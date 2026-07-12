Убрали забор, повесили вывеску: в Ярославле ввели в эксплуатацию спортивно-развлекательный центр

Новый спортивно-развлекательный комплексв Брагине ввели в эксплуатацию Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Около спортивно-развлекательного центра на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Колесовой в Дзержинском районе убрали строительный забор. Фасад здания полностью оформлен, на нем появились вывески с названием центра — «Атриум». Правда, внутри пока пусто, на запертых дверях — надписи «Входа нет».

Мы поинтересовались у застройщика — ООО «Сфера», означает ли это, что открытия центра осталась ждать уже недолго.

— Точная дата открытия пока не определена, — ответили нам в компании.

В спортивно-развлекательном комплексе только начинаются внутренние работы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

При этом объект в июне 2026 года был введен в эксплуатацию. На сайте бесплатных объявлений сообщается, что, арендаторы уже приступили к отделочным работам.

Известно, что в центре центре откроются Fitnеss Ноusе, «Вкусно — и точка», Раdеl Теnnis. При этом, судя по информации на сайтах бесплатных объявлений, собственники продолжают искать желающих разместиться на других площадях. На территории спортивно-развлекательного центра могут расположиться продуктовый супермаркет, магазин товаров для дома, федеральная торговая сеть, медицинский центр, детский развлекательный центр, спортивный магазин, мебельный салон, шоурум, образовательный центр.

Общая площадь спортивно-развлекательного центра — бoлее 19 000 квадратных метров. Высота потолков 7 метров. Бесплатная парковка рассчитана на более, чем 500 автомобилей.

Напомним, ООО «Сфера» из Москвы в январе 2024 года выиграла аукцион на аренду участка под строительство комплекса.

За право приобрести участок площадью 42 тысячи кв. метров в аренду компания предложила 15,9 миллиона рублей — это размер годовой аренды за площадку. Изначально оговаривалось, что разрешенное использование земли — для обеспечения занятий спортом в помещениях (бассейны и спортивные комплексы).

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Сфера» из Москвы. Была зарегистрирована в октябре 2023 года. В списке разрешенных видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений и другие. Владелец организации — Талабани Броян в прошлом был одним из участников ярославской строительной компании «Бронза», ярославского ТСЖ «Центральный» на проспекте Ленина, 11, корпус 2 и питерской фирмы «Алина», занимавшейся недвижимостью. Выручка ООО «Сфера» в 2025 году составила 1,6 миллионов рублей, чистая прибыль — 11 тысяч. В мае 2025 года компания выкупила в Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Здание Присутственных мест и Губернского правления» на Советской площади. Его собираются приспособить под гостиницу.