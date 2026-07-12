По миру распространяется опасный неизлечимый вирус: ждать ли новой пандемии

Вирус может спровоцировать рак Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

За последние десять лет выросло число случаев заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). Точное число пациентов в России, страдающих от вируса, установить невозможно. Это связано с особенностями распространения инфекции. Подробнее о вирусе, как избежать заражения и полностью вылечиться, рассказал Городским медиа врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Как передается ВПЧ и возможна ли новая пандемия

Заразиться вирусом можно несколькими способами. Однако основной путь его передачи — половой контакт.

При этом даже использование презерватива не обеспечивает стопроцентной защиты, хотя существенно снижает риск инфецирования. По информации Неронова, заражение также возможно и при тесном контакте кожи и слизистых.

ВПЧ — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем: большинство сексуально активных людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с этим вирусом. Это группа вирусов, включающая более 200 типов. Некоторые из них вызывают появление бородавок и папиллом, другие могут поражать слизистые оболочки и повышать риск развития некоторых видов рака, в первую очередь шейки матки, а также анального канала, полового члена, влагалища, вульвы и ротоглотки.

Несмотря на широкую распространенность, говорить о пандемии ВПЧ некорректно, утверждает Неронов. Этот вирус десятилетиями циркулирует среди людей и хорошо изучен.

«Опасность представляет не само заражение, а длительное сохранение высокоонкогенных типов вируса без контроля. Большинство инфекций проходит самостоятельно и не приводит к серьезным последствиям. Именно поэтому столь важны профилактические осмотры, скрининг рака шейки матки и вакцинация — они позволяют значительно снизить риск развития онкологических заболеваний», — отметил врач.

Как снизить риск заражения и осложнений

Полностью исключить вероятность встречи с ВПЧ невозможно, однако риск можно существенно уменьшить. Наиболее эффективной мерой профилактики остается вакцинация до начала половой жизни. Также рекомендуется использовать барьерные методы контрацепции, избегать случайных половых контактов, отказаться от курения, которое повышает риск развития вируса, и поддерживать общее состояние здоровья.

Прививка против ВПЧ защищает человека от заражения наиболее опасными типами вируса, с которыми он еще не сталкивался. Максимальную эффективность вакцинация против вируса показывает до начала половой жизни. Однако во многих случаях она может быть полезна и взрослым после консультации с врачом.

Во многих странах именно поэтому распространена практика ставить прививку еще в подростковом возрасте. Новорожденным вакцина не вводится, поскольку риск заражения в этом возрасте практически отсутствует, а наиболее выраженный иммунный ответ достигается в возрасте 9–14 лет.

При появлении необычных образований на коже или слизистых людям следует обращаться к врачу. А женщинам важно регулярно проходить гинекологические осмотры и скрининг шейки матки.

«Самое главное — помнить, что обнаружение ВПЧ не означает неизбежное развитие рака. В большинстве случаев организм успешно контролирует инфекцию, а современные методы профилактики и ранней диагностики позволяют предотвратить развитие тяжелых осложнений», — отметил Неронов.

Кроме того, в 2027 году вакцину от ВПЧ планируют сделать бесплатной — она должна появиться в национальном календаре прививок. Также в рамках репродуктивной диспансеризации по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) можно сдать анализ на ДНК ВПЧ.

Лечится ли вирус

На сегодняшний день не существует препаратов, которые могли бы полностью уничтожить ВПЧ в организме. Именно поэтому его называют неизлечимым.

Но в большинстве случаев иммунная система самостоятельно подавляет вирус. По разным данным, у 80–90% людей инфекция становится неопределяемой в течение одного-двух лет после заражения.

«Это не означает, что вирус обязательно полностью исчезает, но он перестает размножаться и не вызывает патологических изменений. На способность организма справиться с инфекцией влияют возраст, состояние иммунной системы, наличие хронических заболеваний, курение, стресс, а также тип самого вируса», — предупредил врач.

С особым вниманием стоит относиться к высокоонкогенным типам ВПЧ. Международное агентство по изучению рака (IARC) включило в этот список следующие типы вируса: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Если появление этих типов в организме игнорировать или выявить слишком поздно, то они могут вызвать изменения клеток. Все это способно привести к раку в будущем.