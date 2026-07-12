«Слишком сильно в себя поверил»: шоу «Большой куш» неожиданно покинули сразу несколько участников

Финал серии стал неожиданностью для зрителей Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Большой куш», который объединил множество звезд в борьбе за 10 миллионов рублей. Суть проекта заключается в том, чтобы участники смогли сохранить у себя чемоданчик с деньгами втайне от остальных.

По правилам игры звездные пары получают 12 чемоданчиков. Все они выглядят и весят одинаково, но денежные купюры спрятаны только в одном. В остальных — либо просто бумажки, либо черные метки для вылета игроков. Задача пар — выбрать правильный чемодан и остаться на проекте. Для этого звездам придется много хитрить, обманывать и вступать в коалиции. Выиграть в испытаниях — это еще далеко не главная задача игры.

Комик Юлия Ахмедова и ее друг Алексей Карпенко Источник: Телеканал ТНТ / Vk.com

Во втором сезоне приняли участие: Глюкоза с дочерью Ray, Ида Галич с братом Аланом Галич, актер Александр Головин и Александра Головина, спортсмен Артур Далалоян с Ольгой Бородиной, комик Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили, Юлия Ахмедова и хореограф Алексей Карпенко, спортсменка и телеведущая Анжелика Стубайло со своим коллегой, спортивным комментатором Романом Нагучевым, телеведущая Камиля Харисова и хоккеист Петр Карпов, блогер Александр Арзанов и актриса Альбина Кабалина, знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Алена Повышева и Сергей Кашников, молодые актеры Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова, а также юрист Катя Гордон и блогер Светлана Сильваши.

Ида Галич с братом Аланом Галич Источник: Телеканал ТНТ / Vk.com

В первой серии зрители увидели участницу прошлого сезона — Анжелику Стубайло. Спортсменка и телеведущая вылетела в первом сезоне сразу, поэтому сейчас она делала всё, чтобы задержаться на проекте как можно дольше.

Анжелика Стубайло со своим коллегой Романом Нагучевым Источник: Телеканал ТНТ / Vk.com

Также в этом сезоне лицом к лицу встретились юрист Екатерина Гордон и актер Александр Головин, у которого она в реальной жизни отсуживала алименты для своей клиентки. Несмотря на такой необычный кейс, звезды договорились, что на игре это никак не скажется.

Александр Головин пришел на шоу с женой. Он признался, что никому не собирается больше доверять Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Пары рандомно заселялись в номера отеля, где их уже ждали чемоданы. Так вышло, что первыми деньги попались Екатерине Гордон и Светлане Сильваши. А черная метка — блогеру Александру Арзанову и актрисе Альбине Кабалиной.

Дальше все игроки отправились на свое первое испытание. Участникам нужно было построить башню без помощи рук и на неустойчивой платформе. Те, кто справлялся быстрее, могли пойти и забрать любой чемодан (хоть свой, хоть чужой). Большинство забрали чужие.

Участники старались быстрее закончить, чтобы утащить чужой чемодан Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Организаторы проекта подготовили сюрприз для участников: они спрятали сразу две черные метки, но не сказали об этом. Поэтому когда звезды стали открывать чемоданы и пытаться искать союзников, у некоторых из них стали зарождаться сомнения: как черная метка может быть одновременно у нескольких, а не обман ли это?

Лишь когда звезды окончательно стали выстраивать коалиции, стало понятно, что чемоданы с черными метками в конце серии действительно получат сразу две пары.

В проекте образовались две основные коалиции: первую возглавила Ида Галич, а вторую — Екатерина Гордон. Оба лидера договорились пока друг друга не топить Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

В первой серии карты легли так, что коалиция Иды Галич собрала все козыри. У ее союзников оказались и чемодан с деньгами, и со всеми черными метками.

Что касается пары Глюкозы с дочерью, то они все переговоры проспали, сославшись на усталость. Дочь решила, что их не будут пока выгонять из-за «легендарности мамы».

Глюкоза и ее дочь Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Но не обошлось и без скандалов. Александр Арзанов успел поссориться на проекте со своей подругой Линой Джебисашвили. Он не сразу ей признался, что при первом распределении чемоданов «черная метка» была у его пары. Ясновидящая восприняла такой поступок недружеским и решила не объединяться с ним. Публичные выяснения отношений и потеря сильного союзника сыграли свою роль и на общении внутри команды Александра. Его партнер, актриса Альбина Кабалина, неоднократно упрекала мужчину за его поведение. А потом на синхроне и вовсе произнесла:

— Я думаю, что или у Александра какое-то психологическое заболевание, или он слишком сильно в себя поверил. Он думает, что он — бог реалити. А он — лох реалити.

Блогер вывел из себя актрису, и она облила его водой за его хамство Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

На первом большом испытании участникам нужно было рыбачить на вертолетной площадке. Им выдали надувные лодки на колесах, а по самой площадке разбросали игрушечную рыбу. Чем больше улов, тем больше баллов.

Ида Галич с братом приловчились ловить рыбу, но всё равно не стали первыми Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Победили в этой рыбалке Лина и Иван Пышненко. Вторыми стали Анжелика Стубайло и Роман Нагучев. А третьими — Рита и Даниэль Вегас.

Результаты испытания — это порядок распределения чемоданов на вечерней церемонии. Кто победил, тот обменивается первым, и так далее.

Но финал серии был полон сюрпризов Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Чемоданы с черными метками получили две пары: Александр Арзанов и Альбина Кабалина, Анжелика Стубайло и Роман Нагучев. Но по новым правилам, уйти должна только одна пара.

Участникам подготовили непростое испытание. Им нужно было с помощью специального устройства закинуть шар в отверстие.

Арзанов с Кабалиной выбрали медленную тактику: осторожно поднимать мяч устройством прямо к цели. А спортсменка со своим партнером, наоборот, решили действовать быстро: они резко поднимали мяч, словно прокатывая его на лифте. Мяч много раз падал, но всё же попал в отверстие Источник: кадр из первой серии шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ

Выиграли Анжелика Стубайло и Роман Нагучев. Они остались в игре. А проект покинули Арзанов и Кабалина.