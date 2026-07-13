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Экономика Пенсия станет меньше из-за одной ошибки — на что нужно обратить внимание

Пенсия станет меньше из-за одной ошибки — на что нужно обратить внимание

Объясняем, как случайно не сделать себе хуже

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Для безопасного перерасчета выплат нужно проверить документы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДля безопасного перерасчета выплат нужно проверить документы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Для безопасного перерасчета выплат нужно проверить документы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые пенсионеры сталкиваются с проблемой, что при большом стаже и высокой зарплате до 2002 года получают небольшую пенсию. Тогда они делают перерасчет по формуле «60 месяцев работы подряд», но из-за этого выплаты могут стать еще меньше. Главная ошибка здесь — не проверить документы перед подачей заявления.

При назначении страховой пенсии за период до 2002 года гражданин может выбрать вариант расчета: использовать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) или взять за основу заработок за 60 месяцев работы подряд.

«Речь идет о „слепом“ перерасчете, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — объяснила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При подаче заявления могут вскрыться обстоятельства, которые влияют на размер пенсии. Соцфонд делает перерасчет только при наличии оснований, например, дополнительных документов или сведений о пенсионных правах. При этом после процедуры пенсия может увеличиться или, наоборот, стать еще меньше. Если перерасчет невыгоден пенсионеру, фонд не меняет размер выплаты и уведомляет об этом получателя, пишет «Прайм».

Если вы решили подать заявление на перерасчет, сначала подготовьтесь и оцените возможные последствия. Необходимо собрать полный пакет документов, которые подтверждают стаж и заработок за выбранный период, проконсультироваться в отделении Соцфонда и убедиться, что новый расчет точно сделает пенсию больше.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Перерасчет Пенсионер
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Комментарии
1
Гость
38 минут
Да, там столько нюансов. Хорошо, что в случае если пенсия становится меньше, то перерасчет не делают.
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Гость
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