Топливный кризис и «колхозный» тюнинг: что НЕ надо делать с машиной, когда бензин исчезает

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Фонтанка» спросила у экспертов, в чём реальный вред самых популярных народных рецептов и какие способы защиты двигателя действительно работают.

Когда в воздухе витают разговоры о топливном кризисе, «народные» инженеры начинают работать в усиленном режиме и раздают дедовские методы, обещающие защитить двигатель от шлака. Многие из них — опасные мифы, которые могут угробить машину быстрее, чем плохой бензин.

Мы разобрали 11 самых популярных мифов — от ацетона в баке до удаления катализатора. Листайте до конца — там чек-лист для тех, кто хочет краткое резюме.

Миф 1: залить в бак ацетон, растворитель или кока-колу, чтобы «выжечь нагар»

Народный метод выглядит логично: ацетон повышает испаряемость бензина и может поднять октановое число на 2–4 пункта, а ортофосфорная кислота в газировке действительно растворяет оксиды и ржавчину. В лабораторной пробирке это работает. Но топливная система современного автомобиля — это не пробирка.

Почему это убивает двигатель? Узнать Комментирует технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов: «Ацетон и подобные ему — это прежде всего сильные органические растворители. В топливной системе есть резинотехнические изделия, полиамиды, клеевые соединения, лаковые покрытия. Ацетон съедает мягкие полиуретаны, размягчает резину, вымывает пластификаторы из пластиковых деталей. Уплотнения теряют эластичность, появляются микротрещины. Насос начинает подсасывать воздух, корпуса датчиков, и фильтры теряют герметичность. При добавлении 10% ацетона к бензину октановое число повышается всего на 2–4 пункта, зато возникает проблема паровых пробок. Ацетон закипает в топливной рампе еще до попадания в цилиндры, вызывает кавитацию насоса и резкое обеднение смеси. Кроме того, он работает как мощный обезжириватель, полностью смывая масляную пленку со стенок цилиндров. При первом же запуске это приводит к задирам. А смытый нагар никуда не исчезает. Он превращается в мелкие частицы или вязкий лак, попадает между поршнем и кольцами, нарушает масляный клин и механически раздвигает зазоры. Компрессия падает. По сути, агрессивная промывка превращает мягкий распределенный нагар в плотный локальный абразив, который работает как наждачная бумага по парам трения. С кока-колой еще хуже. Вода плюс кислота — это электрохимическая коррозия. Кислота разъедает сталь и медьсодержащие сплавы, а сахар при нагреве карамелизируется и намертво цементирует распылители форсунок. Фосфор из кислоты необратимо отравляет катализатор и кислородные датчики».

Что делать, если вы уже залили эту химию в бак?

Не запускайте двигатель. Вызовите эвакуатор. Потребуются полный слив топлива, промывка бака и магистралей, замена топливного фильтра. Если вы уже успели завести мотор и появились рывки, падение тяги, нестабильные обороты — немедленно глушите. Дальнейшее движение приведет к выходу ТНВД и форсунок. Для реальной очистки нагара используйте только специализированные составы, одобренные производителем, и строго по инструкции. Лучше — аппаратная промывка на СТО, а не заливка «чудо-жидкостей» в бак.

Миф 2: любая присадка-«промывка» из магазина спасет, надо заливать ее в два раза чаще, особенно в моторы прямого впрыска

Логика водителя понятна: если присадка обещает очистку, то удвоенная доза даст двойной эффект. А если мотор сложный (прямой впрыск), то ему нужно больше внимания и больше химии. Но конструкция двигателя работает против этой логики.

Почему присадка не доходит до клапанов и чем опасна двойная доза? Узнать Комментирует Никита Родионов:

