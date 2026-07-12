По ту сторону нормальности. Смотрим, чем занимаются топовые автоконцерны, пока АВТОВАЗ допиливает «Ниву»

Поговорим о новинках BMW и не только
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пресс-служба компании BMW / bmw.com
Наши читатели часто говорят, что мы пишем исключительно про китайские автомобили. Всё так: других иномарок, кроме серого импорта, в России не осталось. Но чтобы не терять связь с большим миром, посмотрим, чем занимаются топовые автобренды — от BMW до Toyota. Из всего многообразия премьер выбрали по одной яркой модели, вышедшей в последние год-два. Вот чем занимаются «нормальные» марки, пока россияне скупают Chery/Tenet вприкуску с «Нивами» полувековой давности. В конце обзора есть опрос: можете проголосовать за самые интересные для вас машины.
Начнем с баварцев, которые на днях явили миру новый BMW X5 G65 с дизайном в стиле Neue Klasse, которые до этого получили электромобили iX3 и i3. В отличие от них, X5 построен на классической платформе CLAR, которую адаптировали сразу под пять типов силовых установок. Для модели предлагаются бензиновые двигатели и дизели, плюс она может быть параллельным подзаряжаемым гибридом, чистым электромобилем (батарея — на 141 кВт*ч) и даже водородомобилем. Счастливы и фанаты марки, и «зеленые»
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пресс-служба компании BMW / bmw.com
Интерьер X5 также унифицирован с младшими моделями: затейливый руль, панорамный экран по нижней части лобового стекла, обилие мониторов. Кто там ругал китайцев за увлечение экранчиками?
Источник:
пресс-служба компании BMW / bmw.com
Audi A6 e-tron — линейка электромобилей длиной почти 5 метров, лишенная кузова седан: в ассортименте только лифтбэки и универсалы. В основе специализированная платформа PPE, поэтому унификации с бензиновыми и дизельными версиями «шестерки» нет. Автомобиль предлагается в моно- и полноприводной версиях, предельная мощность — 503 л. с., емкость батареи — 95 кВт*ч. С помощью таких моделей в Audi надеются отбить нашествие китайских конкурентов вроде BYD Han. В Германии Audi A6 e-tron стоит 75–100 тысяч евро, BYD Han лишь едва дешевле
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пресс-служба компании Audi/ audi.com
В отличие от баварцев, Audi сохраняет более-менее привычный дизайн интерьеров, хотя без экранов и камер тоже не обошлось
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пресс-служба компании Audi/ audi.com
Mercedes-Benz CLA примерил лавры «бэби-бенца» — самой компактной и доступной модели марки. А-класс отправлен на покой. Плохая новость для петролхедов — CLA больше нельзя купить в чисто бензиновой модификации. На выбор только электромобили с батареями 58-85 кВт*ч, либо «параллельные» гибриды, которые получили 1,5-литровый ДВС семейства FAME, разработанный совместно с китайской Geely. Чайнофобы, крепитесь, но собирают новый «мерсовский» мотор тоже в Китае
Дизайн версии AMG. В отличие от китайских марок, европейские не шлепают их по одному лекалу
Volkswagen переживает кризис, в том числе, из-за неудач его электромобилей в Китае. Концерн стремится перезагрузить свою EV-программу. Судьбоносная модель — ID.Polo, электрический хетч на новой платформе MEB+. Двигатель переехал вперед, а задняя подвеска теперь проще, полузависимая. Цель — уложиться в цену до 25 тысяч евро
Интерьер нового «полика» визуально чистый и по-своему старомодный: даже физические кнопки оставили. За счет таких мелочей VW надеется отбиться от китайских супостатов вроде BYD Dolphin, но это непросто с учетом разницы в цене: последний в младшей версии Surf (в Китае — Seagull) стоит от 20 тысяч евро
Opel Frontera когда-то был рамным внедорожником на базе Isuzu Rodeo, но возрожденная модель — это кроссовер, хотя и тоже копирующий другую модель, Citroen C-Crosser (обе марки входят в концерн Stellantis). По современной моде он бывает электромобилем или гибридом, правда, «мягким» (то есть помощь электромотора незначительная). Обращают внимание стальные диски, но не удивляйтесь: в базовой версии нет и магнитолы. Как шутили раньше, каждая машина со временем превращается в Opel. Даже Citroen
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пресс-служба компании Opel
Интерьер «Фронтеры» сочится немецкой скупостью, не сказать старомодностью. Зато компактный (длина менее 4,4 метра) кроссовер предлагается даже в трехрядном исполнении. Цена составляет 24–30 тысяч евро
