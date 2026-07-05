«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ

Аниматоры создают праздник Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Со стороны работа аниматора — если не мечта, то уж точно ничего напряжного. Танцуешь и поешь с детьми и взрослыми, развлекаешься и получаешь за это неплохие деньги. Однако, как обычно, не всё так просто.

NGS55.RU решил взглянуть на индустрию праздника изнутри. Мы поговорили с аниматором Марией (имя изменено). Девушка честно рассказала, что ее бесит в коллегах и клиентах, и объяснила, почему всё равно остается в профессии.

Далее — от первого лица.

Мария

Что самое тяжелое в работе?

Я работаю девять лет в этой сфере. Начинала с аниматора, потом были квесты. В какой-то момент поняла, что у такой работы есть возрастной потолок, и стала шефом анимации в крупном ивент-агентстве (шеф-аниматор отвечает за координацию работы всех сотрудников. — Прим. ред.). Иногда выхожу в качестве ведущей на командные квесты, потому что никак не могу без азарта. Можно уйти из анимации, но анимация никогда тебя не покинет.

Самое сложное в работе сейчас — найти профессионалов, действительно ответственных людей, которые серьезно относятся к делу и выкладываются на 100%. Качество работы заметно падает, но никого это не волнует. Молодые ребята думают, что достаточно надеть костюм и поскакать под музыку, но это не так. В работе аниматора много важных моментов, но, к сожалению, никто не хочет уделять им время и внимание. Часто считают, что эта профессия — просто легкий заработок.

Аниматором может стать не каждый. Например, если человек не любит детей, не может импровизировать и выходить из конфликтных ситуаций, не быть ему хорошим аниматором. Вся наша профессия держится на любви к детям.

Какие бывают конфликты?

Случаются ссоры с родителями. В такие моменты чаще всего отводим их в сторону, чтобы поговорить наедине и всё уладить.

Часто происходит такое, что клиенты заказывают параллельно нескольких аниматоров, а потом сотрудникам просто не отвечают. Никого не предупреждают.

«Вся наша профессия держится на любви к детям» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Был случай, когда ребята приехали на день рождения девочки, а родители в конце сказали, что им не понравилась музыка, поэтому платить они не станут. Еще одна частая ситуация: родители заказывают аниматора не по возрасту детей, не учитывая их желания, а потом возмущаются, что на празднике было неинтересно.

Недавно у нас заказали военно-спортивную игру на 60 детей. Аниматор проводила всё как положено по программе. Затем пришло время конкурса, где участникам нужно было забинтовать друг друга. Учитель на это сказала: «Бинты нестерильные, нельзя проводить игру». Бинты, к слову, и не должны были быть стерильными. Их должны были наматывать на одежду, не касаясь кожи или ран. Это просто реквизит. В итоге педагог забрала детей и сказала, что платить не будет.

С кем проще работать, с детьми или взрослыми?

Я крайне редко провожу мероприятия для взрослых: они хуже детей. Никогда не хотят участвовать в конкурсах, обижаются и не соблюдают правила, как маленькие. Только с малышами можно договориться, а со взрослыми это намного труднее.

При этом на детских днях рождения люблю подключать родителей. Это семейный праздник, становится уютнее, когда участвуют все. Дети смотрят на взрослых по-новому, а взрослые вспоминают детство.

Родители на таких мероприятиях делятся на два типа. Одни очень азартные, готовые обыграть своего ребенка. Другие всем видом как будто говорят, чтобы их не трогали и забрали детей.

Какой тип клиентов самый неприятный?

Есть люди, которые относятся к нам как к обслуге. Здесь очень сложно работать. Такие клиенты заранее недовольны, ко всему цепляются, хотят всё контролировать и рулить процессом. Их сразу видно. Они пренебрегают манерами, общаются сразу на «ты» и разговаривают в приказном тоне. С такими лучше просто отработать и уйти.

Думаю, нет клиентов, от которых мы бы отказались. Если, конечно, они не разговаривают с нами с первых слов на матах. Считаю, что договориться можно со всеми.

Радует, что чаще встречаются добрые и радостные люди, которые понимают, что к ним пришел праздник.