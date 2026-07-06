«В ванной закроюсь, мне страшно»: ярославцы рассказали, как они пережили ночную атаку БПЛА

В ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю сбили более 70 БПЛА Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Ярославцы рассказали, как переживали ночной налет беспилотников 6 июля. Жителей разбудили сирены. Опасность БПЛА действует с половины второго ночи.

По данным губернатора Михаила Евраева, силы ПВО и РЭБ уничтожили больше 70 БПЛА. Двое жителей получили осколочные ранения, их госпитализировали.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Сирену включили в Ярославле ночью Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Работу подразделений Минобороны РФ в эту ночь слышали многие. Вот что говорят о произошедшем ярославцы.

«У нас дом потрясло, стекла звенели…», — написал в редакцию читатель 76.RU.

«Гремит так хорошо», — рассказала ярославна.

«У кого еще окна звенят от грохота?» — поинтересовался житель города.

«Я сейчас в ванной закроюсь, мне страшно», — поделилась эмоциями читательница.

«Сначала бухало три раза и только потом завыла сирена», — добавил житель города.

«Молюсь, чтобы все это поскорей бы кончилось!» — написала в 01:44 жительница Ярославля.

Многие отметили: ночь перед началом рабочей недели выдалась тревожной и бессонной.

«Вот бы поспать…» — написал читатель 76.RU.

«План выспаться провален», — констатировала факт ярославна.

Беспилотную опасность в регионе объявили в 01:23, угроза до сих пор сохраняется. В 01:15 также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту. В Туношне корреспонденту 76.RU рассказали, что задержек рейсов не ожидается, все отправления будут осуществляться по плану, как только откроют воздушное пространство.

Также прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание всесторонней помощи пострадавшим при атаке БПЛА.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в прокуратуре области действует горячая линия по телефону 8 910 816-63-33.

Всё о ситуации — в нашей онлайн-трансляции.