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пресс-служба компании Opel
Renault 5 E-Tech — это реинкарнация одноименного городского хетча из 1970-х. Он сразу стал сенсацией, заняв первое место в списке самых продаваемых компактных электромобилей Европы. Интересно, что в основе платформа CMF-B EV, так что хетч является дальним родственником Lada Iskra
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пресс-служба компании Renault
Хорош и интерьер: при наличии большого экрана он выглядит классическим и «теплым» на фоне обезличенных китайских салонов
Источник:
пресс-служба компании Renault
В последние годы Renault была известна в России больше продукцией румынского филиала Dacia (модели Logan, Sandero, Duster). И Dacia продолжает развиваться, например, недавно показала стильный кросс-универсал Striker. Если бы не развод с АВТОВАЗом, так могла выглядеть модель С-класса, которой планировали заменить Lada Vesta
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пресс-служба компании Dacia
Еще одно возрожденное имя — Ford Capri. В 1960-х так называлось купе, сейчас это электрический купе-кроссовер. Он интересен скорее своим генезисом, отражающим сложную генеалогию современного автопрома: по сути, это редизайн европейского Ford Explorer, который построен на фольксвагеновской электроплатформе MEB, то есть является близким родственником Volkswagen ID.5. Собирают машину на немецком заводе Ford в Кельне, откуда когда-то поставляли в России некоторые версии Ford Focus
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пресс-служба компании Ford
Интерьер Ford Capri имеет компоновку, любимую чайнабрендами: с огромным экраном на центральной консоли
Источник:
пресс-служба компании Ford
Toyota остается верной себе: скучновато, зато надежно. Новая Camry XV80 является эволюцией предыдущей модели и отличается на уровне гаджетов, электроники и прочих довесков. На некоторых рынках (например, в США) ее предлагают только в гибридных версиях, причем полноприводные версии имеют отдельный электромотор для задних колес. Для консервативных стран оставлен 2-литровый мотор в паре с вариатором или 2,5-литровый с 8-ступенчатой гидромеханикой. Могла бы получить питерскую прописку, но, увы
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пресс-служба компании Toyota
От тойотовских салонов сводит скулы, но фанаты ценят ее за клиническую консервативность основной линейки. У марки есть и более яркие модели, скажем, купе GR86
Источник:
пресс-служба компании Toyota
Nissan Leaf наряду с моделями Tesla стал одним из первопроходцев элекромобилизации, а в России остается самой распространенной «электричкой». Сейчас вышло третье поколение модели, и прогресс особенно заметен, если сравнить с первым Leaf: емкость батареи выросла с 24 кВт*ч до 75 кВт*ч, цена упала с $32 780 до $29 990. А если учесть инфляцию за 15 лет, новый Leaf в полтора раза дешевле первой генерации
Источник:
пресс-служба компании Nissan
Салон Leaf ретро-футуристичен
Источник:
пресс-служба компании Nissan
Honda возродила Prelude. Купе на базе Civic Type R получило гибридную силовую установку, причем это не «мягкая» схема (где маломощный электромотор лишь изредка помогает ДВС), а полноценный последовательно-параллельный гибрид без коробки передач. На малых и средних скоростях автомобиль движется в электрическом режиме (ДВС работает на генераторе), а на трассе двухлитровый атмосферник подключается к колесам напрямую
Источник:
пресс-служба компании Honda
Интерьер Prelude растопит сердца олдфагов
Источник:
пресс-служба компании Honda
Hyundai Ioniq 9 — полноразмерный электрический кроссовер, адресованный в первую очередь США. Батарея — внушительные 110 кВт*ч, мощность в топовой версии — 436 л. с., разгон до 100 км/час — за 5,2 секунды. В России хорошо знают про успехи китайского автопрома в области электромобилей, но Hyundai и Kia не отстают
Источник:
пресс-служба компании Hyundai
Интерьер Ioniq 9: классическая компоновка, нескучный вид
Источник:
пресс-служба компании Hyundai
А вот обратная часть южнокорейского спектра: компактный Kia EV2 длиной лишь чуть более 4 метров. Удивительно, но он построен на той же платформе
E-GMP, что и пятиметровый Ioniq 9. Это лишний раз показывает плюсы модульных электромобильных платформ. С помощью таких моделей Kia планирует дать бой китайцам на европейском рынке Источник:
пресс-служба компании Kia
Интерьер Kia EV2 строже, чем ожидаешь от мелкого электромобильчика
Источник:
пресс-служба компании Kia