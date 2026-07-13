НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

вос.

 746мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Нашли тело под окнами ЖК
Что с бензином в регионе
Какие новостройки будут дорожать
Последствия грозы и ветра
Здесь был Пушкин
Что с новым спорткомплексом
Защита дома во время атак БПЛА
Отдых в Северной Осетии
Очереди у АЗС
Происшествия Атаки БПЛА Десятки дронов ударили по Подмосковью, есть погибшие — кадры последствий

Десятки дронов ударили по Подмосковью, есть погибшие — кадры последствий

Дома сильно пострадали от взрывной волны

323
Дроны сбили в 14 городских округах | Источник: Воробьев LIVE / Telegram Дроны сбили в 14 городских округах | Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Дроны сбили в 14 городских округах

Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

Ночью произошла атака беспилотников на Московскую область. Уже сбили 81 дрон. Однако без жертв не обошлось — погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерском в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram Источник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

Беспилотники сбили в 14 городских округах. Среди них — Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истра, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.

В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом — повредил стену и остекление. Пострадали два человека. 

Источник: Воробьев LIVE / Telegram Источник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

В деревне Бабкино (Истра) взрывная волна повредила два частных дома. В Можайске беспилотник задел карниз и разбил стекла двух окон в многоэтажке, но обошлось без пострадавших. 

Источник: Воробьев LIVE / Telegram Источник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

На местах работают экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Обновлено в 07:44 (мск): в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников с 20:30 (мск), доложил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большую часть нейтрализовали силами ПВО на дальних подступах. Однако 50 дронов уничтожили уже на подлете к Москве.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Подмосковье Андрей Воробьев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 минута
Очень жаль( у нас спокойно было🙏🏻
Гость
30 минут
Очень жаль, соболезнования семьям погибших(
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем