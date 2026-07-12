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«Заняли полосу проспекта»: ярославцы показали огромные очереди на АЗС в городе

Автомобилисты стояли в ожидании топлива

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Ярославцы показали очереди на заправках | Источник: читатели 76.RUЯрославцы показали очереди на заправках | Источник: читатели 76.RU

Ярославцы показали очереди на заправках

Источник:

читатели 76.RU

Жители Ярославля показали огромные очереди на АЗС в городе. Читатели 76.RU рассказали, что обстановка на многих заправках остается напряженной.

«Ехал сегодня по проспекту Фрунзе. На „Татнефть“ очередь была огромная, машин 20-30 по ощущениям. Там в наличии был 95-й, и дизель. 92-го не было», — рассказал читатель 76.RU.

На «Татнефти» днем 12 июля был ажиотаж | Источник: читатель 76.RUНа «Татнефти» днем 12 июля был ажиотаж | Источник: читатель 76.RU

На «Татнефти» днем 12 июля был ажиотаж

Источник:

читатель 76.RU

Читательница 76.RU рассказала, что около половины четвертого вечера очередь из машин собралась и у АЗС «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1.

«Машины заняли всю полосу по проспекту Фрунзе от поворота на Суздальское шоссе. Но к заправке подъехать не могли — там все было перекрыто из-за того, что приехал бензовоз. На тот момент, когда я проезжала мимо, на табло было написано, что в наличии 95-й и ДТ», — рассказала она.

Автомобилисты ждали, когда можно будет подъехать к колонкам | Источник: читательница 76.RUАвтомобилисты ждали, когда можно будет подъехать к колонкам | Источник: читательница 76.RU

Автомобилисты ждали, когда можно будет подъехать к колонкам

Источник:

читательница 76.RU

В очереди стояли больше 10 машин | Источник: читательница 76.RUВ очереди стояли больше 10 машин | Источник: читательница 76.RU

В очереди стояли больше 10 машин

Источник:

читательница 76.RU

Также автомобилисты рассказали об очереди на АЗС «Газпром» в Заволжском районе Ярославля.

Очередь на АЗС в Заволжском районе

Источник:

читательница 76.RU

Ситуация с бензином в Ярославской области ещё не самая тяжелая: в соседней Вологодской АЗС буквально высохли, из-за чего автомобилисты едут за заправляться в наш регион. Ярославский губернатор назвал это одной из причин дефицита топлива на АЗС. Автомобилисты из соседних регионов приезжают за топливом, из-за чего очереди на ярославских заправках становятся еще больше.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Заправка АЗС Машина
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Комментарии
31
Гость
6 минут
На пр фрунзе каждый день и утро с вечером такие очереди,что же это за новости такие?
Гость
9 минут
Мы уничтожили все украинские АЗС в прифронтовой зоне! Нормально, Григорий!
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Гость
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