«В моторах с непосредственным впрыском форсунка стоит прямо в камере сгорания. Бензин впрыскивается, минуя впускной тракт. Впускные клапаны в таких двигателях омываются не топливом, а смесью воздуха, масляного тумана и газов, несущих сажу и тяжелые фракции. Именно эта смесь формирует плотный нагар на тарелках клапанов и стенках впуска. Присадка, залитая в бак, проходит путь «бак — насос — форсунка — камера». В лучшем случае она снимает часть отложений в форсунках и камере сгорания. Но физически она почти не взаимодействует с тарелками впускных клапанов. Туда она просто не попадает. Поэтому обещание очистить клапаны мотора прямого впрыска присадкой в бак — это технически некорректное заявление. Отдельная история — удвоение концентрации. Для эффективной промывки важен баланс. Концентрация растворителей и ПАВ подобрана так, чтобы разрушать углеродистые отложения, но не атаковать масляную пленку. Когда концентрацию удваивают, баланс ломается. Сильный растворитель начинает атаковать не только нагар, но и тонкую масляную пленку на стенках цилиндров и в зоне поршневых колец. Часть промывки через зазоры в кольцах попадает в картер. Там она разжижает масло, снижает его вязкость и щелочной резерв. Щелочной резерв масла расходуется на нейтрализацию кислот, образующихся при сгорании самой промывки. Масло с деградировавшим пакетом присадок хуже защищает вкладыши и цилиндры. Масляный клин становится тоньше, износ вкладышей и колец растет. При холодном запуске первый пуск происходит практически «на сухую». Риск задиров многократно выше, чем при корректном режиме промывки или вообще без нее».

Что делать, если этот «компот» уже залили в движок?

Советует руководитель сервисного направления «РОЛЬФа» Никита Архипов:

«Возможности присадок часто переоценивают. Если бензин имеет низкое октановое число, содержит воду, механические примеси или нестабильный состав, присадка не превратит его в качественное топливо.

Некоторые октан-корректоры могут немного повысить показатель, обычно на 1–2 единицы, но это не решает проблему плохого топлива в реальной эксплуатации. Присадки также не устраняют воду, грязь, высокое содержание серы или нестабильный состав.

Одобренные производителями присадки чаще работают как профилактика для топливной системы, а не как способ «починить» бензин. Если есть сомнения в качестве топлива, лучше спокойно его израсходовать и заправиться на проверенной АЗС».

Миф 3: надо менять масло каждые 5000 км и выбирать более «щелочное», можно смешивать старое масло с новым, если доливать

В этом мифе переплелись три разных убеждения: «чем чаще менять, тем лучше», «чем выше щелочное число, тем надежнее защита» и «долив свежего масла к старому реанимирует его». Каждое из этих убеждений содержит долю правды, но в реальности работает против ресурса двигателя.

Как топливо убивает масло и почему доливка не работает? Узнать Комментирует Никита Родионов:

«Начнем с главного: связь бензина и масла в современном двигателе прямая. Часть продуктов сгорания и топлива через зазоры поршневых колец неизбежно попадает в картер. Поэтому качество топлива напрямую влияет на ресурс масла. Современное масло — это сложная химическая система. Моющие, диспергирующие и нейтрализирующие присадки работают с первой минуты, но их полный потенциал раскрывается по мере накопления загрязнений. Однако этот принцип работает только при условии, что в двигателе нет критических отложений. Если нагар есть, частая замена масла действительно может частично вымывать его. Но если двигатель чистый, то замена каждые 2–3 тысячи километров не дает ощутимого прироста ресурса. Присадки просто не успевают реализовать свою функцию. Теперь про щелочное число (TBN). Сернистые соединения и тяжелые фракции из некачественного бензина попадают в картер через прорыв газов, образуют кислоты и активно «съедают» щелочной резерв масла. В нормальных условиях качественное масло с TBN 7–9 мг KOH/г в бензиновом моторе уверенно отрабатывает 7–10 тысяч километров. Но при высокосернистом топливе тот же запас щелочи может упасть до критических 3–4 мг KOH/г уже к 5–7 тысячам километров. Это резко повышает риск коррозионного износа вкладышей, цилиндров и колец. При этом для современных бензиновых моторов с прямым впрыском важнее не высокий щелочной резерв, а стойкость масла к низкоскоростному преждевременному воспламенению (LSPI) и наличие эффективных моющих присадок. А для дизелей с сажевым фильтром DPF требуются малозольные масла Low SAPS с TBN 6–8, а не 9–11. Гнаться за максимально высоким TBN — ошибка. Главный ориентир — допуск конкретного автопроизводителя. И самое опасное заблуждение — долив свежего масла к старому. Отработавшее масло — это не просто «чуть грязнее». У него выработан щелочной резерв, растет кислотность, часть присадок деградировала, а основа загрязнена продуктами окисления и топливом. Добавление 1 литра свежего масла к 4 литрам отработанного приводит к простому разбавлению. TBN смеси будет где-то между значением старого и нового масла, но ближе к выработанному. А кислотность останется высокой. Свежие присадки не могут реанимировать старую основу — они начинают работать в изначально неблагоприятной среде и быстро расходуются на нейтрализацию накопленных кислот. Такая смесь стимулирует образование новых лаковых пленок и шламов. Продукты старого масла, подтянутые свежей химией, коагулируют и откладываются на стенках каналов, в зоне поршневых колец и распредвалов. Это ухудшает циркуляцию масла и повышает риск масляного голодания».

