«Нельзя вообще такое делать»: личная драма актера Александра Домогарова

К 63 годам актер пережил три брака и множество романов, которые не оставались незамеченными публикой Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мало кто может похвастаться такой большой командой поклонниц, как у Александра Домогарова. Сколько бы ему ни было лет, он неизменно притягивает взгляды очаровательных дам. Кажется, будто каждый новый фильм или спектакль приносит ему новую романтическую историю, но, вопреки слухам, истинная любовь приходила в его жизнь всего несколько раз.

«Нельзя вообще такое делать»

Первую жену, Наталью Сагоян, Александр встретил, когда ему было 14 лет, а девушке 18. Дождавшись совершеннолетия, Домогаров сделал возлюбленной предложение, и они поженились. В 1985 году у них родился сын Дмитрий. Однако семейная жизнь оказалась непрочной, и через несколько месяцев после появления ребенка Домогаров ушел из семьи.

— Первая супруга — это такое юношеское увлечение. Нельзя вообще такое делать: в 18 лет — жениться. Это противопоказано. Родители не отговорили. Всё было разрушено жизнью. Везде можно искать крайних и виноватых. Не надо этого было тогда делать, — позже комментировал Домогаров этот период жизни.

После развода Александр не принимал участия в воспитании сына и ограничивался алиментами. После второй женитьбы и появления еще одного наследника он и вовсе забыл о первенце и не упоминал о нем в интервью. Всё изменилось в 2008 году, когда в возрасте 23 лет Дмитрий погиб в ДТП.

По словам актера, из-за гастролей он даже не смог приехать на похороны сына, из-за чего его нещадно критиковали.

— Я не мог сорвать международные гастроли театра. Я работал в день похорон сына, у меня были спектакли, нет, это были не спектакли, а мука адова! Но СМИ написали в своих пасквилях, что Домогаров — подонок, который не приехал на похороны собственного сына, — негодовал актер.

Казавшемуся непоколебимым камнем снаружи, внутри для отца эта утрата стала серьезным испытанием, заставившим пересмотреть отношение к жизни.

— Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать… Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С того момента у меня началось какое-то сближение с религией, — поделился актер.

«Видак, кассеты, а я всегда рядом — такие были вечера»

Долго Александр в холостяках не ходил и в 1989 году женился во второй раз на Ирине Гуненковой. Женщина работала костюмером в Театре Советской армии, где выступал Домогаров.

В 1991 году у них родился сын, которого назвали в честь отца Александром. Вместе с именем Домогарову-младшему передалась и любовь к кино, и впоследствии он тоже стал артистом, режиссером и сценаристом.

Александр поддерживает любовь сына к кино и даже снялся в одном из его фильмов Источник: Александр Домогаров / t.me

— Моя любовь к кино началась с родителей. Мама и папа в молодости постоянно смотрели фильмы. Видак, кассеты, а я всегда рядом — такие были вечера. Папа смотрел всё подряд, — объяснял свой выбор профессии Домогаров-младший.

Брак между Александром и Ириной просуществовал десять лет и завершился, когда актер понял, что любит другую женщину. После развода супруги смогли остаться друзьями, и Гуненкова не мешала сыну общаться с отцом. В 2023 году женщина умерла после продолжительной борьбы с раком.

«Началась дикая свистопляска»

Та самая возлюбленная, ради которой Домогаров ушел из семьи — актриса Наталья Громушкина. Три года отношений Александр души не чаял в своей спутнице, но с 2001 года, когда пара поженилась, начались проблемы.

— Едва стали законными супругами, началась дикая свистопляска. Когда еще только собирались жить вместе, я четко и жестко заявил: в семье должен быть один артист. Ты, Наташа, классный администратор, но никакого отношения к актерскому ремеслу не имеешь и иметь не будешь, — решил Александр.

Александр Домогаров был без оглядки влюблен в Наталью Громушкину, но вскоре после свадьбы у пары начались проблемы. Источник: grom.ko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как оказалось, Наталья не планировала насовсем бросать сцену и спустя небольшую паузы, во время которой она полностью занималась делами актера, она начала выступать в театре. Александру это совсем не понравилось. Скандалы доходили до такой стадии, что однажды пришлось отменить спектакль из-за того, что супруги ссорились за кулисами.

Когда-то заботливый и нежный Александр начал изменять Наталье и поднимать на нее руку.

— Доходило и до рукоприкладства. Выпускал пар. Знаю, подобные признания не красят мужчину, но я ведь никогда не бил Ирину, вторую жену, хотя мы и прожили вместе почти десять лет. Мне в голову не приходило хотя бы пальцем ее тронуть. Громушкина же словно специально доводила до белого каления, — честно признался актер «Комсомольской правде».

