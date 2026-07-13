Десятки дронов ударили по Подмосковью, есть погибшие — кадры последствий

Дроны сбили в 14 городских округах Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Ночью произошла атака беспилотников на Московскую область. Уже сбили 81 дрон. Однако без жертв не обошлось — погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерском в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Беспилотники сбили в 14 городских округах. Среди них — Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Раменское, Можайск, Волоколамск, Чехов, Озеры, Истра, Подольск, Ступино, Домодедово, Солнечногорск и Коломна.

В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом — повредил стену и остекление. Пострадали два человека.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram

В деревне Бабкино (Истра) взрывная волна повредила два частных дома. В Можайске беспилотник задел карниз и разбил стекла двух окон в многоэтажке, но обошлось без пострадавших.

Источник: Воробьев LIVE / Telegram

На местах работают экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку.