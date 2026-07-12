Ад без бензина: водитель проехал от Анапы до Сочи и показал очереди на заправках

Жители страны встали в большую очередь Источник: SOCHI1.RU

Лето-2026 обещало стать сезоном перемен для автотуристов. Многие планировали поездки на юг на своих машинах, учитывая регулярные «ковры» в аэропортах. Но реальность внесла свои коррективы. Вместо теплого моря и беззаботных пляжей путешественники проводят ночи в очередях на заправках. Водитель из Сочи Михаил проехал вдоль моря и рассказал нашим коллегам из SOCHI1.RU, где очереди длиннее.

Анапа: ночные очереди и казаки с нагайками

Самая сложная ситуация с топливом, по словам водителя, в Краснодарском крае сложилась в населенных пунктах, которые граничат с Крымом. Например, в Анапе люди занимают очередь на заправки с ночи: оставляют машины и уходят, чтобы вернуться к утру. Отпуск бензина начинается в 09:00, и к этому времени очереди становятся внушительными.

— Машины бросают у заправок с вечера, а сами уходят домой, чтобы утром вернуться. В 9 утра начинается отпуск, и это похоже на спортивное событие: все рвутся вперед. Нервы трещат по швам, — рассказывает Михаил.

По словам мужчины, сеть «Роснефть» в Анапе практически полностью перешла на обслуживание спецтранспорта, а на АЗС дежурят казаки. По общему мнению, это связано с несанкционированными покупками. Водителю рассказали, как один автомобилист проехал между фишками и, пользуясь тем, что в будке никого нет, через приложение оплатил бензин и заправился.

— И вот теперь дежурят казаки, ну и, наверное, чтобы драк не было, — поясняет Михаил.

В Анапе заправки преимущественно «Роснефти», поэтому и такая напряженка. АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл» — всего две-три. Там отпускают топливо обычным водителям. Однако бензин заканчивается уже к 16:00–17:00. Заправиться в Анапе вечером практически невозможно.

Источник: SOCHI1.RU

Новороссийск и Геленджик: очереди на километры

Похожая картина наблюдается в Новороссийске. Но самый длинный хвост машин, по словам водителя, выстроился в Геленджике — очередь растянулась на километры. Он насчитал почти 100 машин, пока не сбился со счета. Там основная надежда — также на заправки «Газпромнефть», которые пока работают с обычными водителями.

— В Геленджике очередь на заправку «Газпромнефть» растянулась сильно. Это не просто хвост — это живая лента машин, которая тянется от самой заправки почти по всей обочине. Я пробовал считать, но сбился, — делится впечатлениями Михаил.

Источник: SOCHI1.RU

Он отмечает, что анализировал только заправки по пути, не углубляясь в населенные пункты. Но и того, что увидел, хватило, чтобы оценить масштаб проблемы.

Джубга и Туапсе: ближе к Сочи — спокойнее

По мере движения в сторону Сочи ситуация улучшается. В Джубге, по словам водителя, можно заправиться и на «Роснефти», и на «Газпроме» — очереди уже не такие большие, как в районах, приближенных к Крыму. Правда, на одной заправке не было АИ-92, на другой — АИ-95.

Источник: SOCHI1.RU

— В Джубге я увидел первые признаки нормальной жизни. Очереди есть, но они не напрягают. Люди спокойно ждут, никто не паникует, — говорит Михаил.

Источник: SOCHI1.RU

В Туапсе тоже есть очереди, но они небольшие.

Сочи: бензин есть, а очереди — «нормальные»

И наконец в самом Сочи автомобилистов ждет приятный сюрприз. По словам Михаила, очередей практически нет, а если и есть, то они «нормальные».

— В Сочи бензин есть. Да, есть очереди, но они нормальные — 5–10 машин. Заправки работают стабильно. Если вы доехали до Сочи, то можете не переживать — передвигаться по городу и окрестностям можно без проблем. Это единственное место на всём побережье, где я почувствовал себя человеком, а не участником марафона, — с улыбкой говорит наш собеседник.

Власти Сочи каждый день публикуют сводку по топливной обстановке. По состоянию на утро 12 июля в городе работают 50 АЗС. Однако и здесь есть свои нюансы.

На 30 заправках по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в топливные баки и не более 30 литров на автомобиль (на АЗС «Лукойл» лимит — 20 литров). Никаких канистр. На двух станциях «Лукойл» и АЗС «Роснефти» заправиться можно только по топливным картам.

Источник: SOCHI1.RU

Во время воздушной тревоги заправки закрываются.

— В целях обеспечения безопасности работников и клиентов автозаправочные станции временно приостанавливают свою работу на период действия сигнала воздушной тревоги (сирены). После окончания сигнала выдерживается интервал продолжительностью 15–20 минут, — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Что говорят власти?

Власти Краснодарского края признают: наиболее сложная ситуация с топливом сложилась именно в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.

— Для стабилизации ситуации по решению правительства России увеличен объем поставок топлива в Краснодарский край. За последние сутки в крае возобновили работу еще 36 АЗС. Таким образом, из более тысячи автозаправочных станций в регионе остаются закрыты 192, — сообщил оперштаб Краснодарского края.

А что туристы? Анапа бьет рекорды вопреки всему

Туристы просто ломятся в Анапу. Их не пугают ни бензиновый кризис, ни сирены. Посмотрите, как сейчас выглядит Центральный пляж. У людей — отпуск, который быстро заканчивается.

Так выглядит Центральный пляж в Анапе Источник: SOCHI1.RU

Спрос на туры в Анапу на июль–август — 2026, по данным АТОР, увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. На старте продаж туроператоры говорили о приросте в 17–25%, но к июлю динамика резко ускорилась.

Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает: в июне количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Бензиновый кризис привел к росту турпотока в Анапе примерно на 20–50% за счет того, что сюда массово рванули туристы из Крыма.

Источник: SOCHI1.RU

Однако в «Интуристе» есть другая версия. Там подчеркивают: основным бенефициаром крымского кризиса стала не Анапа, а Геленджик — именно туда ушла значительная часть туристов. Сама Анапа, по их оценкам, получила лишь около 10% перебронирований.

Но в любом случае поездка на автомобиле становится для туристов серьезным вызовом. Не исключено, что в бархатный сезон люди начнут отказываться от путешествия к морю на машине.

А что Сочи?

А вот в Сочи, по данным властей, средняя загрузка отелей и санаториев в июле — 2026 составляет 78% — это примерно на уровне прошлого года.

— С начала года Сочи уже принял более 3,5 миллиона гостей. Единовременно на курорте находятся 160 тысяч туристов, — сообщил 9 июля заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

Однако в прошлом году Сочи в июле уже встречал 4-миллионного туриста. То есть нынешний турпоток, мягко скажем, сдержанный.

Что в итоге