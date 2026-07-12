Упражнения для красивой спины и подтянутых рук: эффективная тренировка на верх тела в домашних условиях — видео

Упражнения помогут держать тело в тонусе Источник: Василина Любимова / 59.RU

Лето в самом разгаре, время открытых платьев, сарафанов и купальников. А значит, тренировки забрасывать никак нельзя — красивые руки и спина сами себя не слепят. Тем более что тренироваться можно и дома.

Наши коллеги из NGS.RU вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу Дарьей Мануйленковой и инструктором тренажерного зала Алиной Власовой заботливо собрали подборку простых упражнений для тренировки верхней части тела и записали ее на видео.

Такие упражнения сможет выполнить каждый Источник: Антон Дигаев/ Городские порталы

Упражнение 1: «Супермен»

Тренировка включает всего четыре упражнения. Первое из них — «Супермен» — направлено на формирование правильной осанки.

Исходное положение: ложимся на живот на коврик, руки вытягиваем вперед, голову держим так, чтобы позвоночник оставался на одной прямой линии. Теперь одновременно поднимаем корпус максимально вверх, а руки разводим в стороны и вниз — описываем ими полукруг. Медленно возвращаемся в исходное положение.

«Здесь мы прорабатываем мышцы спины основные и мышцы, выпрямляющие позвоночник. Такое упражнение можно делать даже грудничкам — оно очень полезно и эффективно», — рассказала Дарья Мануйленкова.

Упражнение 2: тяга гантелей в наклоне

Тут уже понадобится какое-то отягощение: если нет гантелей, можно использовать бутылки с водой или песком или даже гель для стирки — обычно он продается в удобных бутылках с ручками.

Как и в предыдущем упражнении, здесь ведется работа над мышцами спины. Для правильной техники нужно наклонить корпус вперед — важно не закидывать голову назад, смотрим прям вниз перед собой. В исходном положении рука с гантелей опущена вниз, чтобы чувствовалось легкое натяжение мышц спины. И тянем локоть к поясу, стараясь задействовать именно спину, а не руки и плечи. Для этого сводим лопатки, держим небольшую паузу, а потом не спеша возвращаем руку снова вниз.

«Это формирует красивую линию спины, тренирует поясничную область, и мышцы живота у нас здесь являются мышцами-стабилизаторами, они тоже „включаются“», — объясняет наш фитнес-эксперт.

Упражнение 3: махи гантелями

Это упражнение подходит для тренировки плеч. Нужно встать ровно, взять гантели (или гель для стирки) и поднимать руки от бедер в стороны. Запястье, локоть и плечо при подъеме должны оказаться на одной линии.

«Это упражнение очень любят девушки. Почему? Плечо подтягивается, рука становится изящнее и уже. Мужчины, естественно, чувствуют, как плечи работают, и в большом комплексе могут создать красивую линию плеч», — продолжает Дарья Мануйленкова.

Упражнение 4: отжимания

Отличное базовое упражнение, которое стоит включить в тренировку на верхнюю часть тела. Отжиматься можно и на мысках, и упрощенно, стоя на коленях.

Руки расставляем шире плеч, локоть держим под углом 90 градусов. Опускаться вниз на отжиманиях нужно достаточно низко, почти до касания коврика грудью. Ключевое слово — почти. Важно не касаться коврика — работающая мышца должна находиться в напряжении.

«Что еще здесь важно? Нет прогибов в пояснице и нет забрасывания головы назад, шея — продолжение позвоночника. Так оно и есть в этом упражнении, — обращает внимание тренер. — Вниз — вдох, на усилии при подъеме — выдох».