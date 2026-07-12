Подарки от 76.RU: ярославцы могут выиграть сапборд и аэрогриль

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего канала в мессенджере «Макс». Вы можете выиграть яркую доску для сапбординга и аэрогриль.
Что нужно делать? Всё очень просто: подпишитесь на наш канал в Максе, читайте и комментируйте новости, оставляйте реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.
Результаты розыгрыша — 3 августа. Итоги подведёт бот в канале. Призы распределятся по порядку: сап получит первый победитель, аэрогриль — второй.
Важно: чтобы получить подарок, выигравшие должны будут ответить на сообщение редакции в течение суток после подведения итогов!
Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram и в канале в Max.