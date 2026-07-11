«Очередь за горизонт»: ярославцы продолжают штурмовать заправки с ночи — рассказы водителей

Ситуация на АЗС города напряженная Источник: Сергей, Дороги Ярославля / Telegram

Ситуация на заправках Ярославля продолжает быть напряженной: автомобилисты сообщают, как стоят в очередях с ночи, чтобы залить бензин. Кто-то предварительно устраивает объезд по АЗС в поисках наличия топлива, другие соглашаются сразу встать в очередь туда, где оно есть.

Автомобилисты в группе «Дороги Ярославля» делятся, как провели ночь на 11 июля.

Очередь на выезде из города

«Блин, время 5:19 утра, я в очереди на „Газпромнефть“ в Крестах. Машин 40», — сокрушался пользователь под ником Mean Machine.

По его словам, он простоял час, что сегодня автомобилисты называют удачей. На этой АЗС (Московский проспект, на выезде из города), бензин всё также продают по 30 литров на машину. Зато он в наличии любой: АИ-92, АИ-95 и дизель.

Простоял 3,5 часа

Напряженной выдалась ночь у АЗС «Татнефть» в Кузнечихе — у пересечения со Складской улицей.

«Только вернулся с заправки. „Тат“ в Кузнечихе с 1:30 до 5», — сообщил в 5:25 Сергей. «Давненько я рассветы не встречал. Обратно ехал, обе ГПН на Шевелюхе пустые, но люди стоят. На Дачной РН за Волгу закрыта, люди стоят. РН напротив, в центр, работает. Очередь за горизонт».

Утренние пробки за Волгой

Ежедневно бензин есть на АЗС «Роснефти» на Дачной улице (после съезда с Октябрьского моста в Заволжском районе). Станции закрывают ненадолго, лишь когда подъезжает бензовоз. И ежедневно здесь скапливаются очереди, из-за чего возникают пробки для всех остальных.

Заволжское утро в сторону «Роснефти» Источник: Читатель 76.RU Заправки на Дачной теперь собирают пробки почти круглосуточно Источник: обе стороны на заправку, все стоит(((

«В обе стороны на заправку всё стоит», — рассказала Оксана в 8:50 утра.