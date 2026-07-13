Спасатели завершили новый этап поисков пропавшей почти год назад семьи Усольцевых: итоги

200 км обследовали на квадроциклах Источник: КГКУ «Спасатель» / MAX

Закончился очередной этап поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Они не дали результатов. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

«В течение четырех дней краевые спасатели пешком обследовали 31 кв. км труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 км — на квадроциклах. Несмотря на все приложенные усилия, семья не найдена», — говорится в сообщении «Спасателя» в MAX.

Поиски проходили с 9 по 12 июля по заявке от следственных органов. В них задействовали шесть человек и четыре единицы техники.

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей вместе со своей дочерью — исчезли 28 сентября 2025 года, когда отправились в короткий туристический поход по Кутурчинскому Белогорью. Тогда в поисках принимали участие сотни профессионалов и волонтеров, правоохранители, но найти следов не удалось.

История пропажи обросла слухами и версиями о случившемся с семьей. Рассматривается несколько сценариев — от несчастного случая до бегства. Однако последний вариант опровергли правоохранительные органы.