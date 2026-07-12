«Заняли полосу проспекта»: ярославцы показали огромные очереди на АЗС в городе

Ярославцы показали очереди на заправках Источник: читатели 76.RU

Жители Ярославля показали огромные очереди на АЗС в городе. Читатели 76.RU рассказали, что обстановка на многих заправках остается напряженной.

«Ехал сегодня по проспекту Фрунзе. На „Татнефть“ очередь была огромная, машин 20-30 по ощущениям. Там в наличии был 95-й, и дизель. 92-го не было», — рассказал читатель 76.RU.

На «Татнефти» днем 12 июля был ажиотаж Источник: читатель 76.RU

Читательница 76.RU рассказала, что около половины четвертого вечера очередь из машин собралась и у АЗС «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1.

«Машины заняли всю полосу по проспекту Фрунзе от поворота на Суздальское шоссе. Но к заправке подъехать не могли — там все было перекрыто из-за того, что приехал бензовоз. На тот момент, когда я проезжала мимо, на табло было написано, что в наличии 95-й и ДТ», — рассказала она.

Автомобилисты ждали, когда можно будет подъехать к колонкам Источник: читательница 76.RU

В очереди стояли больше 10 машин Источник: читательница 76.RU

Также автомобилисты рассказали об очереди на АЗС «Газпром» в Заволжском районе Ярославля.

Очередь на АЗС в Заволжском районе Источник: читательница 76.RU