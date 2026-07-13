В ЦБ предложили ограничить доходы с вкладов. Эксперты рассказали, кого это коснется

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин согласился с мнением, что люди не должны зарабатывать на вкладах. Они нужны, чтобы помогать сохранять деньги, но не должны быть настолько большими, чтобы можно было жить только на них и не работать.
Что именно сказал банкир
Заботкин поддержал позицию первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина, который в 2015 году в интервью «Комсомольской правде» отмечал, что доходность вкладов должна защищать деньги граждан от обесценивания, но не создавать условия для жизни «бездельника-рантье».
«Если наша финансовая система не повернется лицом к сфере материального производства, у нашей страны не будет будущего. Поэтому я являюсь ярым сторонником финансовой стабильности: низкой инфляции, стабильного курса и процентных ставок. У массового вкладчика должна быть возможность хранить деньги на счетах в надежном банке и получать по ним процент, защищающий сбережения от инфляции, но не дающий возможность вести жизнь бездельника-рантье», — говорил тогда Тулин.
«Тезис, который Дмитрий Владиславович высказал, — он абсолютно верен и на самом деле полностью согласовывается с тем, что происходит в последние годы», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК.
По словам зампреда ЦБ, на поведение людей влияет ожидание будущей инфляции. Граждане понимают, что если процентные ставки по кредитам и вкладам низкие, то деньги могут потерять в цене быстрее. Сейчас инфляция составляет 6%, но население ожидает повышение до 12–13%, отметил он.
«Если человек ожидает инфляцию 12–13%, то ставка по депозиту, 10, 11, 12%, не даст ему ощущения, что он живет жизнью рантье», — заявил Заботкин.
Восприняли это заявление настороженно: одни возмутились из-за ограничений, вторые стали переживать о возможной заморозке счетов. E1.RU узнал у экспертов, насколько вероятны эти события и стоит ли переживать за свои деньги.
Можно ли жить на проценты
По словам зампреда Центробанка, вкладчик должен получать проценты, защищающие сбережения от инфляции, но не позволяющие «вести жизнь бездельника-рантье». Уральский экономист и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин объяснил, что такая роскошь и так сейчас доступна далеко не каждому.
«Если человек открывает вклад в 1 миллион рублей, то, конечно, на эти проценты жить нельзя — а вот на проценты от 100 миллионов рублей уже можно. Предполагаю, что зампред ЦБ просто пытался сказать, что проценты на вклады не должны быть большими. Это правда. Из всех вариантов инвестирования вклады являются одними из самых низкодоходных, но ликвидных. Посмотрите, сколько нужно времени, чтобы продать недвижимость или пакет акций, — а депозит просто пришли и отозвали в банке, потеряете только проценты».
Депозит — это доступный и понятный способ инвестирования, еще и с государственным страхованием до 1,4 миллиона, но от этого не очень доходный.
Чтобы посчитать, сколько человек могут себе позволить жить на проценты от вкладов, нужно посмотреть среднюю зарплату по региону. Примерные подсчеты приводит финансовый управляющий Виталий Калугин.
«Если у нас средняя зарплата условно 110 тысяч рублей, сколько нужно при ставке 14% поместить на депозит, чтобы с этого жить? Речь идет о десятках миллионов рублей, которых, конечно, у народа нет: 95% населения имеют депозиты менее 2 миллионов рублей. Около трех процентов вкладчиков контролируют 80% вкладов. Большинство держат деньги на счетах, чтобы оплачивать коммуналку и мелкие траты, поэтому у нас просто нет таких людей, кто может не работать, положив деньги на депозит», — подчеркнул эксперт.
Могут ли заморозить счета
Читатели E1.RU, комментируя это заявление зампреда ЦБ, оставили много сообщений о возможной заморозке счетов. Они переживают: раз глава Банка России поддерживает ограничение доходов, значит, может поддержать еще более радикальные идеи. Экономисты считают этот вариант развития событий маловероятным.
«Если посмотреть на уголовное право, то самым тяжелым наказанием там будет смертная казнь. После ее применения наказывать будет больше некого. Замораживание вкладов — это смертная казнь в экономике», — отметил профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.
Финансовый управляющий Виталий Калугин добавил, что небольшие вклады не представляют интереса для государства.
«Статистика Агентства по страхованию вкладов меня тут поддержит в том, что это актуально максимум для полумиллиона человек. То есть если такое и произойдет, то замораживать будут счета от трех миллионов и выше. Тогда можно удержать порядка 45 триллионов, а всё остальное — это счета до востребования, которые дергать не будут», — подытожил Виталий Калугин.
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