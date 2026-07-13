Пенсия станет меньше из-за одной ошибки — на что нужно обратить внимание

Для безопасного перерасчета выплат нужно проверить документы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые пенсионеры сталкиваются с проблемой, что при большом стаже и высокой зарплате до 2002 года получают небольшую пенсию. Тогда они делают перерасчет по формуле «60 месяцев работы подряд», но из-за этого выплаты могут стать еще меньше. Главная ошибка здесь — не проверить документы перед подачей заявления.

При назначении страховой пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать вариант расчета: использовать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) или взять за основу заработок за 60 месяцев работы подряд.

«Речь идет о „слепом“ перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — объяснила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При подаче заявления могут вскрыться обстоятельства, которые влияют на размер пенсии. Соцфонд делает перерасчет только при наличии оснований, например, дополнительных документов или сведений о пенсионных правах. При этом после процедуры пенсия может увеличиться или, наоборот, стать еще меньше. Если перерасчет невыгоден пенсионеру, фонд не меняет размер выплаты и уведомляет об этом получателя, пишет «Прайм».