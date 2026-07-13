В ЦБ предложили ограничить доходы с вкладов. Эксперты рассказали, кого это коснется

Заботкин поддержал позицию первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина, который в 2015 году в интервью «Комсомольской правде» отмечал, что доходность вкладов должна защищать деньги граждан от обесценивания, но не создавать условия для жизни «бездельника-рантье».

«Если наша финансовая система не повернется лицом к сфере материального производства, у нашей страны не будет будущего. Поэтому я являюсь ярым сторонником финансовой стабильности: низкой инфляции, стабильного курса и процентных ставок. У массового вкладчика должна быть возможность хранить деньги на счетах в надежном банке и получать по ним процент, защищающий сбережения от инфляции, но не дающий возможность вести жизнь бездельника-рантье», — говорил тогда Тулин.

«Тезис, который Дмитрий Владиславович высказал, — он абсолютно верен и на самом деле полностью согласовывается с тем, что происходит в последние годы», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК.

По словам зампреда ЦБ, на поведение людей влияет ожидание будущей инфляции. Граждане понимают, что если процентные ставки по кредитам и вкладам низкие, то деньги могут потерять в цене быстрее. Сейчас инфляция составляет 6%, но население ожидает повышение до 12–13%, отметил он.

«Если человек ожидает инфляцию 12–13%, то ставка по депозиту, 10, 11, 12%, не даст ему ощущения, что он живет жизнью рантье», — заявил Заботкин.