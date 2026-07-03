«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году

Ренат Якимов признался: обычным фармацевтом он зарабатывал бы больше, чем на посту владельца торговой точки Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

По всей стране эксперты отмечают тенденцию к сокращению числа аптек. Общее количество торговых точек увеличивается лишь за счет крупных сетей. Но в небольших населенных пунктах фармбизнес сейчас переживает не самые легкие времена: повлияли налоговая реформа, скачок цен и отсутствие денег у населения. О проблемах в этой сфере рассказал бизнесмен, который открыл аптеку в сельской местности. Если он закроет свою точку, то людям придется ехать за лекарствами в город — это чуть больше 50 километров на машине.

Что изменилось в фармбизнесе в 2026 году и почему предприниматель, зарабатывая меньше рядового сотрудника, продолжает держаться за любимое дело? Читайте в откровенной колонке Рената Якимова для 72.RU. Далее — от первого лица.

Ренат Якимов Владелец аптеки

По образованию я фармацевт. Больше десяти лет назад у меня была аптека в городе. Это был 2012–2014 год, когда фармбизнес находился на подъеме. Люди себя абсолютно свободно чувствовали в деньгах. При покупке они даже особо не смотрели на ценники — главным критерием для них была эффективность препарата. Потом произошел очень резкий скачок доллара, стоимость всего взлетела в два раза. А я только-только открылся, денег на закупку товара по улетевшим ценам не было. Протянул в итоге недолго, закрылся.

В 2017 году открыл аптеку в 50 километрах от города. Здесь тогда совсем ничего не было, поэтому решил запустить дело и хоть как-то помочь местным жителям. Езжу из дома сюда теперь каждый день. Моя аптека — это по сути единственный доступ людей к лекарствам.

С тех пор в фармбизнесе произошло много изменений. В основном это касается лицензирования, программного обеспечения, контроля, появился «Честный знак» и так далее.

В 2017-м у одиночных аптек был единый налог на вмененный доход. Он освобождал маленькие точки от большой налоговой нагрузки, поэтому мы могли устанавливать ценники намного ниже. То есть эта наценка не ложилась на товар.

Сейчас пришлось переходить на упрощенку. Выживать всё тяжелее и тяжелее. Теперь вводят еще и порог на общую систему. То есть можем выйти на плательщиков НДС, а это уже плюс 20% к ценам. И всё, приплыли. Я думаю, что одиночные аптеки уже вряд ли выживут.

Помимо этого растут и другие траты. Постоянно вводят что-то новое — от перепрошивки контрольных кассовых машин до маркировки БАДов, то есть каждый шаг внедряется помаленьку, и всё это оплачивается нами. Нет постоянства, нам просто не дают спокойно выдохнуть — каждые полгода нововведения бьют по карману. Понятное дело, что сетевикам в этом вопросе проще. Но что с маленькими аптеками?

Если посчитать с 2017 года, то наши затраты на всё (оборудование, электронка и товар) выросли уже на 70%. Лицензии, программное обеспечение, налоги — это всё минус десятки тысяч рублей из выручки маленькой аптеки. Для нас это внушительно.

Отдельно хочется сказать про закуп самих лекарств. Цены на них меняются каждый день. Мы работаем через крупных дистрибьюторов, у них прайсы в основном идут вверх. Сильнее всего дорожают зарубежные препараты, некоторые — кратно.

Цены удерживаются лишь у жизненно необходимых лекарств. Это особая группа препаратов, поэтому их стоимость тщательно контролируют.

Если проанализировать цены с 2017 года, то можно заметить, что российские лекарства подорожали на 54%. А иностранные — на 80%.

Соответственно, изменился и закуп. Если раньше я мог на 30 тысяч рублей привезти в аптеку внушительный объем товара, то сейчас на эти деньги мало что купишь.

В апреле я впервые заплатил налоги по новой реформе, ушло 50 тысяч рублей. Для моего небольшого бизнеса это довольно существенно. У нас всё равно больше сезонный бизнес: зимой больше зарабатываем, летом меньше. Если раскидать даже эти 50 тысяч рублей, то получится, что мы за год теряем порядка 10% дохода.

Приходится, естественно, закладывать эти 10% в стоимость лекарств, как-то повышать цены, выживать. Потому что по-другому мы уже никак не сможем, плюс дистрибьюторской доставки здесь нет.

Я сам иногда доставляю препараты, договариваюсь с производителями о скидках, участвую в маркетинговых союзах — то есть делаю всё то, чем сейчас занимаются крупные сети. Поэтому еще могу держаться на плаву.

Но существует и другая проблема: покупательская способность снизилась. Сейчас люди, я думаю, начинают экономить. Они теперь смотрят и на цену, и на эффективность препарата.

Закупаю более-менее эффективное, чтобы местные жители могли себе это позволить. Здесь я знаю практически всех людей. Если продам что-то плохое, они мне уже через неделю это скажут.

Сейчас этот бизнес никак нельзя назвать прибыльным. Если бы устроился обычным фармацевтом, то зарабатывал бы больше, чем сейчас, будучи владельцем аптеки. Но закрываться не хочу. Наверное, уже прикипел к делу, которым столько лет занимаюсь. Да и покупателей не хочется бросать — тоже уже к ним привык.

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