«Просьбы верующих исполняла в кратчайшие сроки». История чудотворной иконы «Скоропослушницы», о силе которой ходят легенды

Когда Наталье (имя изменено) диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого каждые два часа ей приходилось делать переливание крови, никто и подумать не мог, что она найдет спасение от недуга. Врачи разводили руками и советовали готовиться к самому печальному исходу.
Когда состояние начало ухудшаться, родные повезли девушку в село Городище в 60 километрах от Оренбурга. Шесть часов на самолете и автобусе — и девушка оказалась на пороге местного храма Архангела Михаила. Пропустившая несколько переливаний Наталья едва стояла на ногах. Там ей прочитали акафист знаменитой иконе «Скоропослушница». И случилось чудо. Через полгода болезнь отступила — гостья из Москвы выздоровела, восстановилась в институте и даже записалась в спортивную секцию.
И это только одно из чудес, сотворенных редкой иконой. Их было гораздо больше — об этом читайте в материале Николая Сальникова для 56.RU.
Благодарность иконы
Священнослужителем, к которому попала Наталья, был ныне покойный иерей Виктор Михин. В свое время именно он и рассказал мне эту и десяток других историй о чудесах иконы. Верить в них или нет — выбор каждого. Но невероятных событий, которые случались в жизни обратившихся к святыне, в какой-то момент стало настолько много, что их начали записывать в специально отведенную книгу. У нее есть всего несколько копий, персонально подаренных отцом Виктором близким людям, поэтому заполучить ее в руки не удалось. Но ручаюсь лично: сам видел ее и читал почти всё написанное в ней.
Почему «Скоропослушница»? Название пошло от самих верующих, чьи просьбы она исполняла в кратчайшие сроки. Сколько их — пришедших к иконе за помощью и получивших ее — точно никто и не скажет. Только в книге рассказывается о нескольких сотнях таких случаев. А сколько тех, кто оставил свою историю втайне, одному Богу известно. Церковные служащие предполагают, что число получивших благодать уже давно перешагнуло четырехзначный рубеж.
С чем связана особая сила иконы? Местные жители считают, что так она благодарит людей за то, как она появилась в храме. А то, как она обрела свой дом, иначе как чудом не назовешь.
Утраченную в советские годы икону в храм привезла женщина из соседней Нижней Павловки. Долгое время она лежала в темном подвале. Почему ее первая владелица не обратила внимания на ценный образ — загадка. То ли боялась советских чиновников, запрещавших верить в Бога, то ли просто не предполагала, что покрывшаяся слоем пыли святыня — самая настоящая реликвия.
Рукоположенный в сан священника Виктор Михин принял дар и заинтересовался его судьбой. Оказалось, что «Скоропослушница» могла появиться на свет или на Афоне, или была написана афонским мастером еще в XVI веке. Отличительная особенность икон со святой горы — вывернутая стопочка у Господа.
«Батюшка слышит просьбы даже на небесах»
С именем отца Виктора вообще связана почти вся современная история храма, построенного еще в 1880 году. Именно он в начале 90-х годов прошлого века принял полуразрушенную церковь, побывавшую при советской власти зернохранилищем, мастерской по ремонту тракторов и складом цемента. Вместе со строителями священник почти с нуля латал разрушенную крышу и восстанавливал утраченные фрески на потолках и стенах.
Именно Михин превратил церковную территорию в храмовый комплекс с деревянной водосвятной часовней и купелью, ради которых объездил два десятка подобных мест. Святая вода льется там круглые сутки и вытекает в небольшое озеро. На нем любят рыбачить местные ценители тихой охоты. Говорят, что улов есть не всегда, но чувствуется благодать, исходящая от места.
А еще на территории храма есть две бесплатные гостиницы для паломников. Чтобы поселиться, нужно получить благословение от настоятеля. Требования к жильцам самые простые — никаких вредных привычек и только благодарность к Богу.
Среди сельчан даже ходят слухи, что к священнику и «Скоропослушнице» перед одним из своих поединков приезжал боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Правда, подтверждения тому, было ли это вообще, и если да, то когда, мы так и не нашли. Если такой гость в храме и был, то точно до смерти отца Виктора в 2022 году. По ряду причин бывшего настоятеля не смогли похоронить на церковной территории. Но там нашла себе небесный дом его новорожденная дочь.
— То, что отец Виктор не похоронен на территории храма, не значит, что про него забыли. Он покоится на местном кладбище рядом с мамой. Это тоже важное дело. И туда также можно приехать и помолиться его могиле. Как и могиле отца Сергия, который принял храм после отца Виктора, и тоже внесшего вклад в его развитие. Прихожане до сих приезжают и оставляют у их памятников цветы, — отметил нынешний настоятель храма иерей Дионисий Волков.
На территории храма похоронен и иерей Сергей Демакин, принявший храм, после того как отца Виктора перевели в Орск. К могиле отца Сергия тоже приходят паломники — говорят, даже на небесах батюшка слышит просьбы тех, кто когда-то был его прихожанами, и обязательно помогает решить проблемы.
Как добраться
Многие верующие приезжают в Городище на личном транспорте. Ехать до него 55–60 километров по Илекской трассе.
Также можно добраться на автобусе. В день он делает по четыре рейса из Оренбурга в село и обратно (расписание — на фото). Билет в один конец — 270 рублей, если не перекрыт мост на Донгузской, и 300 рублей, когда он полностью закрыт. Из областного центра маршрутка выезжает с пригородного автовокзала на улице Терешковой. Обратно уезжает с остановки прямо напротив храма. Важный момент — обязательно берите с собой наличные деньги. Далеко не всегда в автобусе можно рассчитаться картой.
Адрес храма — улица Октябрьская, 12а. Контактный телефон: +7-(953)-452-25-75.
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