Что делать на практике с заменой масла?

Плохое топливо может ускорять окисление масла и ухудшать защитные свойства.

«Для автомобилей с пробегом более 100 тысяч километров имеет смысл внимательнее относиться к интервалам замены моторного масла, потому что плохое топливо может ускорять его окисление и ухудшать защитные свойства», — подчеркивает Никита Архипов.

Миф 4: отфильтровать бензин через марлю или тряпку; если залил плохой, долить хороший, чтобы «разбавить».

Народная логика понятна: если в бензине есть грязь, ее можно отфильтровать. А если залил плохой бензин, можно добавить хороший, чтобы сгладить проблему. Но физика работает против этих представлений.

Почему марля бесполезна, а долив не спасает? Узнать Комментирует Никита Родионов: «Бензин — это многокомпонентная смесь углеводородов, где часть проблемных примесей (вода, тяжелые смолы, сернистые соединения) присутствует либо в виде мелкой эмульсии, либо растворена на молекулярном уровне. Марля или тряпка задерживает только крупные механические частицы. Вода и смолы спокойно проходят через ткань, а дальше попадают в насос и форсунки, где вызывают кавитацию, коррозию и нарушение смазочных свойств топлива. То есть фильтр из марли создает иллюзию контроля. Если в бак попал бензин с водой и высоким содержанием серы и тяжелых фракций, добавление хорошего бензина не отменяет факта присутствия агрессивных компонентов. Для топливной аппаратуры важна смазочная способность, содержание воды, серы и механических примесей. При «Евро‑3» повышено содержание серы и воды, механические примеси, притом что октановое число может соответствовать необходимому значению. Долив хорошего топлива к плохому оставляет воду и агрессивные компоненты в системе. Они продолжают разрушать фильтр, ТНВД и форсунки».

Что делать, если уже залит плохой бензин?

«Если поблизости нет нормальных АЗС и другого выхода нет, лучше заливать минимально достаточный объем. Обычно 10–15 литров хватает, чтобы добраться до проверенной АЗС. После этого желательно заправить полный бак качественным бензином: так сомнительное топливо будет разбавлено, а вероятность последствий снизится», — рекомендует Архипов.

Владельцам автомобилей с турбированными двигателями и непосредственным впрыском он советует быть осторожнее: такие моторы чувствительнее к качеству топлива.

Миф 5: проверять качество бензина по запаху, цвету, испарению с руки или капнув йод или марганцовку.

Народные методы проверки бензина живучи: понюхать, посмотреть на цвет, капнуть на руку и оценить испарение, бросить кристаллик марганцовки. Эти методы кажутся простыми и доступными. Но они не работают.

Почему запах и марганцовка — не диагностика? Узнать Комментирует Никита Родионов: «Запах бензина определяют легкие ароматические и алкановые фракции, а не содержание серы или смол. Давление насыщенных паров — это характеристика испаряемости топлива, связанная с распределением фракций по температуре кипения, но не с содержанием серы или тяжелых смол. На глаз и по запаху невозможно определить, превышено ли содержание серы (для „Евро‑3“ оно может быть в 15 раз выше нормы для бензина и в 35 раз выше для дизеля) или сколько в топливе тяжелых ароматических фракций. Марганцовка (перманганат калия) — сильный окислитель, хорошо растворимый в воде, но практически не растворимый в углеводородной среде бензина. Попадая в бензин, кристаллы марганцовки просто выпадают в осадок, превращаясь в мелкий абразив. Это значит, что эксперимент с марганцовкой в бензине создает реальную угрозу. Твердые частицы могут пройти через фильтр и попасть в пары трения, ускоряя износ. Наличие воды в бензине в реальности определяется по помутнению и быстрой расслаивающейся эмульсии. Вода тяжелее, выпадет вниз, но это уже вопрос лабораторного анализа, а не бытовых опытов».

Не пытайтесь проверить бензин народными методами! Единственный надежный способ — лабораторный анализ. При сомнениях заправляйтесь минимальным объемом до проверенной АЗС.

