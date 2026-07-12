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Развлечения Подарки от 76.RU: ярославцы могут выиграть сапборд и аэрогриль

Подарки от 76.RU: ярославцы могут выиграть сапборд и аэрогриль

Мы дарим призы подписчикам нашего канала в «Макс»

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Ярославцы могут выиграть сап и аэрогриль | Источник: Александр Ощепков / E1.RUЯрославцы могут выиграть сап и аэрогриль | Источник: Александр Ощепков / E1.RU

Ярославцы могут выиграть сап и аэрогриль

Источник:

Александр Ощепков / E1.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего канала в мессенджере «Макс». Вы можете выиграть яркую доску для сапбординга и аэрогриль.

Что нужно делать? Всё очень просто: подпишитесь на наш канал в Максе, читайте и комментируйте новости, оставляйте реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

76.RU дарит подарки подписчикам | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа76.RU дарит подарки подписчикам | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

76.RU дарит подарки подписчикам

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

Результаты розыгрыша — 3 августа. Итоги подведёт бот в канале. Призы распределятся по порядку: сап получит первый победитель, аэрогриль — второй.

Важно: чтобы получить подарок, выигравшие должны будут ответить на сообщение редакции в течение суток после подведения итогов!

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram и в канале в Max.

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
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