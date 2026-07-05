Власти сообщили о росте цен на нефтепродукты в Ярославской области

В Ярославской области обсудили ситуацию с топливом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославле прошло заседание штаба по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения при Ярославском межрегиональном УФАС России. В нет также приняли участие сотрудники министерства тарифного регулирования правительства региона.

«В ходе заседания, при участии представителей министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, АО „Газпромнефть-Ярославль“, ПАО „Татнефть“ и ООО „Этиком-Инвест“, АО „РН-Ярославль“, ПАО „Лукойл“ рассмотрели вопросы ценообразования на автозаправочных станциях в Ярославской области», — рассказали в министерстве тарифного регулирования.

Чиновники отметили, что данный рынок является нерегулируемым.

«В нашем регионе рост средних розничных цен на нефтепродукты составил на текущую дату 4% к началу 2026 года. Рост цен за неделю составил 0,20%», — сообщили в министерстве 4 июля.