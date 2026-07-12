«Просьбы верующих исполняла в кратчайшие сроки». История чудотворной иконы «Скоропослушницы», о силе которой ходят легенды

В селе Городище под Оренбургом можно помолиться редкой иконе 16-го века Источник: Николай Сальников / 56.RU

Когда Наталье (имя изменено) диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого каждые два часа ей приходилось делать переливание крови, никто и подумать не мог, что она найдет спасение от недуга. Врачи разводили руками и советовали готовиться к самому печальному исходу.

Когда состояние начало ухудшаться, родные повезли девушку в село Городище в 60 километрах от Оренбурга. Шесть часов на самолете и автобусе — и девушка оказалась на пороге местного храма Архангела Михаила. Пропустившая несколько переливаний Наталья едва стояла на ногах. Там ей прочитали акафист знаменитой иконе «Скоропослушница». И случилось чудо. Через полгода болезнь отступила — гостья из Москвы выздоровела, восстановилась в институте и даже записалась в спортивную секцию.

И это только одно из чудес, сотворенных редкой иконой. Их было гораздо больше — об этом читайте в материале Николая Сальникова для 56.RU.

Храм в Городище — одна из точек православного туризма в регионе Источник: Николай Сальников / 56.RU Иконостас вблизи Источник: Николай Сальников / 56.RU

Нынешний настоятель храма — отец Дионисий Источник: Николай Сальников / 56.RU

Верующие на богослужении Источник: Николай Сальников / 56.RU

Даже в обычный день хотя бы несколько верующих, но заглянут в храм Источник: Николай Сальников / 56.RU А так, например, выглядели богослужения в конце 2000-х — начале 2010-х годов Источник: социальные сети Храма Архангела Михаила

Благодарность иконы

Священнослужителем, к которому попала Наталья, был ныне покойный иерей Виктор Михин. В свое время именно он и рассказал мне эту и десяток других историй о чудесах иконы. Верить в них или нет — выбор каждого. Но невероятных событий, которые случались в жизни обратившихся к святыне, в какой-то момент стало настолько много, что их начали записывать в специально отведенную книгу. У нее есть всего несколько копий, персонально подаренных отцом Виктором близким людям, поэтому заполучить ее в руки не удалось. Но ручаюсь лично: сам видел ее и читал почти всё написанное в ней.

Иерей Виктор Михин — священник, подаривший храму новую жизнь Источник: Бузулукская епархия / vk.com

Алтарь храма Источник: Николай Сальников / 56.RU Свечи напротив икон Источник: Николай Сальников / 56.RU

Та сама «Скоропослушница», о силе которой пишут книги Источник: Николай Сальников / 56.RU

Кадры с пятничной службы в храме Источник: Николай Сальников / 56.RU

Во время молебна Источник: Николай Сальников / 56.RU Свечи перед престолом алтаря Источник: Николай Сальников / 56.RU

Орнамент восстанавливали по оставшимся фрагментам Источник: Николай Сальников / 56.RU Фрески делались вручную Источник: Николай Сальников / 56.RU

Почему «Скоропослушница»? Название пошло от самих верующих, чьи просьбы она исполняла в кратчайшие сроки. Сколько их — пришедших к иконе за помощью и получивших ее — точно никто и не скажет. Только в книге рассказывается о нескольких сотнях таких случаев. А сколько тех, кто оставил свою историю втайне, одному Богу известно. Церковные служащие предполагают, что число получивших благодать уже давно перешагнуло четырехзначный рубеж.

С чем связана особая сила иконы? Местные жители считают, что так она благодарит людей за то, как она появилась в храме. А то, как она обрела свой дом, иначе как чудом не назовешь.

В Городище территория храма уже давно стала православным комплексом Источник: Николай Сальников / 56.RU

Там в 2010-м появилась часовня со святой водой и купелью Источник: Николай Сальников / 56.RU Вода льется круглые сутки Источник: Николай Сальников / 56.RU

А в купели вода круглый год как в крещенской проруби Источник: Николай Сальников / 56.RU

Вода из купели стекает в небольшое озеро, на котором любят отдыхать рыбаки Источник: Николай Сальников / 56.RU

Вид на часовню с колокольни Источник: Николай Сальников / 56.RU Иконная лавка с высоты птичьего полета Источник: Николай Сальников / 56.RU

Внутри иконной лавки Источник: Николай Сальников / 56.RU

Утраченную в советские годы икону в храм привезла женщина из соседней Нижней Павловки. Долгое время она лежала в темном подвале. Почему ее первая владелица не обратила внимания на ценный образ — загадка. То ли боялась советских чиновников, запрещавших верить в Бога, то ли просто не предполагала, что покрывшаяся слоем пыли святыня — самая настоящая реликвия.

