Скорая помощь начнет работать по-новому: что изменится. Новости 12 июля

К врачам появится больше требований Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 июля.

Накопительные пенсии вырастут

С августа Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет накопительных пенсий. Выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с РИА Новости.

Право на накопительную пенсию имеют:

граждане 1967 года рождения и моложе, официально работавшие в 2002–2013 годах;

мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, если за них уплачивались взносы в 2002–2004 годах;

участники программы государственного софинансирования пенсий;

те, кто направил маткапитал на пенсионные накопления;

лица, самостоятельно делавшие взносы в 2002–2014 годах.

Как пояснил эксперт, повышение на 17,3% существенно опережает уровень инфляции (5,6% по итогам прошлого года). Заявление подавать не нужно — перерасчет произойдет автоматически. Получить средства можно в виде накопительной пенсии, срочной выплаты или единовременно. Право на выплаты возникает с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Тысячи людей остались без света из-за урагана в Ленинградской области

Мощный грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на Ленинградскую область, оставив без электричества около 42,5 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Энергетики активно восстанавливают подачу энергии. К ликвидации последствий привлекли 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники компании «Россети Ленэнерго». Губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Параллельно в Санкт‑Петербурге из‑за ливней в ряде районов выпало больше половины месячной нормы осадков. Городская канализация работает на пределе, местами образуются временные скопления воды, которая постепенно уходит через Сети.

ИИ научился «расшифровывать» поведение животных

Ученые из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) создали ИИ‑систему BehaVERT, способную анализировать поведение мышей подобно тому, как языковые модели обрабатывают человеческую речь. Результаты опубликованы в International Journal of Computer Vision (IJCV).

Алгоритм отслеживает ключевые точки тела животного (нос, уши, позвоночник, лапы и хвост) и интерпретирует последовательности поз как «язык» поведения. В отличие от традиционных методов, требующих ручной разметки видео, BehaVERT самостоятельно распознает поведенческие паттерны.

Эффективность системы проверили на пяти наборах данных, включая социальное взаимодействие и модели аутизма у мышей. Особенно показательным стал эксперимент с грызунами, лишенными гена Shank3B (связан с расстройствами аутистического спектра). ИИ без подсказок выявил нарушение тесного социального контакта «нос к носу» — признак, ранее описанный биологами.

Важное преимущество BehaVERT — интерпретируемость. Исследователи могут увидеть, какие именно движения повлияли на выводы алгоритма. Кроме того, модель успешно переносила знания с крыс на мышей, указывая на общие закономерности поведения разных видов. Технология призвана ускорить исследования в области психиатрии, генетики и разработки лекарств. При этом авторы подчеркивают, что система не «читает мысли», а выявляет скрытые поведенческие закономерности.

Перевод на карту опасен при онлайн-покупках

В МВД России призвали людей не переводить деньги на личные карты физических лиц при совершении онлайн‑покупок — это частый признак мошенничества. В пресс‑центр ведомства сообщили, что добросовестный продавец принимает оплату на расчетный счет юрлица или ИП.

Рекомендации МВД для безопасных онлайн‑сделок:

проводите переписку и оплату только через официальный интерфейс маркетплейса — это сохранит историю общения и позволит воспользоваться механизмом разрешения споров;

не переходите по ссылкам от продавцов. Даже внешне похожие адреса могут вести на фишинговые сайты, вводите адрес вручную;

проверяйте продавцов по отзывам на площадке и независимых сервисах. При международных покупках — по регистрационным данным, дате создания домена и физическому адресу;

используйте для онлайн‑платежей отдельные виртуальные карты с ограниченным лимитом;

при зарубежных сделках отдавайте предпочтение платформам с эскроу‑счетами или возможностью оспаривания платежа.

Ушел из жизни народный артист Юрий Смирнов

На 88‑м году жизни скончался народный артист России Юрий Смирнов. Об этом сообщили в пресс‑службе Театра на Таганке, где артист служил долгие годы.

Артист играл в Театре на Таганке с 1963 года Источник: Театр на Таганке

В заявлении театра подчеркивается, что Юрий Николаевич до последних дней оставался предан сцене. Его последней работой стала главная роль профессора Исака Борга в спектакле «Земляничная поляна».

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года, в 1963 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина и сразу был принят в Театр на Таганке. За годы службы он сыграл более чем в 30 постановках, среди которых «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита» и другие.