Еще одна причина для ссор в паре была дети, правда, показания у артистов расходятся. Александр говорил, что хотел ребенка, а Наталья нет, а та отвечает, что это Домогаров отказывался обследоваться и как-то участвовать в планировании беременности.

Кульминацией их отношений стал громкий развод и спор о сыне Громушкиной, Гордее, которого она родила после развода и записала на Александра. После долгих споров Домогаров сделал тест ДНК, который показал, что сын был не от него.

«Я за нее убить могу!»

Еще будучи женатым человеком, Александр встретил Марину Александрову. 19-летняя актриса участвовала вместе с ним в съемках фильма «Звезда эпохи» (18+). О романе между артистами заговори сразу, но первое время Домогаров старался пресечь всякие пересуды.

— О чем вы?! Мне 42, ей — 22! Не надо этой фигни. Я за нее убить могу! — отвечал на расспросы актер.

Марина Александрова в сериале Юрия Кары Источник: кадр из сериала «Звезда эпохи» (18+), реж. Юрий Кара, «Сеними» и «Телефильм», 2005 год

В 2005 году после официального развода с Натальей Александр и Марина признались, что всё же состоят в отношениях. Их роман длился два года. В шоу-бизнесе судачили, что актриса приходила на съемки в синяках. Но ни будучи в отношениях с Домогаровым, ни после сама Александрова никак слухи об их жизни не комментировала.

Пара распалась в 2007 году, когда актриса, придя домой, увидела Домогарова в объятиях его бывшей жены. Александрова не стала терпеть измены и ушла.

Александровой хватило одного эпизода, чтобы принять решение Источник: ma_alexandrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание… Словом, с Сашей я повзрослела.

«Мы не муж с женой, не любовники, но родные и близкие люди»

В 2010 году Александр снова влюбился, на этот раз не на работе, как было до этого, а во время полета в самолете.

— Я летел из города Симферополь, и меня очень раздражала девушка, сидящая сзади, которая очень громко разговаривала, — вспоминал Домогаров на одной из телепрограмм. — Выходили из самолета мы вместе уже.

Девушкой оказалась владелица финансово-юридической компании Лариса Черникова. Актер взял у девушки телефон, и в этот же вечер они созвонились. Спустя несколько встреч новая подруга призналась, что у нее рак.

— Этот диагноз был поставлен очень давно, еще до нашего знакомства. Я знал, что это так. Только вот никто не знал, когда придет этот час X. Это страшно — жить и понимать, что он настанет, — поделился актер.

Александр появлялся с новой подругой на светских приемах, ездил с ней кататься на лыжах и знакомил со своими друзьями. Однажды он даже пошутил, что они с Ларисой поженятся, правда, все остальные люди юмора не поняли и восприняли новость серьезно. Тогда Домогаров решил расставить все точки над «i» и дал четкую характеристику их отношениям.

— Фантазеры из желтых газет считают, что отношения между мужчиной и женщиной могут развиваться только по одному сценарию. У нас с Ларисой всё иначе. Мы не муж с женой, не любовники, но родные и близкие люди, — ответил на разговоры Александр.

Александра и Ларису разлучила тяжелая болезнь Источник: domogarov.aleksandr / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2014 году Лариса впала в кому. По словам ее сестры, когда это произошло, она попросила деньги у Домогарова, всё же лечение было не из дешевых — 1100 евро в день, но тот лишь развел руками.

— Откуда у меня такие деньги?! Мне надо содержать свой дом и свою семью, — отреагировал на просьбу актер.

Сложа руки Александр всё же не стал сидеть и отправился на телевидение, где в одной из передач рассказал про Ларису и предложил помочь ей всем миром. Женщина прожила еще несколько месяцев, но в 2015 году скончалась, о чем Александр сообщил в своих социальных сетях.

«Какое-то бесстыдство именно сейчас говорить об этом»

После череды громких скандалов и романов, которые все обсуждали, Александр решил следовать правилу «меньше знают — крепче спят». Несколько лет он ничего не рассказывал о своей новой спутнице, а она у него всё это время была. Только в 2020 году он признался, что находится в длительных отношениях с танцовщицей Татьяной Степановой:

— 11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли — помощницей, подругой, вплоть до жены…

Со своей спутницей, которая младше Домогарова на 22 года, он познакомился в Театре им. Моссовета. В скором времени она переехала к нему, но переходить на следующий этап и делать предложение Александр не спешил.