Рукоположенный в сан священника Виктор Михин принял дар и заинтересовался его судьбой. Оказалось, что «Скоропослушница» могла появиться на свет или на Афоне, или была написана афонским мастером еще в XVI веке. Отличительная особенность икон со святой горы — вывернутая стопочка у Господа.

Сама колокольня Источник: Николай Сальников / 56.RU

Вид на купола Источник: Николай Сальников / 56.RU

Во время богослужения Источник: Николай Сальников / 56.RU Такой вид на храм открывается из одного из окон Источник: Николай Сальников / 56.RU

«Батюшка слышит просьбы даже на небесах»

С именем отца Виктора вообще связана почти вся современная история храма, построенного еще в 1880 году. Именно он в начале 90-х годов прошлого века принял полуразрушенную церковь, побывавшую при советской власти зернохранилищем, мастерской по ремонту тракторов и складом цемента. Вместе со строителями священник почти с нуля латал разрушенную крышу и восстанавливал утраченные фрески на потолках и стенах.

Для паломников здесь организовано несколько гостиниц Источник: Николай Сальников / 56.RU Одна из них с кухней Источник: Николай Сальников / 56.RU

Проживание бесплатное для всех желающих Источник: Николай Сальников / 56.RU

Главное правило проживания — светлые помыслы и вера в Бога Источник: Николай Сальников / 56.RU

Санузел тоже есть Источник: Николай Сальников / 56.RU Причем работающий — проверено лично Источник: Николай Сальников / 56.RU

Именно Михин превратил церковную территорию в храмовый комплекс с деревянной водосвятной часовней и купелью, ради которых объездил два десятка подобных мест. Святая вода льется там круглые сутки и вытекает в небольшое озеро. На нем любят рыбачить местные ценители тихой охоты. Говорят, что улов есть не всегда, но чувствуется благодать, исходящая от места.

А еще на территории храма есть две бесплатные гостиницы для паломников. Чтобы поселиться, нужно получить благословение от настоятеля. Требования к жильцам самые простые — никаких вредных привычек и только благодарность к Богу.

Ищете гостиницу — ориентируйтесь на это здание Источник: Николай Сальников / 56.RU

Входная группа, как и сам храм, выполнена в розовых цветах Источник: Николай Сальников / 56.RU

Среди сельчан даже ходят слухи, что к священнику и «Скоропослушнице» перед одним из своих поединков приезжал боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Правда, подтверждения тому, было ли это вообще, и если да, то когда, мы так и не нашли. Если такой гость в храме и был, то точно до смерти отца Виктора в 2022 году. По ряду причин бывшего настоятеля не смогли похоронить на церковной территории. Но там нашла себе небесный дом его новорожденная дочь.

— То, что отец Виктор не похоронен на территории храма, не значит, что про него забыли. Он покоится на местном кладбище рядом с мамой. Это тоже важное дело. И туда также можно приехать и помолиться его могиле. Как и могиле отца Сергия, который принял храм после отца Виктора, и тоже внесшего вклад в его развитие. Прихожане до сих приезжают и оставляют у их памятников цветы, — отметил нынешний настоятель храма иерей Дионисий Волков.

На территории храма покоится бывший настоятель — иерей Сергей Демакин Источник: Николай Сальников / 56.RU

Здесь же захоронен прах и новорожденной дочки иерея Виктора Михина Источник: Николай Сальников / 56.RU

На территории храма похоронен и иерей Сергей Демакин, принявший храм, после того как отца Виктора перевели в Орск. К могиле отца Сергия тоже приходят паломники — говорят, даже на небесах батюшка слышит просьбы тех, кто когда-то был его прихожанами, и обязательно помогает решить проблемы.

Как добраться

Многие верующие приезжают в Городище на личном транспорте. Ехать до него 55–60 километров по Илекской трассе.

Расписание газели Оренбург — Городище — Оренбург Источник: Николай Сальников / 56.RU

Также можно добраться на автобусе. В день он делает по четыре рейса из Оренбурга в село и обратно (расписание — на фото). Билет в один конец — 270 рублей, если не перекрыт мост на Донгузской, и 300 рублей, когда он полностью закрыт. Из областного центра маршрутка выезжает с пригородного автовокзала на улице Терешковой. Обратно уезжает с остановки прямо напротив храма. Важный момент — обязательно берите с собой наличные деньги. Далеко не всегда в автобусе можно рассчитаться картой.

Адрес храма — улица Октябрьская, 12а. Контактный телефон: +7-(953)-452-25-75.