Бойфренд-боб, маллет и бикси. Гид по стрижкам лета-2026 для тонких волос — 7 самых модных вариантов

Главные тренды этого лета можно свести к трем словам: легкость, естественность, движение Источник: ru.pinterest.com

Лето 2026 года встретило нас не кричащими экспериментами и не строгой геометрией, а чем-то гораздо более тонким. Главный тренд сезона эксперты формулируют просто: продуманная естественность. Больше никакого хаоса на голове — только осознанная небрежность, воздух в волосах и ощущение, что вы только что вернулись с прогулки по берегу моря, а не просидели час в кресле у мастера. Парикмахер-колорист и стилист по волосам Анна Воронцова назвала семь самых модных стрижек этого лета и рассказала нашим коллегам из NGS.RU, кому они пойдут.

«В приоритете легкость, подвижность и ощущение „живых“ волос. Такие стрижки не выглядят перегруженными и идеально подходят для повседневной жизни. Длинные волосы остаются в тренде, но они должны выглядеть немного неопрятно — в стиле семидесятых. Челки также сохраняют статус одного из главных бьюти-трендов», — говорит стилист по волосам Анна Воронцова.

Бойфренд-боб — главный хит сезона

Такая стрижка нередко встречалась у героев ромкомов в нулевые Источник: ru.pinterest.com А теперь ее носят девушки в реальной жизни Источник: ru.pinterest.com

Начнем с безусловного лидера. Летом 2026 года хитом поисковых запросов стала стрижка бойфренд-боб: вдохновленная девяностыми и популяризированная супермоделью Кристи Тарлингтон. Это легкая, объемная и удивительно практичная версия классического боба со слегка закрученными к лицу концами — из-за этого прическа немного напоминает классическое каре.

«Бойфренд-боб — это идеальный баланс между стилем и удобством. Он требует меньше ухода, чем стрижки средней длины, но при этом выглядит невероятно современно», — комментирует Анна Воронцова.

Стрижка подходит под любой тип лица, но особенно хороша для тех, у кого тонкие волосы, — она визуально добавляет объем. Девушкам с круглым лицом стоит попросить мастера сделать более удлиненные передние пряди.

«Бойфренд-боб — мой фаворит. Он универсален: его можно носить и гладким, и с легкой текстурой. Главное — правильно подобрать длину: она должна быть чуть ниже подбородка или до плеч. И не бойтесь экспериментировать с укладкой — легкая небрежность только приветствуется», — добавляет стилист по волосам.

Французский боб — элегантная классика

Бессмертная элегантная классика Источник: ru.pinterest.com Решитесь? Или нет? Источник: ru.pinterest.com

Французский боб с легкой челкой — еще один хит мировых подиумов 2026 года. Вместо ровного среза теперь модно делать легкую разлохмаченность по краям. Это более мягкая и женственная версия классического каре.

«Стрижка — воплощение элегантности и легкого шика. Она идеально вписывается в тренд на осознанную естественность и выглядит так, будто вы только что вышли из парижского салона красоты», — описывает прическу Анна Воронцова.

Французский боб — отличный вариант для обладательниц овального и вытянутого лица. Он смягчает черты и добавляет женственности. Девушкам с квадратным лицом стоит выбрать вариант с удлиненными прядями спереди.

«Беспроигрышный вариант, который подходит практически всем, главное — правильно подобрать длину челки. В этом сезоне я рекомендую делать ее не слишком густой и тяжелой — пусть она будет легкой и воздушной, чтобы не перегружать образ», — дает пояснения парикмахер.

Пикси — дерзкий минимализм

Смело, дерзко, свежо Источник: ru.pinterest.com Удлиненная вариация пикси тоже смотрится очень стильно Источник: ru.pinterest.com

Пикси — одна из самых трендовых стрижек на короткие волосы уже несколько сезонов подряд. Ее отличают короткие пряди на затылке, висках и более длинные на макушке. В этом сезоне пикси становится мягче — без «шлемного» контура. Пикси — смелый выбор для тех, кто готов к переменам. Прическа подчеркивает черты лица, упрощает уход за волосами и помогает полностью обновить образ.

Стрижка идеальна для обладательниц правильных черт лица овальной или треугольной формы. Обладательницам круглого лица стоит выбирать варианты с объемом на макушке — это визуально вытягивает лицо.

«Пикси — это стрижка для смелых и уверенных в себе девушек. Но не думайте, что она подходит только молодым, — правильно подобранная пикси может освежить и женщину в возрасте. Главное — не делать стрижку слишком короткой и жесткой. В моде мягкие, текучие линии», — советует Анна Воронцова.

Шегги — бунтарский шик

Романтично и в то же время с ноткой бунтарства Источник: ru.pinterest.com Легкая небрежность приветствуется Источник: ru.pinterest.com

Шегги, или просто шег, — стрижка с характером, но без резкости. Мягкий шег — один из главных трендов на волосы средней длины. Идеальна в сочетании со стилем бохо, с его многослойностью и динамикой. В центре внимания — природная текстура волос: перистые слои дают легкость и объем без усилий.

Шегги будет к лицу девушкам с тонкими волосами: многослойность визуально добавляет густоту. Девушкам с круглым лицом стоит делать акцент на объеме в верхней части головы.

«Шегги не требует идеальной укладки. Она хороша именно своей небрежностью. Я рекомендую ее девушкам, которые хотят выглядеть стильно, но не готовы тратить часы на укладку. Стрижка классно смотрится на слегка вьющихся волосах», — подсказывает эксперт.

Каскад с текстурой — объем и движение

Любимая прическа голливудских звезд в 90-е Источник: ru.pinterest.com Визуально добавляет объем тонким волосам Источник: ru.pinterest.com

Текстурный каскад тоже в списке самых популярных причесок этого лета. Это не классический каскад, который мы знали раньше, а его более современная версия — с акцентом на фактуру и естественный объем.

Стрижка считается универсальной и идеально ложится на любую длину. Она создает объем, добавляет динамику и при этом выглядит естественно. V-образные и U-образные формы среза особенно актуальны.

По словам Анны Воронцовой, каскад подходит практически всем. Особенно хорош он для обладательниц длинных волос, которым хочется добавить объема и движения. Девушкам с тонкими волосами каскад поможет визуально увеличить густоту.

«Отличный выбор для тех, кто хочет сохранить длину, но при этом обновить прическу. Я рекомендую делать не слишком резкие переходы — пусть слои будут мягкими и плавными», — говорит стилист по волосам.

Маллет и бикси — возвращение 90-х

Современный вариант стрижки бикси Источник: ru.pinterest.com Маллет, как и шегги, прическа на века Источник: ru.pinterest.com

Улучшенные версии бикси и маллет в этом сезоне соседствуют с эффектным бобом. Это ода уважения стрижкам в стиле 90-х годов. Бикси — гибрид боба и пикси, маллет интересна за счет контраста длины: спереди короткие пряди, сзади — удлиненные. Обе стрижки с характером, они явно выделят их обладательниц из толпы.

Бикси подходит девушкам с овальным и треугольным типом лица. Маллет — более смелый выбор, который требует определенной уверенности. Он лучше всего смотрится на вьющихся или текстурных волосах.

«Бикси — это отличная альтернатива классическому бобу, он более универсальный, легче в укладке. Маллет — для девушек, которые не боятся экспериментов. Но предупреждаю: маллет требует правильной укладки, иначе он может выглядеть небрежно, а не стильно», — объясняет Анна Воронцова.

Стрижка «бабочка» — романтика и объем

Для романтичных и утонченных натур Источник: ru.pinterest.com Смотрится очень изящно и женственно Источник: ru.pinterest.com

Многослойная стрижка «бабочка» уже была громким трендом несколько лет назад, и сейчас она снова возвращается в моду. Объем у лица, легкие слои и эффект пышных волос — это именно то, что сейчас мы видим в соцсетях и на красных дорожках.

«Бабочка» создает невероятный объем и легкость. Она идеально подходит для длинных волос и выглядит очень романтично и женственно. Обладательницам тонких волос на заметку: слои стрижки создают визуальный объем. Девушкам с круглым лицом стоит делать акцент на удлиненных прядях у лица.