Ахитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт

Кул-Шариф, главная мечеть Казани, находится в Кремле Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Казань — нереально красивый город, где стоит побывать хотя бы раз в жизни. Он яркий, уютный и многоголосый: тут и ухоженные улочки, и кафе со вкусной национальной едой, и уличные музыканты, и эффектные виды, и доброжелательные люди. Тут можно гулять бесконечно, а если все-таки надоест, к вашим услугам — экскурсии в соседние города. Журналист NGS.RU Елизавета Шаталова съездила в отпуск в Казань и рассказала, что там непременно стоит посмотреть в первую очередь.

Казань: город ярких красок

Главная прогулочная улица в Казани — Баумана Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Казань вся разноцветная, яркая, вокруг множество цветов, а в центре города — сразу несколько озер и фонтанов. Первое, что бросается в глаза, — это тысячелетний Кремль, главная казанская цитадель. В 2000 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одно прекрасное туристическое место — улица Баумана. Она пешеходная и растянулась на несколько кварталов. Очень похожа на московский Арбат и точно больше, чем прогулочная улица в Екатеринбурге и тем более в Новосибирске.

В первый день мы знакомимся со всеми предложениями экскурсий — буклеты раздают на Баумана. Основных направлений несколько: Свияжск, Болгар и Йошкар-Ола.

В первую очередь мы взяли обзорную экскурсию по Казани, чтобы больше узнать об истории города. Ему больше тысячи лет, и это богатейшая культура, которая сильно отличается от нашей. На четырехчасовой экскурсии нас покатали по церквям, показали Казанскую икону Божией Матери и сводили в Кремль.

Старо-Татарская слобода — очень уютная и яркая Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Одно из самых интересных мест — это Старо-Татарская слобода. Она появилась еще в XVI веке, когда Иван Грозный взял Казань, выселил татар за пределы города и запретил им строить свои мечети. Первая появилась во времена Екатерины Второй.

Улица наполнена старыми купеческими зданиями, раскрашенными в яркие цвета — очень необычно. Здесь можно сходить в ресторан, купить сувениры, украшения в татарском стиле, узнать, как жил народ. Старо-Татарская слобода быстро стала моим самым любимым местом в городе — мы были там трижды.

В Казани вы можете зайти в аптеку, а попасть в музей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Экскурсовод рассказала, что в 1990-е слобода выглядела очень плохо и купеческие здания были просто бараками. Их хотели снести, но улицу спасла женщина-гид — она пригласила мэра на экскурсию, и он так впечатлился, что дома все-таки решили восстановить. И восстановили.

Йошкар-Ола: йошкин кот и кусочек Брюгге

Нагулявшись по Казани, мы поехали дальше — в Марий Эл. Пока мы ехали, гид рассказывал, что в республике всё не очень хорошо с зарплатами и уровнем жизни.

В Йошкар-Оле большинство зданий — новодел Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Йошкар-Ола в плане отношения к городу меня просто поразила. Мы были там несколько часов с экскурсией, и всё это время я пребывала в шоке. Это тоже древний город, но от построек XVI века там практически ничего не осталось.

Туризм здесь начали развивать по примеру Татарстана, который начал серьезно вкладываться в эту сферу в 2005 году. На посту губернатора Марий Эл тогда был Леонид Маркелов, ныне осужденный за взятку в особо крупном размере. Но за время пребывания на посту он умудрился превратить город в какой-то архитектурный Диснейленд.

Маленькие замки выглядят забавно Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В Йошкар-Оле однозначно стоит побывать на площади Республики и Пресвятой Девы Марии — здесь построен огромный Благовещенский собор, в архитектуре которого будто смешались черты московского собора Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови. Еще одна достопримечательность — пешеходная набережная Брюгге с милыми домиками «под Амстердам». Здания похожи на маленькие замки — симпатичные и забавные.

Еще в городе есть две механические иконы. На Патриаршей площади четыре раза в день из небольших дверей выходят кукольный Иисус и 12 кукол-апостолов, которые идут в Иерусалим. Механический Иисус благословляет туристов на площади, Фома Неверующий отрицательно качает головой, а Иуда скорбно склоняет голову и отдаляется от всех.

Механизм сделан местными мастерами Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Другая механическая икона расположена на площади Оболенского-Ноготкова, на центральной башне Национальной художественной галереи. Это уникальная композиция «Явление иконы Божией Матери „Троеручица“» — история о том, как ослик вез икону Божией Матери «Троеручица» к воротам Успенской церкви. Здесь представление проходит каждый час.

Экскурсовод по ходу объясняет, где то или иное здание подглядел Леонид Маркелов и что он просил построить. В городе даже есть итальянский дворик, в котором стоят памятники Медичи, с которыми себя ассоциировал бывший губернатор. А еще — самая молодая крепость, Царевококшайский кремль, который выглядит неуместно, но очень интересно. Его построили в 2009 году на месте деревянного острога XVI века.

Этот город просто безумный. Например, йошкины коты, которые расставлены на разных улицах. Изначально Йошкар-Ола никак с котами связана не была. Но в Казани появился бренд с казанскими котами. Туристам тут рассказывают, как котов из Татарстана просила прислать в Эрмитаж Екатерина II, чтобы они ловили крыс. Во время Второй Мировой войны порода была утрачена. Но казанцы эту историю очень любят, и мы во время поездки слушали ее раз пять.

Леонид Маркелов решил, что Йошкар-Оле тоже нужны свои коты, тем более так удачно созвучны «ёшкин кот» и название города. Хотя вообще-то ёшкин — это значит принадлежащий Бабе Яге. Но они прижились — йошкиных котов можно найти по всему городу.

Монастырь и беспилотные такси

Свияжский Успенский монастырь внесен в список ЮНЕСКО Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

После мы отправились на экскурсию в Свияжск и Иннополис — это недалеко от Казани, около часа езды. В Свияжске стоит крепость, благодаря которой Иван IV смог взять Казань, — и у этого укрепления очень интересная история. Оказывается, крепость срубили совсем в другом месте, в Угличе, — строить сразу на месте было опасно. Брусья пронумеровали, погрузили на суда, привезли к месту назначения и быстро пересобрали. Эту историю запечатлели на гербе города — на нем изображено, как крепость едет на лодке.

Еще на острове Свияжск есть очень красивый Успенский собор и монастырь, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом Свияжск — на вид это очень спокойная небольшая деревенька с невероятным количеством исторических зданий и жуткой историей. В советские годы здесь был ГУЛАГ, психиатрическая больница, дома для детей-сирот и инвалидов.

В Свияжске есть милая голубятня Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Сейчас от прошлого жуткого наследия мало что осталось — только фундаменты разрушенных церквей. На каждом шагу сидят художники на пленэрах, уличные продавцы предлагают рыбу, мед и сувениры. И толпами ходят туристы. Сам монастырь завораживает своей красотой: белые стены, черные крыши и вокруг всё в зелени.

После Свияжска мы поехали в Иннополис — город айтишников. Не скажу, что я была под впечатлением. В целом, думаю, если вы не заинтересованы в современных ЖК и офисах, то туда можно и не ездить. Хотя увидеть беспилотные такси и было интересно, но город сам по себе напоминает просто рабочий квартал. Никакого ощущения будущего или атмосферы научных фильмов тут вы не увидите.

Елизавета Шаталова Корреспондент отдела новостей