Миф 6: ездить «на лампочке» нормально: так бак не засоряется

Если ездить с почти пустым баком, то осадок со дна не перемешивается и не попадает в насос. А если бак полный, вся грязь взбалтывается и забивает фильтр. Звучит логично, но конструкция топливного модуля устроена иначе.

Почему опасен не перегрев, а осадок? Узнать Объясняет Никита Родионов:

«Современный модуль бензонасоса в большинстве машин — это некий „стакан“ с насосом, фильтром и датчиком уровня, установленный в баке. Охлаждение и смазка насоса происходят за счет прокачки топлива через корпус и зазоры, а не за счет просто погружения в большой объем бензина. В „стакане“ всегда есть определенный объем топлива, даже при низком уровне в баке. Конструкция рассчитана на работу при небольших запасах, поэтому миф про перегрев при езде „на лампочке“ не соответствует реальности современных систем. Хотя при критически низком уровне и в жару, на подъемах, когда топливо отливает от заборника, перегрев всё же возможен. Внизу бака со временем скапливаются тяжелые фракции: ржавчина, песок, смолы, вода. Заборный патрубок насоса расположен в самом низу, чтобы обеспечить устойчивый захват топлива. При низком уровне и при резких маневрах плотный слой осадка попадает в зону забора. То есть насос начинает качать смесь бензина, воды и механического мусора. Эта смесь забивает фильтр, а продукты разрушения фильтра (целлюлозные волокна, кусочки связующего) дальше попадают в ТНВД и форсунки. Там они вызывают абразивный износ пар с зазорами. Поэтому рекомендация простая — не доводить до систематической езды «на лампочке», а держать минимум четверть бака».

Что делать с ездой «на лампочке»?

Немедленно заправиться: это не экономия, а ускоренный износ.

— Не стоит ездить с почти пустым баком. Если заправляться, когда бак заполнен хотя бы наполовину, возможный негативный эффект от некачественного топлива будет меньше за счет разбавления, — указывает Архипов.

Какую канистру выбрать для бензина? Когда речь заходит о хранении и перевозке бензина, у многих возникает вопрос: а можно ли использовать обычную пластиковую канистру? Ответ: можно, но не всякую. «Опасен не пластик сам по себе, а неподходящая емкость. Для бензина нужно использовать только сертифицированные канистры, предназначенные именно для топлива. Это может быть металлическая канистра или специальная пластиковая канистра с соответствующей маркировкой. Обычные бытовые пластиковые канистры для воды, химии или строительных смесей использовать нельзя. Они не рассчитаны на бензин: материал может разрушаться, пропускать пары топлива или создавать дополнительные риски», — напоминает Архипов.

Миф 7: если на заправке нет 95-го, можно залить 92-й или 100-й

В этой теме два принципиально разных сценария: заливка топлива с октановым числом ниже рекомендованного (92 вместо 95) и заливка топлива с октановым числом выше рекомендованного (100 вместо 95).

Если кратко:

92-й вместо 95-го — риск детонации. ЭБУ пытается корректировать, но в ограниченных пределах. На горизонте 50–100 тыс. км — падение компрессии и масложор.

100-й вместо 95-го безопасно, но бесполезно. ЭБУ не может реализовать потенциал высокооктанового топлива — мощность не растет.

Почему 92-й вызывает детонацию, а 100-й бесполезен? Узнать Комментирует Никита Родионов:

«В высокофорсированном моторе при 92-м бензине температура и давление в конце такта сжатия превышают порог устойчивости. Часть смеси самовоспламеняется до искры. В камере возникает не один фронт пламени, а множественные очаги самовоспламенения. Фронт ударной волны со скоростью 1500–2500 м/с отражается от стенок, создавая высокочастотные колебания давления. Это не сгорание, а микровзрыв, который бьет по днищу поршня, кольцам и перегородкам. Современный ЭБУ через датчик детонации отслеживает вибрацию и откатывает угол опережения зажигания. Поэтому явного стука вы не услышите. Но возможности корректировки ограничены: при серьезной детонации ЭБУ не может полностью ее компенсировать без потери мощности. Поршневые кольца и перегородки работают под ударной нагрузкой, появляются микротрещины и выкрашивание кромок. На горизонте 50–100 тыс. км такой режим приводит к падению компрессии, масложору и капремонту. 100-й вместо 95-го. Высокий октан — это устойчивость к детонации. Но ЭБУ, заточенный под 95-й, не может реализовать этот потенциал: ни сдвинуть угол зажигания к оптимальному, ни увеличить наддув. Двигатель не использует потенциал 100-го бензина, мощность не растет. Пик давления остается в районе верхней мертвой точки, температура выхлопа не растет — перегрева катализатора и клапанов не происходит. Содержание серы с октановым числом не связано».