Широкую известность Смирнову принесли кинороли, в частности, Гаврила в фильме «Бумбараш» и Петр Полипов в сериале «Вечный зов». В 1989 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1997‑м — народного артиста России. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Россияне застряли в Китае из-за супертайфуна

Супертайфун «Бави» вызвал масштабные сбои в транспортной системе Китая, из‑за чего сотни российских туристов оказались заблокированы в стране.

По данным Reuters, в Китае эвакуированы около двух миллионов человек (преимущественно в провинции Чжэцзян), закрыты два железнодорожных вокзала, отменено свыше 300 рейсов. В прибрежных городах Юйцин и Вэньчжоу ветер срывал крыши, валил деревья, в горах произошли оползни.

В Шанхае отменили 1620 поездов и 684 авиарейса. Наибольший урон тайфун нанес Тайваню: пострадали 134 человека, отменено около 200 рейсов.

Рост цен на топливо повлияет на экономику

Рост стоимости бензина и дизельного топлива может повлиять на розничные цены и замедлить снижение ключевой ставки ЦБ. Об этом Городским медиа сообщил генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

С начала года бензин подорожал на 11,58%, дизель — на 11%, тогда как общая инфляция составила 4,17%. Хотя доля топлива в потребительской корзине невелика, его влияние на экономику проявляется через рост себестоимости услуг и товаров.

Топливо — ключевой элемент затрат в перевозках, строительстве, сельском хозяйстве, ретейле и e‑commerce, пояснил Зайцев. Например, если у перевозчика топливо составляет 30% расходов, то его удорожание на 10% увеличивает себестоимость перевозки примерно на 3%. Часть этих издержек переносится на конечную цену товара.

Для потребителя эффект обычно умеренный. Если доставка составляет 10% цены товара, то ее рост на 3% добавит к стоимости лишь около 0,3%. Однако для тяжелых и объемных товаров с длинной логистикой влияние будет заметнее.

Мошенники просят телефон, чтобы завладеть деньгами

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал ТАСС о нестандартной мошеннической схеме. Злоумышленники в общественных местах просят прохожих одолжить телефон для звонка, а затем используют устройство для доступа к личным данным.

Такая просьба редко вызывает подозрения: незнакомец может сказать, что у него разрядился аккумулятор или потерялся телефон. Однако передача разблокированного смартфона даже на короткое время дает мошеннику доступ к банковским приложениям, мессенджерам, почте, «Госуслугам» и кодам подтверждения.

Опасность заключается в возможности настройки переадресации вызовов и СМС: коды от банков и сервисные уведомления начнут приходить злоумышленнику, а владелец телефона может не сразу это заметить. Схема коварна тем, что не выглядит как классическое мошенничество.

Если человеку действительно нужно позвонить, лучше самостоятельно набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук, посоветовал Шейкин. Не следует передавать разблокированное устройство или позволять незнакомцу открывать приложения.

Скончался сенатор США и противник России Линдси Грэм*

Офис сенатора сообщил о смерти Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По данным NBC, незадолго до смерти к политику вызывали скорую помощь из‑за подозрения на сердечный приступ. 9 июля ему исполнился 71 год.

Политик последовательно выступал против России Источник: AP Photo / Andrew Harnik

Грэм* был известен своей жесткой риторикой и последовательной поддержкой санкционного давления. В частности, в апреле 2025 года он совместно с Ричардом Блюменталем представил законопроект о «первичных и вторичных санкциях», предусматривающий возможность введения 500‑процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупки российских энергоресурсов.

В июле 2026 года группа сенаторов во главе с Грэмом* согласовала обновленную версию документа с администрацией Дональда Трампа. Законопроект не вводит санкции автоматически, а лишь предоставляет президенту право их применять.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

В Минпросвещения решили, какие сюжеты в играх подходят для детей

Министерство просвещения РФ в методических рекомендациях для регионов советует при допуске детей к компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным и развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

Документ содержит актуализированные рекомендации по регулированию использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом возраста. Основной акцент сделан на выборе контента, который несет образовательную или развивающую ценность и прошел проверку на соответствие требованиям безопасности.

Новые стандарты для скорой помощи появятся в России

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. Как сообщил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, документ закрепляет более широкий круг компетенций специалистов.

Теперь врач скорой помощи в чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу, но и: