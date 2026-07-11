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Дороги и транспорт Что с бензином «Очередь за горизонт»: ярославцы продолжают штурмовать заправки с ночи — рассказы водителей

«Очередь за горизонт»: ярославцы продолжают штурмовать заправки с ночи — рассказы водителей

Через какие сложности проходят ради топлива

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Ситуация на АЗС города напряженная | Источник: Сергей, Дороги Ярославля / Telegram Ситуация на АЗС города напряженная | Источник: Сергей, Дороги Ярославля / Telegram

Ситуация на АЗС города напряженная

Источник:

Сергей, Дороги Ярославля / Telegram

Ситуация на заправках Ярославля продолжает быть напряженной: автомобилисты сообщают, как стоят в очередях с ночи, чтобы залить бензин. Кто-то предварительно устраивает объезд по АЗС в поисках наличия топлива, другие соглашаются сразу встать в очередь туда, где оно есть.

Автомобилисты в группе «Дороги Ярославля» делятся, как провели ночь на 11 июля.

Очередь на выезде из города

«Блин, время 5:19 утра, я в очереди на „Газпромнефть“ в Крестах. Машин 40», — сокрушался пользователь под ником Mean Machine.

По его словам, он простоял час, что сегодня автомобилисты называют удачей. На этой АЗС (Московский проспект, на выезде из города), бензин всё также продают по 30 литров на машину. Зато он в наличии любой: АИ-92, АИ-95 и дизель.

Простоял 3,5 часа

Напряженной выдалась ночь у АЗС «Татнефть» в Кузнечихе — у пересечения со Складской улицей.

«Только вернулся с заправки. „Тат“ в Кузнечихе с 1:30 до 5», — сообщил в 5:25 Сергей. «Давненько я рассветы не встречал. Обратно ехал, обе ГПН на Шевелюхе пустые, но люди стоят. На Дачной РН за Волгу закрыта, люди стоят. РН напротив, в центр, работает. Очередь за горизонт».

Утренние пробки за Волгой

Ежедневно бензин есть на АЗС «Роснефти» на Дачной улице (после съезда с Октябрьского моста в Заволжском районе). Станции закрывают ненадолго, лишь когда подъезжает бензовоз. И ежедневно здесь скапливаются очереди, из-за чего возникают пробки для всех остальных.

Заволжское утро в сторону «Роснефти» | Источник: Читатель 76.RUЗаволжское утро в сторону «Роснефти» | Источник: Читатель 76.RU

Заволжское утро в сторону «Роснефти»

Источник:

Читатель 76.RU

Заправки на Дачной теперь собирают пробки почти круглосуточно | Источник: обе стороны на заправку, все стоит(((Заправки на Дачной теперь собирают пробки почти круглосуточно | Источник: обе стороны на заправку, все стоит(((

Заправки на Дачной теперь собирают пробки почти круглосуточно

Источник:

обе стороны на заправку, все стоит(((

«В обе стороны на заправку всё стоит», — рассказала Оксана в 8:50 утра.

Накануне, 10 июля, губернатор Ярославской области признал сложности на топливном рынке региона. Он обратился к жителям, объяснив, что распределение бензина с ярославского НПЗ происходит в столице.

Стояли в очереди на АЗС? Расскажите, где и сколько пришлось простоять: присылайте фото и адреса заправок.

Звоните8-905-645-9232
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Анна Ёлкина
главный редактор
АЗС Топливный кризис Бензиновый кризис Бензиновая тревожность
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Комментарии
51
Гость
9 минут
Где они хранят эти канистры,вот вопрос? Соседи смотрите за этими паникерами,не дай Бог на балконе,лоджии???
Гость
12 минут
А тем временем: "В парке 30-летия Победы в ближайшие два года планируют снести 229 больных и сухих деревьев, а вместо них высадить новые. Как сообщили в мэрии Ярославля, перед началом работ на территории парка провели инвентаризацию и обследование всех деревьев. По итогам была составлена перечетная ведомость, в которую включили 229 аварийных и усохших деревьев, подлежащих сносу. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы. На сегодняшний день уже спилено 55 деревьев" Кто-то верит, что сколько вырубят, то столько и посадят. На весь город в планах меньше посадить. Почему не подсаживали ранее? Еще один лысый парк , без деревьев. Город в каменное гетто превращают. Центр почти лысый, теперь по другим районам пошли.
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