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Экономика Что с бензином Власти сообщили о росте цен на нефтепродукты в Ярославской области

Власти сообщили о росте цен на нефтепродукты в Ярославской области

В регионе прошел штаб по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения

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В Ярославской области обсудили ситуацию с топливом | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ Ярославской области обсудили ситуацию с топливом | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области обсудили ситуацию с топливом

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославле прошло заседание штаба по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения при Ярославском межрегиональном УФАС России. В нет также приняли участие сотрудники министерства тарифного регулирования правительства региона.

«В ходе заседания, при участии представителей министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, АО „Газпромнефть-Ярославль“, ПАО „Татнефть“ и ООО „Этиком-Инвест“, АО „РН-Ярославль“, ПАО „Лукойл“ рассмотрели вопросы ценообразования на автозаправочных станциях в Ярославской области», — рассказали в министерстве тарифного регулирования.

Чиновники отметили, что данный рынок является нерегулируемым.

«В нашем регионе рост средних розничных цен на нефтепродукты составил на текущую дату 4% к началу 2026 года. Рост цен за неделю составил 0,20%», — сообщили в министерстве 4 июля.

Ранее о подорожании бензина в Ярославской области также сообщили в «Ярославльстате». По информации аналитиков, за неделю с 22 по 29 июня цена на топливо поднялась на 11 копеек — с 65 рублей 90 копеек до 66 рублей 1 копейки.

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Комментарии
71
Гость
8 минут
а что случилось? что произошло ? как не стабильность?
Гость
10 минут
Подорожание на 11 копеек за неделю это ещё терпимо, учитывая все обстоятельства
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Гость
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