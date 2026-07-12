По ту сторону нормальности. Смотрим, чем занимаются топовые автоконцерны, пока АВТОВАЗ допиливает «Ниву»

Наши читатели часто говорят, что мы пишем исключительно про китайские автомобили. Всё так: других иномарок, кроме серого импорта, в России не осталось. Но чтобы не терять связь с большим миром, посмотрим, чем занимаются топовые автобренды — от BMW до Toyota. Из всего многообразия премьер выбрали по одной яркой модели, вышедшей в последние год-два. Вот чем занимаются «нормальные» марки, пока россияне скупают Chery/Tenet вприкуску с «Нивами» полувековой давности. В конце обзора есть опрос: можете проголосовать за самые интересные для вас машины.