Что делать, если на заправке нет нужной марки, а ехать надо?

«Современные бензины совместимы между собой, если это топливо одного экологического класса и от проверенных производителей. При смешивании АИ-92 и АИ-95 получится промежуточное октановое число, условно, около 93–94, в зависимости от пропорции. Если производитель указывает „не ниже АИ-92“, „не ниже АИ-95“ или „не ниже АИ-98“, заливка топлива с более высоким октановым числом не навредит. А вот топливо ниже рекомендованного уже несет риски. В современных автомобилях блок управления может корректировать угол зажигания, но злоупотреблять этим не стоит, особенно при высокой нагрузке, буксировке или движении на высоких оборотах», — объясняет Архипов.

Миф 8: надо срочно оборудовать авто на ГБО

Экономия на топливе — главный аргумент сторонников ГБО. Разница в цене литра газа и бензина очевидна. Но установка газобаллонного оборудования меняет физику работы двигателя, и эти изменения требуют либо конструктивной подготовки мотора, либо готовности к ремонту.

Почему газ горячее и кто в зоне риска? Узнать Комментирует Никита Родионов: «Газ (пропан‑бутан или метан) горит с другой скоростью и температурой, чем бензин. Температура пламени выше, а скорость сгорания отличается. Это меняет тепловой режим головки блока, особенно в зоне выпускных клапанов. Для моторов, не рассчитанных на газ, это означает повышенную нагрузку на клапанные седла и тарелки. На моторах с алюминиевыми головками и мягкими седлами прогорание клапанов и седел при постоянной газовой эксплуатации происходит быстрее, чем на классических чугунных головках с усиленными седлами. Поэтому установка ГБО без анализа допусков по конкретному двигателю — прямой путь к ускоренному ремонту ГБЦ. ГБО дает реальную экономию по цене топлива, но это работает только при достаточном годовом пробеге. К установке нужно добавить расходы на: установку и легализацию оборудования;

регулярную замену фильтров газа;

калибровку системы;

возможный ремонт газовых форсунок;

потенциальный ремонт головки блока и клапанного механизма».

Когда установка ГБО вообще имеет смысл?

«При пробегах менее 20–25 тыс. км в год суммарная экономия по топливу часто нивелируется дополнительными расходами на обслуживание ГБО и ресурсными рисками. То есть при небольших пробегах ГБО превращается в сложный и дорогой эксперимент», — подчеркивает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Миф 9: надо вырезать катализатор и перепрошить двигатель

Логика сторонников удаления катализатора кажется простой: убрать «заглушку» из выхлопной системы, освободить дыхание мотору и получить прибавку мощности. В интернете полно роликов с динамометрическим стендом, где после удаления катализатора стрелка дергается вверх. Но это поверхностный взгляд, который не учитывает, как система управления двигателем воспринимает это изменение.

Почему электронный блок управления (ЭБУ) льет больше топлива? Узнать Комментирует Родионов:

«Система управления современным двигателем опирается на показания лямбда‑зондов до и после катализатора. Они позволяют ЭБУ оценивать эффективность нейтрализации и корректировать смесь. При удалении катализатора лямбда‑зонд „после“ видит газовый состав, не соответствующий ожидаемому, ЭБУ фиксирует ошибку по токсичности и может переводить двигатель в режим разомкнутого контура. Это значит, что управление топливом идет по базовым картам, без точной коррекции по лямбда. Это часто приводит к переобогащению смеси. Вероятен рост расхода топлива, нагар и угар масла усиливаются. Катализатор — это не только экологический элемент, но и часть расчетной конфигурации выхлопной системы. Он обеспечивает определенное противодавление и участвует в теплообмене. Удаление катализатора без установки пламегасителя меняет распределение давления и температуры на выпуске, что может нарушить расчетный режим работы двигателя. При неправильной прошивке и отсутствии корректировки состава смеси возникает нестабильный режим сгорания. Переобогащение приводит к росту температуры выхлопа, ускоренному образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к повышенному износу поршневых колец. Кроме того, отсутствие катализатора означает, что несгоревшие углеводороды и другие вредные вещества попадают напрямую в атмосферу, что недопустимо с экологической точки зрения».

