Подарки от 76.RU: ярославцы могут выиграть сапборд и аэрогриль

Ярославцы могут выиграть сап и аэрогриль Источник: Александр Ощепков / E1.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего канала в мессенджере «Макс». Вы можете выиграть яркую доску для сапбординга и аэрогриль.

Что нужно делать? Всё очень просто: подпишитесь на наш канал в Максе, читайте и комментируйте новости, оставляйте реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

76.RU дарит подарки подписчикам Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Результаты розыгрыша — 3 августа. Итоги подведёт бот в канале. Призы распределятся по порядку: сап получит первый победитель, аэрогриль — второй.

Важно: чтобы получить подарок, выигравшие должны будут ответить на сообщение редакции в течение суток после подведения итогов!