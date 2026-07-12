«Заняли полосу проспекта»: ярославцы показали огромные очереди на АЗС в городе

Жители Ярославля показали огромные очереди на АЗС в городе. Читатели 76.RU рассказали, что обстановка на многих заправках остается напряженной.
«Ехал сегодня по проспекту Фрунзе. На „Татнефть“ очередь была огромная, машин 20-30 по ощущениям. Там в наличии был 95-й, и дизель. 92-го не было», — рассказал читатель 76.RU.
Читательница 76.RU рассказала, что около половины четвертого вечера очередь из машин собралась и у АЗС «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1.
«Машины заняли всю полосу по проспекту Фрунзе от поворота на Суздальское шоссе. Но к заправке подъехать не могли — там все было перекрыто из-за того, что приехал бензовоз. На тот момент, когда я проезжала мимо, на табло было написано, что в наличии 95-й и ДТ», — рассказала она.
Также автомобилисты рассказали об очереди на АЗС «Газпром» в Заволжском районе Ярославля.
Ситуация с бензином в Ярославской области ещё не самая тяжелая: в соседней Вологодской АЗС буквально высохли, из-за чего автомобилисты едут за заправляться в наш регион. Ярославский губернатор назвал это одной из причин дефицита топлива на АЗС. Автомобилисты из соседних регионов приезжают за топливом, из-за чего очереди на ярославских заправках становятся еще больше.