Что будет, если удалить катализатор без доработки?

«Удаление катализатора без полноценной инженерной доработки системы выхлопа и управления двигателем — это не способ повысить мощность, а путь к повышенному расходу топлива, ускоренному износу двигателя и экологическим проблемам», — заключает Родионов.

Полезна и периодическая компьютерная диагностика. «Долговременные топливные коррекции, пропуски воспламенения и ошибки по эффективности катализатора могут быть ранними признаками проблем с топливом», — добавляет Архипов.

Миф 10: надо изменить режим и манеру вождения: не ездить в спортивном режиме, только эконом, и не раскручивать движок

Интуиция подсказывает: чем ниже обороты и чем спокойнее водитель давит на педаль, тем меньше нагрузка на двигатель и тем дольше он прослужит. Эта логика работает для старых моторов с низкой степенью сжатия. Но современные двигатели, особенно турбированные, устроены сложнее. Здесь экономный режим может быть опаснее, чем активное раскручивание.

Почему «внатяг» на 1500–2000 об/мин убивает мотор? Узнать Комментирует Родионов: «Менять манеру вождения на „всегда эконом“ не нужно, но важно уйти от крайностей. Самый вредный режим для современного турбомотора — это езда „внатяг“ на 1500–2000 об/мин при сильно нажатой педали газа. В этих условиях турбина уже создает наддув, давление и температура в камере высокие, а обороты низкие. Смесь с тяжелыми фракциями и масляным туманом (а при „Евро‑3“ их больше) склонна к низкоскоростному преждевременному зажиганию (LSPI) — самовоспламенению до искры. Возникает локальный микровзрыв в зоне поршня. Тогда ударная нагрузка ломает кромки поршня, кольца и перегородки, хотя двигатель внешне работает тихо. Умеренное раскручивание мотора при разгоне (до рабочего диапазона), наоборот, позволяет двигателю работать в режимах, для которых настроены карты зажигания и впрыска. Постоянная езда на низких оборотах плохо влияет и на систему смазки. Давление масла у большинства моторов прямо связано с оборотами. На 1500–2000 об/мин насос качает меньше, масляный клин в подшипниках коленвала и шатунов тоньше. Если при этом вы просите от мотора высокий крутящий момент («внатяг» на низах), нагрузка на вкладыши близка к предельной, а защитный слой масла минимален, растут микроскольжение и износ. Дополнительно при эксплуатации «на низах» увеличивается доля неполного сгорания топлива. Продукты сгорания и несгоревший бензин быстрее попадают в картер, масло «закисляется», щелочной резерв падает, а поршневые кольца закоксовываются.

Что реально работает?

Если вы заправляетесь «правильным» топливом, Родионов советует пользоваться штатным рабочим диапазоном оборотов, избегать длительной езды «внатяг» и следить за своевременной заменой масла и фильтров.

Однако если качество бензина вызывает сомнения, манеру вождения лучше действительно усмирить.

«Главное — снизить нагрузку на двигатель. Лучше отказаться от резких ускорений, длительного движения на максимальной скорости, высоких оборотов, буксировки и перегруза автомобиля. Спокойный режим снижает риск детонации и уменьшает тепловую нагрузку на двигатель», — говорит Архипов.

Миф 11: надо прогревать машину до полной температуры летом

Логика многих водителей проста: чем дольше прогреваешь двигатель перед поездкой, тем лучше он подготовлен к нагрузкам. Однако современные двигатели, масла и системы управления устроены иначе.

Почему масло греется в движении быстрее? Узнать Объясняет Никита Родионов: «На холостых оборотах тепловая мощность двигателя невелика, поток масла и охлаждающей жидкости минимален. То есть масло прогревается в 2–3 раза медленнее, чем при движении под легкой нагрузкой. Богатая смесь на холодном двигателе частично смывает масляную пленку со стенок цилиндров, особенно в зоне верхнего кольца. В итоге топливо конденсируется, масло разбавляется, защита ухудшается».

Так греть или не греть?

«Оптимальный формат в летний период — 30–60 секунд мягкого прогрева с последующим плавным началом движения. В этом случае масло успевает начать циркуляцию, давление стабилизируется, а дальше мотор прогревается под легкой нагрузкой. При этом 10‑минутный прогрев на месте — это лишний расход топлива, избыточный нагар и ускоренный износ при отсутствии реальной пользы для ресурса», — советует Никита Родионов.

Итоговый чек-лист: что делать реально, а не мифически?