модели, и прогресс особенно заметен, если сравнить с первым Leaf: емкость батареи выросла с 24 кВт*ч до 75 кВт*ч, цена упала с $32 780 до $29 990. А если учесть инфляцию за 15 лет, новый Leaf в полтора раза дешевле первой генерации

Источник:

пресс-служба компании Nissan

Салон Leaf ретро-футуристичен | Источник: пресс-служба компании NissanСалон Leaf ретро-футуристичен | Источник: пресс-служба компании Nissan

Салон Leaf ретро-футуристичен

Источник:

пресс-служба компании Nissan

Honda возродила Prelude. Купе на базе Civic Type R получило гибридную силовую установку, причем это не «мягкая» схема (где маломощный электромотор лишь изредка помогает ДВС), а полноценный последовательно-параллельный гибрид без коробки передач. На малых и средних скоростях автомобиль движется в электрическом режиме (ДВС работает на генераторе), а на трассе двухлитровый атмосферник подключается к колесам напрямую | Источник: пресс-служба компании HondaHonda возродила Prelude. Купе на базе Civic Type R получило гибридную силовую установку, причем это не «мягкая» схема (где маломощный электромотор лишь изредка помогает ДВС), а полноценный последовательно-параллельный гибрид без коробки передач. На малых и средних скоростях автомобиль движется в электрическом режиме (ДВС работает на генераторе), а на трассе двухлитровый атмосферник подключается к колесам напрямую | Источник: пресс-служба компании Honda

Honda возродила Prelude. Купе на базе Civic Type R получило гибридную силовую установку, причем это не «мягкая» схема (где маломощный электромотор лишь изредка помогает ДВС), а полноценный последовательно-параллельный гибрид без коробки передач. На малых и средних скоростях автомобиль движется в электрическом режиме (ДВС работает на генераторе), а на трассе двухлитровый атмосферник подключается к колесам напрямую

Источник:

пресс-служба компании Honda

Интерьер Prelude растопит сердца олдфагов | Источник: пресс-служба компании HondaИнтерьер Prelude растопит сердца олдфагов | Источник: пресс-служба компании Honda

Интерьер Prelude растопит сердца олдфагов

Источник:

пресс-служба компании Honda

Hyundai Ioniq 9&nbsp;— полноразмерный электрический кроссовер, адресованный в первую очередь США. Батарея&nbsp;— внушительные 110 кВт*ч, мощность в топовой версии&nbsp;— 436&nbsp;л.&nbsp;с., разгон до 100&nbsp;км/час&nbsp;— за 5,2 секунды. В России хорошо знают про успехи китайского автопрома в области электромобилей, но Hyundai и Kia не отстают | Источник: пресс-служба компании HyundaiHyundai Ioniq 9&nbsp;— полноразмерный электрический кроссовер, адресованный в первую очередь США. Батарея&nbsp;— внушительные 110 кВт*ч, мощность в топовой версии&nbsp;— 436&nbsp;л.&nbsp;с., разгон до 100&nbsp;км/час&nbsp;— за 5,2 секунды. В России хорошо знают про успехи китайского автопрома в области электромобилей, но Hyundai и Kia не отстают | Источник: пресс-служба компании Hyundai

Hyundai Ioniq 9 — полноразмерный электрический кроссовер, адресованный в первую очередь США. Батарея — внушительные 110 кВт*ч, мощность в топовой версии — 436 л. с., разгон до 100 км/час — за 5,2 секунды. В России хорошо знают про успехи китайского автопрома в области электромобилей, но Hyundai и Kia не отстают

Источник:

пресс-служба компании Hyundai

Интерьер Ioniq 9: классическая компоновка, нескучный вид | Источник: пресс-служба компании HyundaiИнтерьер Ioniq 9: классическая компоновка, нескучный вид | Источник: пресс-служба компании Hyundai

Интерьер Ioniq 9: классическая компоновка, нескучный вид

Источник:

пресс-служба компании Hyundai

А вот обратная часть южнокорейского спектра: компактный Kia EV2 длиной лишь чуть более 4 метров. Удивительно, но он построен на той же платформе E-GMP, что и пятиметровый Ioniq 9. Это лишний раз показывает плюсы модульных электромобильных платформ. С помощью таких моделей Kia планирует дать бой китайцам на европейском рынке | Источник: пресс-служба компании KiaА вот обратная часть южнокорейского спектра: компактный Kia EV2 длиной лишь чуть более 4 метров. Удивительно, но он построен на той же платформе E-GMP, что и пятиметровый Ioniq 9. Это лишний раз показывает плюсы модульных электромобильных платформ. С помощью таких моделей Kia планирует дать бой китайцам на европейском рынке | Источник: пресс-служба компании Kia

А вот обратная часть южнокорейского спектра: компактный Kia EV2 длиной лишь чуть более 4 метров. Удивительно, но он построен на той же платформе E-GMP, что и пятиметровый Ioniq 9. Это лишний раз показывает плюсы модульных электромобильных платформ. С помощью таких моделей Kia планирует дать бой китайцам на европейском рынке

Источник:

пресс-служба компании Kia

Интерьер Kia EV2 строже, чем ожидаешь от мелкого электромобильчика | Источник: пресс-служба компании KiaИнтерьер Kia EV2 строже, чем ожидаешь от мелкого электромобильчика | Источник: пресс-служба компании Kia

Интерьер Kia EV2 строже, чем ожидаешь от мелкого электромобильчика

Источник:

пресс-служба компании Kia

При взгляде на какую из этих моделей вы подумали: «Эх, нам бы такую!»? (можно выбрать несколько вариантов)

BMW X5
Audi A6 e-tron
Mercedes-Benz CLA
VW ID.Polo
Opel Frontera
Renault 5 E-Tech
Dacia Striker
Ford Capri
Toyota Camry
Nissan Leaf
Honda Prelude
Hyundai Ioniq 9
Kia EV2
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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок BMW Volkswagen
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